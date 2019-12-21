Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане E’Italy

21 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Первым гастропроектом Марка и Марины Ковалевских было кафе «СчастьЕсть», потом появился гастробар Delicatessen, а после него — ресторан E’Italy.

Сейчас работает только E’Italy на Белинского. Кафе «СчастьЕсть», как и E’Italy на Карла Маркса, закрылись.

Выяснила, как поживает при сегодняшнем раскладе E’Italy.

Где: ул. Белинского, 28/1.

Интерьер: тот же, что был в Delicatessen Wine Club, что неудивительно — хозяева у заведения не поменялись. Приятные теплые тона и зеленые растения, гармонирующие с привычным для нас образом «солнечной Италии». Разные по дизайну люстры, которые хочется рассматривать. Креативные детали вроде стены из винных бутылок, подсвечники из них же. Зеркало в винтажном стиле, огромная нарисованная пицца на стене. Есть уютные диванчики, но они вечером в субботу все были заняты. А столик с креслами я застала свободным.

Меню: Их несколько, даже много.

Отдельный заламинированный лист — спецпредложения с акцентом на тыкву, оставшиеся в заведении с осени. Закуски (от 170 рублей) предполагают неординарные варианты вроде хурмы с прошутто и печеной тыквы с козьим сыром и морковным муссом. Салаты (от 360 рублей) тоже на любителя — тыква сочетается с рикоттой, а манго с уткой. Среди горячего (от 230 рублей) замечена томленая голень теленка в красном вине с гарниром из запеченной тыквы. Не забыты итальянские популярные блюда — ризотто (395 рублей) с печеной тыквой и лососем, паста (690 рублей) вообще подается в тыкве! Есть и пинца (от 495 рублей) с тыквой и лососем. Десерты (от 150 рублей), тоже в «рыжих тонах» — с хурмой либо тыквой. Также в честь осени готовили глинтвейн (алкогольный за 300 рублей). И в меню есть рекомендации, бокал какого вина будет особенно хорош к блюду.

Следующее меню бумажное, оно же лежит на столах. Очень напоминает предложения от «СчастьЕсть». Здесь напитки, раздел для вегетарианцев и вафли. Выпить можно классический кофе (от 75 рублей), альтернативу в различных вариантах заварки (от 185 рублей), необычный кофе (от 195 рублей), в том числе и фирменное «Счастье» с сиропами и взбитыми сливками. Выбор какао (от 145 рублей) шире, чем в других заведениях — здесь и с пряностями, и с мятой, и с кедровым молочком. Смузи (от 190 рублей) — и ореховый, и чернично-кофейный, и с манго-апельсином-морковью. Чайные сборы — полезные (от 180 рублей). Здесь немало местных вариантов — с лесными ягодами, сосновыми шишками. Вегетарианское меню (от 140 рублей) предполагает и овощные котлеты-салаты-супы, и итальянские панини с пиццей с овощами. Вафли (от 180 рублей) дополняются мороженым и фруктами.

Основное толстое меню — то же, что было в прежнем E’Italy. Начинается с пинц (от 395 рублей за маленькую). Пиццы (от 350) — и классика вроде «Маргариты», и варианты в азиатском «Тай-Стайл», и «Филадельфия» с семгой и творожном сыром. Панини (от 250 рублей) идут с пометкой, что их пекут из итальянской муки высшего сорта. Есть с курицей, лососем, моцареллой. Закуски (от 90 рублей) в итальянском духе — это брускетты, антипасти, сыры, мидии, тартары. Салаты — от 290 рублей. Из неклассического — карамелизированная груша с индейкой, ростбиф и авокадо. Про лазанью и равиоли (от 360 рублей) уточняется, что тесто для них готовится вручную. Конечно, нашлось место в меню E’Italy и ризотто (по 390 рублей). Три варианта — с грибами, морепродуктами и телячьими щечками. Предложений пасты (опять же ручной работы, от 240 рублей) больше. Наиболее неординарными по описанию кажутся шпинатные фетучини с судаком, цукини, горгонзолой, миндалем и мускатным орехом.

Супы (от 160 рублей) — куриные и с рыбой-морепродуктами. Среди горячего (от 430 рублей) замечены и такие неитальянские блюда, как «Крабовые котлетки том-ям со спаржей», «Кальмар тай-стайл», «Телячьи щечки в глазури Porto» (с добавлением портвейна). Стейки собраны отдельно (от 290 рублей). Есть варианты из тунца, индейки, курицы и, конечно же, говядины. Соусы (от 70 рублей) и гарниры (от 150 рублей) — тоже отдельно. Из любопытного — томленый корень сельдерея в сливках.

Десертов немного (от 250 рублей) — это итальянские варианты и Павлова. Кофе (от 75 рублей) несколько отличается от предложений в отдельном меню, также как и чаи (от 150 рублей). Есть молочные и безалкогольные коктейли (от 140 рублей), домашние лимонады (150 рублей за стакан), соки и фреши (от 80 рублей), в том числе и фреш апельсин-морковь.

Винную карту подают, если о ней спросить. Она отдельная и внушительных размеров. Вина по бокалам — от 250 рублей, бутылка обойдется от 990 рублей. Предложения сгруппированы по странам. Есть Италия, Франция, Австрия, Испания, Новая Зеландия, Аргентина, ЮАР, США. Завершается карта небольшим коктейльным меню (от 325 рублей). Предлагают мохито на основе пива (!), несколько коктейлей с джином, итальянскую классику (к примеру, Aperol) и просто современные коктейли (от 295 рублей), вроде «Маргариты» и «Космополитена».

Еда: много разных меню, отчасти они пересекаются, поэтому выбор сделать было непросто. В итоге я остановилась на равиоли с индейкой и апельсином, пицце «Цезарь», какао с пряностями и единственным имеющемся в наличии максимально бюджетном вине «Кейп Элефант» из ЮАР.

Вина хотелось итальянского, но экономичных предложений не было в наличии. Красное сухое из ЮАР (990 рублей) — на любителя. Резкое, терпкое, сразу ощущается, что сухое. Для тех, кому нравятся неевропейские вина.

Пиццу и равиоли подали почти одновременно. Пиццу — на специальной высокой подставке. Не знала, что есть быстрее — все было с пылу, с жару. И хотелось бы, чтобы блюда принесли не разом. Начала ужин с равиоли с индейкой (360 рублей) и не прогадала. Вкусно! Тесто тонкое и «домашнее», блюдо щедро приправлено тертым пармезаном, индейка-начинка в сочетании с творожным сыром становится нежной и не сухой. Соус неординарный, слегка сладкий и с ярким вкусом апельсина. Блюдо порадовало, но к сытным его не отнесешь — в порции пять небольших равиоли.

Пицца «Цезарь» (495 рублей) вкусовым открытием не стала. Обычная, с немаленькими краями из теста без начинки. Начинку «Цезарь» прежде не пробовала, так бы просто сочла пиццу куриной.

Когда я доедала равиоли и еще не попробовала пиццу, принесли какао с пряностями (145 рублей). Жаль, что не уточняли, когда его подавать — после несладких горячих блюд этот напиток был бы гораздо уместнее. А холодное какао — тоже не лучший вариант. Пришлось смешать все вкусы. Правда, напиток был хорош. Не приторный и действительно пряный (корица чувствуется лучше перца).

Счет: 1 990 рублей за вино, пиццу, какао и равиоли.

Итого: ужины в E’Italy — дорогое удовольствие. Равиоли и какао оказались хороши, но остальное не порадовало. Вина не было в наличии, пицца ничем особенным не запомнилась, горячие блюда приносят одновременно, какао — посреди ужина. Скорее, приду в E’Italy снова на чашку кофе и легкий перекус.

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