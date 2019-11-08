Еда. Рецензии.

Ужин во вьетнамском кафе «Нячанг»

8 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Казавшаяся вечной «Башня» закрылась, и на ее месте появилось кафе с вьетнамской кухней.

Полное определение — vietnamesse noodle house, хотя попробовать в заведении под названием «Нячанг» можно далеко не только лапшу.

Где: ул. Косарева, 33.

Интерьер: обстановка в духе кафе начала 2000-х, во многом доставшаяся по наследству от «Башни». Те же полосатые не очень мягкие диваны, прикрытые чехлами стулья, сразу по две скатерти на столиках, декорированные каменными вставками стены. Из перемен — на окнах больше нет штор, а на стенах появилось несколько тематических рисунков, денежное дерево и доска с прикрепленными к ней листочками бумаги для отзывов.

В кафе два зала, в дальнем остался бар, хотя выставленные там рюмки и бокалы уже не пригодятся. Из напитков здесь теперь предлагают только чай и кофе.

Меню: с фотографиями, чтобы лучше представить специфические блюда. На первой странице — супы (от 180 рублей). Есть знаменитые Фо Бо с говядиной и Фо Га с курицей, также можно просто поесть морепродукты с лапшой (к ним почему-то добавлена свинина) и загадочные Бун Бо (по составу как Фо Бо) и Бун Рие (объединяет креветки, томаты, свинину и рисовую лапшу).

Дальше следует горячее (от 250 рублей). Здесь варианты похожи по составу на супы, только без бульона. Можно попробовать жареное Фо (в этом случае говядина подается не только с рисовой лапшой, но и с грибами), или говядину с не рисовой лапшой и с жареным рисом. Готовят лапшу и с морепродуктами (они дополняются грибами). Найдутся в меню и креветки со свининой, огурцом, рисом.

На следующей странице — колоритные вьетнамские блюда (от 120 рублей). Это рулетики из рисовой бумаги с разными начинками. Курица, свинина, креветки сочетаются с грибами. Можно заказать и Бань-Хот (со свининой, креветками и яйцом) и Гой-Кун (здесь свинина и креветки сочетаются с огурцами).

Завершают меню комбо-обеды — они доступны с 12 до 17 часов, стоят от 210 рублей. Запоминаются названия — это «Оптимистичное», «Дружеское», «Восторженное» и «Легкое» комбо. Все варианты предполагают один из супов, один из вариантов рулетиков и кофе.

Меню продублировано на вьетнамском.

Карты напитков нет, заказать можно либо растворимый вьетнамский кофе (60 рублей), либо чайник зеленого чая (100 рублей).

Еда: других гостей в «Нячанге» в этот вечер не было. Встречает посетителей вьетнамец, говорящий по-русски с заметным акцентом, зато очень приветливый.

При заказе выяснилось, что отдельные креветки закончились. Единственное блюдо, которое можно выбрать из вариантов с морепродуктами — это жареный рис с ними. Кроме него я взяла Ча-Зо — свинину с грибами и зеленом луком в рисовой бумаге и зеленый чай.

Чайник чая (100 рублей) принесли быстро, к нему прилагались вьетнамские сладости — конфеты в коробочках. Они оказались очень рассыпчатыми, сладкими, основа, вероятно, из нута. Чем-то похожи на халву, но гораздо менее «монолитны» по структуре.

Зеленый чай, как заранее предупредили, был «обычный, не вьетнамский». Он произвел очень приятное впечатление — без горечи, при этом с насыщенным вкусом.

Затем принесли Ча-Зо (150 рублей). Жареные рулетики подаются с уксусным соусом (не очень крепким). Из приборов предлагают палочки, ложки и вилки (ножей нет). В каждый рулетик очень щедро добавлены древесные грибы, встречается и морковь (о чем в составе не упоминается), а зеленый лук не заметен. Блюдо жареное, рисовая бумага становится от этого одновременно суховатой на вкус и жирной. Получается очень сытно. Наесться Ча-Зо можно мгновенно. По вкусу неординарно.

Почти сразу же подали и рис с морепродуктами (300 рублей). Здесь тоже было несовпадение с составом — свинины и огурцов я не обнаружила, зато было немало болгарского перца, лука, моркови и грибов. Морепродукты не исчерпывались обещанными креветками — каракатиц, мидий и кальмаров было не меньше. Рис явно жарится отдельно, смешан с кукурузой и яйцом. Добавлено в рис и перца, и моркови.

Очень понравился рис — вкусно, интересная обжарка — не рассыпчатый и не размазня. Хорошие пропорции риса и добавок. Блюдо не пресное. Морепродукты с грибами и овощами — немного неожиданное сочетание. Перец с рыбным вкусом — на любителя, а сочные шампиньоны не потеряли своей индивидуальности. Сами морепродукты были хороши, разве что мидии слишком мелкие и мягкие, с невыразительным рыбным вкусом. Порадовало, что официант запомнил мою просьбу не добавлять в блюдо кинзу.

В целом рис с морепродуктами — блюдо очень сытное. Каких-то специфических приправ не заметила.

Счет: 550 рублей за два блюда и чайник чая.

Итого: кафе «Нячанг» — хороший вариант для экзотического безалкогольного ужина. Два блюда сразу больше в этом кафе заказывать не буду — полностью их не съесть. Вкусно и своеобразно, хотя возможны сюрпризы с составом. Приятный чай и вьетнамские конфеты к нему. И комбо-обед было бы любопытно попробовать.

Еще кафе по будням работает до 21 часа, но меня никто не торопил, я покинула кафе в 21:40.

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