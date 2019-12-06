Еда. Рецензии.

Ужин в «Строганина-бар»

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В «Строганину» я обычно зову гостей, приехавших в Сибирь из других краев.

На сей раз решила заглянуть и узнать, что нового предлагают в баре нынешней зимой.

Где: ул. Карла Маркса, 17а.

Интерьер: не изменился. Сдержанные цвета, кирпичные стены, деревянные столы с барными стульями, либо с более уютными диванчиками. Правда, сейчас в «Строганине» чувствуется, что Новый год наступит уже совсем скоро. В зале появились гирлянды, в холле — елочка, на стене возле входа в бар — декоративные подарки.

Меню: сезонные «теплые» предложения собраны отдельно, и это меню визуально отличается от прежних. Оно не на крафтовой бумаге, а глянцевое, с картинками.

Согреться в «Строганине» предлагают и напитками, и едой. Выпить можно безалкогольных коктейлей вроде «Шмеля» и пунша, либо какао (от 160 рублей). Из крепких вариантов (от 140 рублей) — настойки и наливки, а также грог, пунш и сбитень на основе настоек. Из свежих теплых блюд (от 190 рублей) можно выбрать и овощные оладьи, и кебаб из лося в беконе, и уху из стерляди, и оливье с ростбифом, и тыквенный чизкейк. То есть, найдутся и десерты, и блюда из овощей, и рыбные предложения. Все весьма неординарно.

Есть в «Строганине» отдельная карта десертов (от 35 рублей). Это классические варианты вроде блинчиков, чизкейков, мороженого, известных тортов. Найдется и таежное предложение — брусника с кедровым орехом и сгущенкой.

Основное меню начинается с напитков. Классический кофе (от 80 рублей) соседствует с холодным «Шмелем». Среди чайных предложений (от 100 рублей) — хит «Таежный». Также есть авторские чаи — «Целебный» с шиповником и цитрусовыми, каркаде с цитрусовыми. Раздел «Безалкогольные напитки» (от 80 рублей) открывает «Напиток здорового человека» на основе меда, имбиря и многочисленных приправ.

В разделах с едой полно предложений сибирской и северной кухни. Разные варианты строганины (от 290 рублей) предполагают и рыбу, и оленину. Рыба слабой соли (от 310 рублей) — это и хиты вроде муксуна и новинка, сет «улов рыбака» где и нерка, и нельма, и муксун, и лосось с лучком, лимоном, картофелем. Есть варианты из погребка (от 310 рублей): грибочки, соленья, паштет из оленины с тостами. В закусках (от 150 рублей) — сало соленое и копченое, оленина, утка, «посикунчики» (пирожки с бараниной). Есть сет «Для начала» — те, кто в баре впервые, могут попробовать четыре настойки и четыре фирменные закуски. А еще — сеты к вину и к пиву, брускетты, гренки, сырные палочки.

Салаты (от 170) и популярные, вроде «Цезаря», и местные, любопытные — с уткой и с олениной.

Супы (от 210 рублей) — из брокколи, из тыквы, и с сибирской рыбой или грибами.

Пельмени и вареники (от 250 рублей) собраны отдельно, кроме традиционных есть рыбные, грибные и с олениной.

Горячее (от 390 рублей) — это и шашлыки, и дикие сковородки, и стейки, и запеченная утка, и рыбные северные варианты. Найдутся новые версии привычных блюд, к примеру, паста «Рогатая» с олениной.

Гарниры (от 100 рублей) — и картофельные, и овощные, и такие экзотические, как жареный папоротник.

Бургеры (от 360 рублей) и блины (от 160 рублей) в «Строганине» тоже не только простые. Найдутся варианты с олениной и сибирской рыбой.

Также гостям предлагают купить местные специалитеты с собой или в подарок — фирменная настойка обойдется в 1 400 рублей, а полкило пельменей с олениной в 390 рублей. Копченья — от 570 рублей за 100 граммов.

Еда: сделать выбор было очень трудно — хотелось попробовать и «хиты», и новинки. Думала про «Рогатую» пасту и рыбные пельмени, советовалась с официанткой. Но она описала эти блюда как «просто пельмени с рыбой и паста с олениной, а оленина похожа на печень». Печень я не очень люблю, поэтому в итоге решила взять рекомендованные девушкой овощные оладьи из нового «теплого меню» — как вкусный и сытный вариант. Но попробовать оленину все-таки решилась — выбрала блинчик с паштетом из нее. А из напитков остановилась на вишневом пунше, в составе которого соответствующая наливка.

Литр вишневого пунша (410 рублей) принесли быстро. Ароматный, на вкус — сладкий и пряный. Наливка не слишком чувствуется. Вишневый сок ощутимее апельсина, а бадьян показался заметнее корицы. В целом — любопытный, согревающий, расслабляющий и не пьянящий напиток.

Оладьи из овощей с грибным соусом (290 рублей) оказались действительно огромными. В их основе — тыква и цукини. Очень сытные, масленые, без хрустящей корочки, однородные по консистенции. Но на вкус — пресные. А грибной соус понравился — нежный, с сочными шампиньонами, сытный, но не тяжелый. И добавлен щедро.

Одного блюда хватило бы для сытного ужина. Но блинчик с паштетом из оленины (260 рублей) выглядел красиво, да еще и оказался очень вкусным. Подали его на сковородке, вместе с щедрой порцией соуса с добавлением брусники. В составе соуса — масло, сметана и сливки. Оказался мягким, без яркого вкуса, скорее, этакое красивое дополнение. Но ягоды с ним сочетались хорошо. Блинчик из по-домашнему вкусного теста, тонкий, но плотный, хорошо пропеченный, был горячим. Паштет из оленины скорее напоминал мясную начинку, чем именно паштет. По вкусу похоже на печень, но, впрочем, даже если и не любить ее, блюдо имеет шансы понравиться. И сытно.

Счет: 910 рублей за два блюда и литр пунша.

Итого: в «Строганина-бар» вкусно и сытно, много интересных предложений сибирской кухни. Хорошо, что кроме классики, которая держится в меню годами, появляются и новинки. Другой плюс — на любителя, но для меня приятен: в баре постоянно не очень громко звучит классика русского рока — и ДДТ, и Земфира, и даже новосибирский «Коридор». Из минусов — в зале прохладно. Хочется, чтобы и без согревающих напитков было уютно.

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