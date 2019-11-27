«Если мы сами не сделаем, то кто?» Школьники из Копылово придумали идеи для своих бизнес-проектов

27 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Копыловской школе прошел урок бизнес-школы для начинающих SREDA. Девятиклассники придумывали проекты для агробизнеса и учились масштабно мыслить.

Бизнес-уроки начались в школах Томской области с октября 2019 года. Мероприятия проходят при поддержке «Фонда развития бизнеса», центра «Мой бизнес», томского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», образовательного центра «Сириус» и компании BROOX.

Задача проекта бизнес-школы - создание сообщества молодежи, готовой включаться в развитие Томской области. В первом этапе участвуют 13 муниципалитетов региона, в графике - 28 мероприятий с молодежью, героями которых станут более 800 человек. Второй этап - регистрация идей школьников на сайте SREDA до 10 декабря. После отбора самые интересные и продуманные проекты получат экспертную поддержку. А наиболее активных включат в региональную команду развития и помогут воплотить идею проекта в муниципалитете.

В соцсетях мероприятия проекта можно найти по хэштегам

#мойбизнес70 и #sreda70

В Копылово бизнес-урок SREDA прошел для девятиклассников. После лекции коммерческого директора бизнес-школы BROOX Виталия Хилько ребята разделились на семь команд, каждая из которых придумала свою бизнес-идею.

– Основная цель – показать ребятам, что они могут самостоятельно развивать свой регион, – говорит Виталий Хилько. – Мы предлагаем ребятам подумать, какая инфраструктура нужна в поселении, чтобы людям захотелось сюда приезжать. Бизнес – это не всегда про деньги. У меня был опыт, парень с Володино думал, что чтобы делать бизнес, нужны деньги. Но мы пришли к тому, что он может сам взять друзей, лопату и сделать прикольную трассу наподобие «Стального характера» или «Гонки героев». И на этом зарабатывать небольшие деньги.

Все свои идеи девятиклассники уже зарегистрировали на сайте SREDA. После того, как жюри выберет лучшие из них, победители получат ключ от электронной библиотеки издательства «Манн, Иванов и Фербер» с тысячами книг по саморазвитию.

Команда «Агронавты»

Ребята планируют круглый год выращивать вишню и черешню в томских теплицах. Они хотят разводить разные сорта плодов, продавать ягоду в магазины и на производства и проводить экскурсии по теплицам. Вся команда очень любит вишню и черешню.

Команда «ПИРдуха»



Команда хочет заняться пчеловодством. Мед они хотят продавать для производства алкоголя, а из воска делать свечи и косметику.

Команда Potato Industry



Идея этой команды – сделать биоразлагаемую посуду из крахмала. Крахмал ребята планируют сделать из картофеля. Технология производства такой посуды уже существует, и ребята планируют ее использовать.

Во время обсуждения команда Potato Industry нашла первых покупателей – «Аргонавты» захотели продавать ягоду на биоразлагаемых тарелках из крахмала.

Команда Animal Health



Эта команда решила открыть ветеринарную клинику. Одна из участниц команды хочет стать ветеринаром.

Команда «Бз-бз-бз. Мы просто пчелы»



Эти ребята тоже хотят заняться пчеловодством: продавать продукты из меда и косметику. Для привлечения внимания к своей компании ребята хотят использовать известных музыкальных исполнителей, например, дуэт RASA. Название этой команды – строчка из известной песни RASA «Пчеловод».

Команда «Батонио Бандерас»



Под таким названием ребята хотят открыть пекарню. При пекарне будет работать кафе, где можно перекусить.

Комада ShiSha



Эта команда хочет открыть турбазу у реки. В реке будут разводить форель и стерлядь – на турбазе можно будет рыбачить.

Виталий Хилько: – Задача проекта – расшевелить их в плане мышления. Ребята узко мыслят, а когда их просишь смотреть шире, реально рождаются очень крутые идеи. Сейчас есть разные программы грантовой поддержки, которые можно выиграть и реализовать идею. Многие ребята думают с точки зрения экологичности, культурных достопримечательностей – того, о чем взрослому человеку пока еще тяжело, много барьеров. Здесь много идей. Просто нужно создать среду, где они не будут стесняться об этом говорить.

– Я бы хотел стать бизнесменом, – говорит участник команды Potato Industry Данил Ковалёв. – Чтобы обеспечить свою семью. Стать известным, чтобы не быть обычным человеком. Чтобы люди знали, что я хороший человек, внес свою часть в экологию.

– Ты интересуешься экологией?

– Да. Хожу иногда убираю мусор на школьном стадионе. Потому что, знаете, если мы сами не сделаем, то кто?

Текст: Марина Сенинг

Фото: Вероника Белецкая

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