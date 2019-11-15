Еда. Рецензии. Ужин в баре Eclectika

15 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Недавно «Синяя борода» превратилась в бар Eclectika. Я отправила узнавать, многое ли изменилось, и обнаружила, что обстановка и меню действительно эклектичны.

В зале теперь свежий ремонт и гораздо менее уютно, зато блюда и напитки в баре по-прежнему стоят очень демократично. Русский рок уже не слышно, но вечеринки в заведении обещают.

Где: пр. Ленина, 104.

Интерьер: теперь в баре один большой зал (и два маленьких, кальянный и караоке, они были закрыты и поэтому не бросались в глаза). Заметно, что недавно сделан ремонт. На месте прежней барной стойки камин, дрова, большая картина с лошадьми. Возле столов кожаные кресла. Бар с неоновой подсветкой в другой части зала. Сцены, прежнего полумрака и духа неформальной тусовки не осталось. Хотя хозяева у заведения те же, и арт-события они обещают. И не только концерты. К примеру, 30 ноября будет вечеринка в стиле 30-х годов, а 1 декабря актер и поэт Роман Колбин и поэт господин Литвинович почитают стихи.

Меню: салаты отличаются от тех, что были в «Синей бороде». Названия теперь нейтральные, больше никаких «Алкашей» и «Сантехников Вовочек». Стоят от 95 рублей, по объему не очень большие (150-170 гр). Сильно экзотических вариантов нет, в основе салатов — овощи, курица, кукуруза, ветчина. Рыбных или вегетарианских вариантов не обнаружилось. Горячие закуски от 100 рублей (типичные барные варианты — гренки и сырные шарики). Выбор холодных закусок (от 80 рублей) побольше, это нарезки и ассорти. С ними соседствует единственный вариант бургера. Это «Гавайи» (180 рублей), объединивший котлету из свинины с грибами и ананасами.

Супов (по 50 рублей) в меню немного. Всегда есть бульон с яйцом, а также — какой-то суп дня.

Горячие блюда (от 120 рублей) частично перекликаются в Eclectika с «Синей бородой». По-прежнему можно отведать свинину с ананасами (130 рублей). Рульку теперь не готовят, а стейки, свиные уши и ребра, телятина с луком и гранатом найдутся.

Гарниры (от 40 рублей) отдельно. Есть рис с овощами, просто овощи, картофель в разных видах (с грибами, с сыром, фри). Соусы (по 30 рублей) тоже отдельно, традиционные.

Из десертов (от 150 рублей) — только обычные шоколадки.

Напитки в основном алкогольные. Из крепких (от 100 рублей больше всего выбора у тех, кто предпочитает виски, коньяк и ликеры, поменьше вариантов рома, джина и текилы. Найдется абсент. Водка бутылками (от 650 рублей). Легкие напитки тоже по порциям не продаются. Бутылка европейского вина обойдется в 600 рублей, российское шампанское от 500 рублей. Пиво от 120 рублей, много российских некрафтовых вариантов. На разлив (от 100 рублей) дают «Воблу», «Жигулевское» и «Бархатное».

Те, кто хочет выйти из бара трезвыми, могут взять минералки-газировки (от 50 рублей), чай (от 20 рублей), растворимый кофе (от 20 рублей).

Делают в Eclectika коктейли. Лонги (от 150 рублей) есть простые по составу, вроде джин-тоников и ром-колы, а есть фантазийные, вроде «Фуагры», где текила сочетается с белым вермутом, тоником и спрайтом.

Отдельное предложение — экстрим-коктейли. Это может быть «Нарко» на основе абсента, а может — авторский коктейль от бармена (из чего его сделают и во что он обойдется, загадка!).

Шоты (от 100 рублей) любопытные, много вариантов с сиропами. На столиках — предложения по экстрим-сетам (от 400 рублей). Это как минимум 6 шотов. В основном речь идет о крепком напитке, в равных пропорциях сочетающимся с сиропом. К примеру, к джину добавляют шоколадный, а к самбуке мятный.

Еда: я уточнила, какой этим вечером суп дня, и узнав, что харчо, выбрала его. На горячее колебалась между свиными ребрышками и дервишем (маринованной свининой, жаренной на сковородке). Официант рекомендовал последнее. Добавить к дервишу я решила гарнир — картофель с грибами. Из напитков думала взять шоколадный эль. Увы, его не было. Бармен убедил меня попробовать разливное бархатное, поскольку оно гораздо вкуснее бутылочного.

Пиво принесли быстро. Бархатное (150 рублей) действительно было приятнее, чем его тезка в бутылках. Но о наслаждении вкусом речь тоже не шла. Не очень резкое, без жженых привкусов, совсем не карамельное. Бюджетный вариант по принципу «дешево и сердито». А стакан с пожеланием красивой игры симпатичный.

Горшочек с харчо (50 рублей) тоже принесли быстро. В суп очень щедро добавили майонеза. Основным ингредиентом блюда стал рис, разварен он был в меру. Приправ добавлено, на мой вкус, гармонично. Не резко-остро, но и не пресно.

Дервиш (200 рублей) вопреки обещаниям меню о сковородке подали на тарелке. Там же был гарнир картофель с грибами (50 рублей). По гарниру было заметно, что в Eclectika так же, как и в «Синей бороде», любят добавлять везде майонез. Картофель с грибами был под майонезно-сырной толстой корочкой. Порадовало, что порция большая, и что к маринованной свинине полагается свежая капуста, кетчуп, лук и немного зелени.

Правда, лук оказался не маринованным, а горьким. Картофель в корочке — простым и по-своему душевным (напомнил о студенческих столовых). Свинина порадовала тем, что не жирная и нежная. Чувствовалось, что маринованная. Но особенным вкусом мясо не запомнилось. Получилось сытно, бюджетно и без изысков.

Счет: 450 рублей. Терминал не сработал, был только наличный расчет.

Итого: камин и кожаные диваны кажутся пафосными для этого места. Цены и размеры порций радуют, вкусы — меньше. Название Eclectika полностью себя оправдывает.

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