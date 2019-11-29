Еда. Рецензии.

Обед в китайской пельменной «Дружба»

29 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

На месте китайской столовой «Дружба» теперь китайская пельменная под тем же названием.

Захотелось попробовать, какие неординарные блюда подают в обновленном заведении — проекте создателей проверенного временем «Дыхания вока».

Где: ул. Усова, 21/2.

Интерьер: стал симпатичнее, чем был во времена столовой. Длинный узкий зал, вместо прежней витрины-раздачи — барная стойка, где принимают заказы. Столы со стульями сменили более удобные яркие диванчики разных цветов с высокими спинками — с ними гораздо уютнее.

Меню: компактное, но при этом наполненное непривычными китайскими блюдами, так что быстро выбор не сделать. Открывают его китайские пельмени. Это готи с поджаренным донышком (100 рублей за порцию 5 штук). Такие пельмешки сверху вареные, а снизу поджаренные. Можно заказать парадную подачу — в паровом омлете с соевым соусом, зеленым луком и имбирем.

В следующем разделе — вонтоны (100 рублей). Это вареные пельмени, они подаются с бульоном и китайским темным уксусом.

Дальше идут жареные пельмени чебуречки (от 95 рублей). Они представлены не только мясные, но и со свининой и креветками.

Для тех, кому хочется горячего поэкзотичнее, найдутся димсамы — пельмени на пару (200 рублей). В сет входит три разные димсама — со свининой, креветками и перепелиным яйцом, со свининой и креветкой, с курицей, грибами и рисом.

Закуски в китайском пельменной стоят от 40 рублей. Можно попробовать капусту ким-чи, «Китайский витамин» (как выяснилось, это похоже на морковчу, но не остро), водоросли чука, острую картофельную соломку.

Есть в меню и супы (от 95 рублей), любителям пельменей во всех блюдах можно попробовать суп с вонтонами, также в заведении готовят легкий суп с курочкой и рисом и пряный по-шанхайски с «утомленной» говядиной и дайконом.

Предлагается попробовать и лапшу-«веревочку» на воке (от 135 рублей). Здесь четыре варианта на любой вкус — с овощами и проростками, с курицей, со свининой и с говядиной. Такие же есть и в меню «Дыхания вока».

Завершает меню рис, жареный на воке (от 145 рублей) с курицей и свининой, пирожки на пару (от 32 рублей). А еще — блюда для знатоков (от 260 рублей): здесь и шелковый тофу в пряном соусе с говядиной, и свинина в сухарях по-пекински, и свинина в крахмальном кляре, и курица в кисло-сладком соусе.

Из напитков в пельменной предлагают простой чай (30 рублей), чайники листового (90 рублей), горячие напитки на основе имбиря и ягод (110 рублей), домашний имбирный лимонад (40 рублей), соки-газировки (от 50 рублей). Вода бесплатно, пиво только безалкогольное, поскольку пельменная располагается в том же помещении, где живут студенты.

Еда: я пришла в обед (пельменная работает до 21 часа) и голодная. Хотелось попробовать в китайской пельменной как можно больше всего нового. Чтобы согреться, заказала напиток на основе имбиря и брусники. Из супов предпочла пряный по-шанхайски с «утомленной» говядиной и дайконом. Из главного блюда (разных пельменей) выбрала готи с говядиной в парадной «омлетной» подаче. Также решила продегустировать капусту ким-чи и пирожок на пару баоцзы с курицей, фунчозой и грибами муэр.

Быстрее всего принесли напиток на основе имбиря и брусники (110 рублей). Брусника была ощутимее имбиря. Резким или обжигающим вкус не показался. Приторным напиток тоже не был.

Затем пришла очередь пряного супа по-шанхайски с «утомленной» говядиной и дайконом (110 рублей). Говядину «утомили» с помощью очень долгой варки. Это чувствовалось по супу — насыщенный бульон и мягкое, нежное мясо, которого в порции немало. Дайкона мне попалось меньше, чем моркови. Суп с неординарным, новым на фоне привычных нам блюд, вкусом, при этом никакой сильной остроты. Его можно смело брать тем, кто не готов к ярким приправам. Запомнилась интересная форма ложки — с плоским дном.

Капуста ким-чи (40 рублей) оказалась огненно-острой, ее лучше есть аккуратно, сочетая с другими блюдами.

Пирожок на пару баоцзы с курицей, фунчозой и грибами муэр (45 рублей) я сочетала с ким-чи, возможно, это помешало мне оценить его вкус в полной мере. Отмечу, что начинки больше, чем теста, сочетание грибы-курица-фунчоза необычное, особой остроты у блюда нет. Так что этот вариант не только для любителей обжигающих вкусов.

Завершился обед пельменями готи с говядиной и зеленым луком в парадной подаче в омлете, с зеленым луком и имбирем (115 рублей). Омлет был нежным и легким. Пельмени с поджаренным донышком — не жирные, никакого обильного масла или фритюра, которые могут вспомниться при словосочетании «жаренные пельмени». Тесто тонкое, начинки много, резких приправ и специй не чувствуется, но вкус достаточно насыщен, чтобы съесть готи без имбиря, который с ними подается.

Счет: 420 рублей за суп, закуску, пельмени, пирожок и чай.

Итого: в пельменной «Дружба» демократичные цены, что позволяют попробовать всего и побольше. А пробовать есть что! Все очень сытно, но блюда не тяжелые. Так что стоит приходить за новыми вкусами и нестандартной для нас едой. И непременно надо заглянуть в пельменную поклонникам ким-чи.

Кстати, на столе — рекламная листовка, обещающая, что скоро создатели «Дыхания вока» откроют в Томске китайский гриль.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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