Пластик вокруг нас. Гид по раздельному сбору, подготовке, сдаче и переработке полимеров в Томске

1 июня 2020 / Партнерский материал / Фото: Томский Обзор

совместный проект компании Сибур и Томского обзора Всё о Томскнефтехиме Как работает крупнейшее нефтехимическое предприятие Сибири

Полимерные производства не только используют в производственном цикле попутный нефтяной газ, предотвращая выброс в атмосферу планеты огромного количества парниковых газов. СИБУР популяризирует раздельный сбор бытового мусора среди собственных сотрудников и населения для дальнейшей его переработки.

В этом выпуске спецпроекта с компанией СИБУР «Всё о Томскнефтехиме» разбираемся, какой пластик принимают на переработку в Томске, как его нужно готовить к сдаче и что нефтехимики предпринимают для защиты окружающей среды.

Переработать можно всё

Фото: Pixabay.com

Переработка вторсырья сокращает количество отходов, которые идут на свалки. Чем меньше мусора на свалках, тем меньше вредных веществ в окружающей среде, которые влияют на здоровье людей и животных.

По данным Greenpeace, сдавая в переработку всего одну полуторалитровую пластиковую бутылку каждый день в течение года, вы спасете 15 килограммов вторсырья, из которого можно сделать более 14 флисовых курток.

Владимир Бушков Исполнительный директор R&D-центра (НИОСТ) компании СИБУР Переработка начинается с раздельного сбора отходов, и это должно стать гигиеническим принципом каждого человека. Устойчивое развитие и технологии замкнутого цикла уже давно являются одним из фокусов компании СИБУР. Мы приучаем к экологическому образу мышления как наших сотрудников, так и широкий круг людей. Человек, который сознательно занимается раздельным сбором мусора, оказывает позитивное воздействие на экологию. Наша компания поддерживает инициативы, направленные на уменьшение количества полимерных отходов.

Исполнительный директор НИОСТа утверждает, что теоретически любой пластик может быть переработан: либо химически, либо физически. Химическая переработка означает, что пластик можно разобрать на исходные молекулы-мономеры, из которых потом снова собрать полимерный продукт с теми же свойствами. Физическая переработка — это производство из использованных изделий новых товаров с сохранением той же молекулярной структуры.

Создание истинно биоразлагаемых полимеров — одна из главных задач научного сообщества в настоящее время. К сожалению, за экологичные полимеры часто выдают те, которые подлежат биодеструкции. Такой полимер может довольно быстро «рассыпаться» в мелкую пыль, но он не улучшает экологическую обстановку, а только ухудшает ее, так как может легко попадать в воду и пищу. Научный центр СИБУРа, как и многие ученые во всем мире, работает над созданием полимера, который разлагался бы в естественной среде, не нанося ей ущерб. Появление такого полимера — вопрос времени.

5 мифов об экопластике

СИБУР

Пока же наибольшее развитие и распространение получили технологии механической переработки. Но даже они имеют ограничения. Расскажем подробнее о том, как отличить пластик, подлежащий переработке, и подготовить его таким образом, чтобы он точно не очутился на общей свалке.

Сортировка

Фото: СИБУР Томскнефтехим

К сожалению, не все полимеры в настоящее время являются вторсырьем. Прекрасно поддаются переработке полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат (РЕТ). Не перерабатываются или поддаются переработке с трудом: ПВХ, вспененный полистирол (пенопласт), черная стрейч-пленка и строительная пленка. Но их можно перерабатывать другими способами, например, пиролизом.

Разобраться в особенностях маркировки пластика можно с помощью мобильного приложения ПроПластик, которое можно скачать в Apple Store и Google Play:

СИБУР. Мобильное приложение ПроПластик

Или из видеоролика, подготовленного международной организацией Greenpeace:

Самый первый этап подготовки к переработке, как правило, происходит дома. Как это сделать, рассказываем в 5 карточках.

Советы по подготовке вторсырья к сдаче от общественной организации «Зеленый луч»

Томский Обзор

Разделять мусор можно не только дома, но и на рабочем месте. Многие офисы предоставляют своим сотрудникам такую возможность, устанавливая у себя контейнеры для раздельного сбора и обеспечивая накопление и регулярный вывоз собранных отходов к переработчику. В том числе — предприятия СИБУРа.

Соблюдая все меры безопасности и демонстрируя аккуратность в работе, подрядчики забирают пластиковые отходы у томских предприятий СИБУРа Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Контейнеры для сбора макулатуры и пластика появились на ТНХ в 2018 году, и им работники предприятия уделяют все больше внимания. Только за первый квартал 2020 года собрано и сдано на переработку 1,9 тонн макулатуры и 700 кг пластика.

Быков Денис Начальник отдела экологии ТНХ В 2019 году Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования объявил конкурс «Зеленый офис», участвовать в котором могли любые томские предприятия. Его цель — показать, насколько активно и глубоко на предприятии применяются энергосберегающие технологии, насколько эргономичны и экологичны производства и офисные подразделения. По совокупности всех конкурсных критериев «Томскнефтехим» занял в конкурсе первое место. Но мы считаем, что сбор макулатуры и отходов пластика — только начало. Сейчас обдумываем вопрос о раздельном сборе отходов стекла. В ближайшее время установим изготовленный в томском «Кванториуме» ящик для приема полипропиленовых крышечек. А еще расширяем сотрудничество с организациями которые берут в переработку наши промышленные отходы.

Сбор

Фото: Pixabay.com

В Томске почти на всех контейнерных площадках установлены специальные сетки для сбора вторсырья. Они разного цвета: оранжевые, желтые, зеленые.

Оранжевые сетки принадлежат «Спецавтохозяйству» — региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами. По информации от компании, сначала раздельно собранные отходы везут на мусоросортировочный завод в Северске, там отбирают фракции, которые можно переработать, и отправляют на заводы партнеров.

Первопроходец по работе со вторсырьем в Томске — компания «Чистый мир». Она обслуживает желтые и зеленые сетки и принимает на переработку макулатуру, пластик, полимерные пленки, стеклотару, алюминий — подробный список можно посмотреть на сайте компании. На собственном складе весь собранный материал преобразовывается: сортируется по типу и цвету, измельчается и превращается в полуфабрикат, который затем отправляют на специализированные заводы.

Вторсырье, собранное на территории предприятий СИБУР в Томске, передают на переработку в компанию «Чистый мир».

Дериглазова Мария координатор по направлению работы с сетками компании «Чистый мир» В период самоизоляции количество отходов в жилых районах увеличилось примерно в два раза. Кроме того, в сетки чаще стали попадать запрещенные отходы, например, пищевые, так как часто контейнеры с обычным мусором не успевают вывозить. Кроме того, в сетки бросают одноразовые маски, которые мы переработать не можем. Сейчас мы стараемся приезжать к сеткам по два раза в неделю, но если сетка переполнена, то стараемся вывезти её в первую очередь.

Многие одноразовые предметы из пластика невозможно заменить. Например, это касается изделий медицинского назначения: шприцов, средств индивидуальной защиты для персонала поликлиник и больниц. Их использование когда-то почти решило проблему заражения внутрибольничными инфекциями, и сейчас, во время пандемии нового коронавируса, спасает многие жизни.

К сожалению, возможности для переработки медицинского пластика сейчас ограничены: захоронить его без дезинфекции нельзя, а утилизировать можно лишь ограниченную часть, но и это непросто.

Изменит ситуацию развитие альтернативных способов переработки: химического рециклинга или деполимеризации, а также создание «зеленых полимеров», над чем сейчас и работают в НИОСТе. На бытовом уровне для уменьшения количества мусора можно пользоваться многоразовыми масками и перчатками, но тщательно и правильно их дезинфицируя.

Переработка

Фото: Иван Иванов

«Томскнефтехим» по сути тоже занимается переработкой отходов. Попутный нефтяной газ — это отходы нефтяной промышленности, и альтернатива нефтехимическим производствам — только его сжигание, а следовательно, выбросы в атмосферу сотен тысяч тонн парниковых газов.

Однако производство и переработка пластика — совсем разные процессы, которые не всегда возможно совместить на одном предприятии.

Андрей Давыдов Эксперт технического отдела ООО «Томскнефтехим» Цепочка производства полиэтилена выглядит так: исходное сырье (прямогонный бензин, ШФЛУ) — мономер этилен — полиэтилен. Предприятие, перерабатывающее пластик, в качестве сырья использует уже произведенный кем-то продукт (тот же полиэтилен или полипропилен, к примеру). Цикл работы переработчика совсем другой: сортировка вторичного сырья — отмывка, дробление, первичная грануляция — затем или производство гранул для дальнейшей работы, или прямое получение продукта из дробленого сырья. Производители полимеров, такие как «Томскнефтехим», занимаются глубокой переработкой полезных ископаемых, выпускают материалы с заданными характеристиками и уровнем качества. Они работают, используя сложные технологические решения. У переработчиков пластиков производственные циклы гораздо проще, но они не могут изменять характеристики продукта, способны перерабатывать не все виды пластика и их продукция имеет ограничения по уровню качества. В последнее время появляются гибридные предприятия: производители готовых изделий из пластиков ряда регионов страны дополняют свои производства оборудованием по подготовке и переработке вторичного сырья.

И «Томскнефтехим» в этом направлении сделал свой следующий шаг — начал производство фасовочных мешков для гранул полимеров с добавлением вторичного сырья. Пробная партия такой упаковки прошла успешное тестирование и получила положительную оценку клиентов. В расширенной партии будет произведено около 40 000 мешков, содержащих 15% вторичных материалов — побочных пластиковых продуктов, образующихся в процессе производства на предприятии. Далее компания ставит перед собой еще более амбициозную задачу: повторно вовлекать в производство возвратное вторичное сырье — использованные мешки из-под продукции СИБУРа с площадок компании БИАКСПЛЕН и других клиентов компании, обеспечивая таким образом экономику замкнутого цикла.

Фото: Вероника Белецкая

Константин Корякин заместитель главного инженера по производству, «Томскнефтехим» Мы рассчитываем на успешное завершение расширенного тестирования. Если наши клиенты останутся довольны, мы сможем продолжить совершенствование наших производственных цепочек, вовлекая в производство вторсырье, не жертвуя при этом качеством продукции. Это поможет существенно сократить использование первичных полимеров для изготовления упаковки и способствовать развитию экономики замкнутого цикла.

Из переработанного сырья производят огромное множество товаров — от шариковых ручек до строительных материалов.

Так как полимеры, предназначенные для вторичного использования, проходят тщательную обработку: отмывку, сортировку, дезинфекцию, температурную обработку, то можно с уверенностью сказать, что изделия из переработанного пластика вполне безопасны. Ограничения касаются лишь наиболее ответственных отраслей, таких как медицина, высокоточная электроника, космические технологии.

Активно применяется вторичный пластик при производстве спорттоваров. Например, СИБУР и компания Wilson разработали первый экологичный баскетбольный мяч, для производства которого использовался пластик из переработанных бутылок. Он стал официальным мячом чемпионата Единой Лиги ВТБ в 2018 году.

Нетребовательно к качеству исходного сырья производство геосинтетических материалов — армирующих сеток и пленок, которые используются во время работ по благоустройству.

Просвещение

Чтобы как можно больше людей узнало о том, как правильно собирать, сортировать и куда сдавать вторсырье, компания СИБУР проводит экоуроки «Вторая жизнь пластика». В этом году к инициативе подключился и Томск. Пока уроки прошли только в четырех школах, но работа будет продолжена.

Экоуроки рассчитаны на детей от 10 лет и старше — вплоть до студентов техникума и взрослых людей. Они проходят в интерактивной форме, и участники получают возможность не только узнать все о сортировке отходов, но и закрепить знания на практике.

Сотруднику СИБУРа в проведении уроков помогает специальный экочемоданчик. В нем памятки о том, как правильно разделять мусор, карточки для проведения игр, а также разные изделия из пластика: как те, которые подлежат переработке, так и те, которые уже изготовлены из вторичного сырья.

Ирина Коняева старший научный сотрудник НИОСТ Сначала я рассказываю историю накопления отходов на планете. Как вообще появились новые материалы с очень долгим сроком разложения. Их разработали специально, чтобы было легче сохранять продукты и соблюдать гигиену. Благодаря своей практичности, прочности дешевизне пластик быстро стал популярным. Сейчас нам надо сделать так, чтобы достоинства материала не перекрывались его недостатками. То есть, чтобы мы научились пластик перерабатывать. Я говорю ребятам о том, что изначально пластиковые отходы свозили на общие свалки, потом мусор стали сжигать, а самое новое направление — это переработка. Дальше объясняю, как именно она происходит, сколько нужно пластиковых бутылок, чтобы сделать шариковую ручку, и сколько — футболку для взрослого человека. Я показываю ребятам вещи из чемоданчика и прошу угадать, из чего они сделаны. Их очень удивляет то, что мягкие игрушки и одежда сделаны из переработанных материалов! Дополнительно рассказываем, куда можно сдавать не только пластик, но и одежду, старую бытовую технику, старые градусники, ртутные лампы. В наших занятиях много интерактива. Например, предлагаем школьникам рассказать жизненный цикл бутылки с использованием наших карточек. Дети придумывают целые фантастические истории! Например, о сестрах-бутылках, одну из которых выбросили в общие отходы, а другую — в бак для раздельного сбора, и как по-разному сложилась их судьба.

Для Ирины Коняевой проведение экоуроков — волонтерская работа, возможность поделиться своей жизненной позицией с другими людьми.

— Мы собираем все, что можно сдать в переработку, моем, сушим, храним на балконе, — рассказывает Ирина о своих семейных экотрадициях. — Я пользуюсь многоразовой сумкой для покупок и многоразовыми мешочками для овощей и фруктов. Также стараемся не покупать ничего лишнего, обдуманно подходить к покупкам, чтобы не выбрасывать даже еду, которая может испортиться.

СИБУР уже адаптировал методические материалы игровых занятий «Вторая жизнь пластика» для проведения экоуроков в условиях самоизоляции. Материалы, доступные всем на обновленном сайте, подойдут как для онлайн-занятий всем классом, так и для индивидуальной работы дома.

Текст: Катерина Кайгородова, Артем Парфенов

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