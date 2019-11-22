Еда. Рецензии.

Ужин в вестерн дайнере «Ранчо»

22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Этим летом стейк-хаус «Ранчо» закрылся на ремонт, а осенью открылся в новом месте.

Информации в интернете о нем пока мало, поэтому работает ли заведение я отправилась уточнять опытным путем. К счастью, в холодный томский вечер в «Ранчо» горел свет и ждали гостей.

Где: пр-т Кирова, 58.

Интерьер: теперь у «Ранчо» на вывеске написано «Вестерн дайнер». Дайнеры популярны в Америке — это рестораны быстрого обслуживания, известные своей неформальной атмосферой. Классические американские дайнеры обычно своеобразны внешне, поскольку основной материал, используемый для строительства и оформления помещений — нержавеющая сталь.

Наш «Ранчо» от классических дайнеров в этом принципиально отличается — здесь господствует дерево. И снаружи, и внутри: им обшили кирпичную стену обычного дома в той его части, где расположено кафе. Внутри тоже почти все деревянное — и столы, и стулья, и панели на стенах, и полочки, и всякие штуковины для украшения пространства (лесенки, ящики, полена). Получается и уютно за счет натурального теплого живого материала, и лаконично: ничего лишнего.

Меню: пока у «Ранчо» было только техническое открытие, поэтому меню одно, оно на барной стойке и весьма краткое. В скором будущем его обещают расширить. Пока же на доске с предложениями выбор не огромный, но есть немало аппетитных вариантов.

Из блюд на гриле (от 180 рублей) можно заказать мясо, курицу, креветки и семгу. Гарниры (от 100 рублей) в основном картофельные, также готовят шампиньоны, овощи, в том числе кукурузу. Супов и горячих блюд (от 150 рублей) пока всего два, зато фирменные — суп «Дикий боб» и чили «Ранчо». Бургеры (от 200 рублей) с куриными либо говяжьими котлетами, есть варианты поострее, с халапеньо, есть посытнее, с беконом. Можно добавить любимый компонент (от 30 рублей), либо заказать соус (по 40 рублей). Из закусок (от 100 рублей) в «Ранчо» мягкий сыр на гриле и хумус. Есть салаты (от 70 рублей), начинаются с «Коул Слоу». Самый экзотический салат — с теплой говядиной. Сказали, он похож на «Греческий», только с мясом.

Из напитков (от 30 рублей) — пакетированный час, морс, газировка. Кофе представлен отдельно (от 70 рублей). Кроме классики, предложат «Сливочный», «Апельсин», «Грильяж» и другие неординарно-десертные варианты. Найдется в «Ранчо» и пиво. Крафтовое в бутылках (190 рублей) и чешское, немецкое разливное (180 рублей).

Еда: я решила попробовать местный суп «Дикий боб», горячее Чили «Ранчо», а также заказала фирменный бургер «Ранчо». Из напитков взяла черничное пиво Milk Shake Konix. После еще выпила местный капучино.

Пиво (190 рублей) принесли первым. Молочный шейк оно не напоминало, черника чувствовалась хорошо, но это был не фруктово-сладкий напиток: хмель тоже ощущался. Нестандартно, попробовать любопытно.

Суп «Дикий боб» (150 рублей) тоже оказался на моем столе быстро. Сметана к нему подается отдельно. Прекрасный вариант для сибирской зимы — суп получился согревающим, тем более, что был подан не теплым, а именно горячим. Порция большая, в супе — бобы, овощи (особенно много картошки), бекон. Не острый, но с насыщенным, ярким вкусом.

Затем пришло время чили «Ранчо» (180 рублей). Тоже самое то для холодных дней. В основе — говяжий фарш, смешанный с болгарским перцем, морковью, чили. Блюдо острое, даже обжигает, но слегка. Подается с чипсами и кетчупом, хотя можно съесть и без последнего, мне вообще понравилось смягчать острый вкус сметаной, которую принесли к супу. Тоже вкусное блюдо. В общем, супа и половины порции чили вполне достаточно для сытного ужина.

С бургером «Ранчо» (200 рублей) я расправлялась долго. Он подается с салатом «Коул Слоу» (свежая краснокочанная капуста со сметаной, без пряностей). Это вариант бургера с говяжьей котлетой, сыром, маринованными огурцами, помидором. Сверху кетчуп, снизу — более острый по вкусу томатный соус. Булка с кунжутом. С бургером все нормально — вкусная котлета без «фастфудного» привкуса, немало овощей, соусов и сыра. Булка обычная — не перемороженная, но и не аппетитно-хрустящая. Но бургер запомнился мне меньше, чем два первые блюда. Они были более выразительными и самобытными.

В «Ранчо» было душевно, приветливые ребята даже обещали работать дольше, чем до закрытия, если захочется задержаться. Уходить не хотелось, поэтому я заказала еще кофе. Капучино (100 рублей) порадовал размерами порции. Приносят большой стакан! Напиток был скорее теплым, чем горячим, щедро-молочным, нежным на вкус. Хорош для любителей мягкого кофе.

Счет: 820 рублей за три блюда, пиво и кофе.

Итого: от ужина в новом «Ранчо» остались очень приятные впечатления. Уютно, и радует, что заведение теперь располагается не в павильоне, похожем на уличный киоск. Приветливые ребята, вкусная еда, меню заметно расширилось и в нем можно найти неординарные блюда. И цены демократичные.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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