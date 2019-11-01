Еда. Рецензии.

Ужин в новой кофейне ProCofe

1 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В пространстве, где долгие годы располагались то Foodmaster, то «Мое кафе», случились глобальные перемены.

Теперь здесь открылась вторая томская кофейня ProCofe. Заглянула туда на ужин.

Где: пр-т Ленина, 91.

Интерьер: в том же стиле, что первое кафе. Те же мягкие кофейные коричневые тона, тот же клетчатый принт, сверкающие люстры в классическом стиле. Есть и интересные детали — лампы в виде пары кошек, декоративные белые клетки для птиц, витые решетки перил. Но места в новом заведении значительно больше, поэтому и любопытных вещей в интерьере новой кофейни — тоже. А еще появился балкончик, где несколько столиков, и можно расположиться отдельно от других гостей.

Меню: сразу привлекает внимание красочный лист с осенними спецпредложениями (от 135 рублей). Они касаются всех разделов основного меню — есть теплые напитки вроде клюквенного пунша и новых вариаций кофе. Много блюд с тыквой, но найдутся и баклажаны с рубленым мясом, кабачковая икра с тимьяном, пряное яблоко.

Основное меню довольно толстое и с мелким шрифтом, на его изучение уходит немало времени.

Начинается оно с различных видов кофе. Цены от 75 рублей, есть классика, а также всевозможные латте с маршмеллоу, сыром, имбирем, капучино с фруктовыми вкусами, в том числе малиново-трюфельный, рафы с медом и апельсином. Есть кофе на кокосовом и ореховом молоке. Отдельно собраны моносорта (от 165 рублей) из разных стран, с притягательными описаниями вроде «бархатистый вкус с оттенками свежих фруктов и вина».

Тем, кто любит что послаще, предложат какао и горячие шоколады (от 90 рублей). Чая тоже немало (от 130 рублей). Найдутся различные улуны, пуэры, фруктовые с каркадэ, ройбуш, целебные травы и Иван-чай. Готовят в ProCofe и чайные напитки (от 135 рублей) с неординарным сочетаниями вроде облепихи с грейпфрутом и яблоком, имбиря с корицей и зеленым яблоком. Добавить к любому чаю (цены от 15 рублей) можно сливки, молоко, мед, лимон и даже коньяк.

Еду в меню открывают блины (от 90 рублей). И сладкие, и сытные варианты — с лососем, картофелем, курицей. Отдельно представлены панкейки (по 180 рублей), их можно дополнить мороженым и домашним клубничным джемом, и яблочным джемом.

Десерты (от 80 рублей) разноплановые — и мороженое, и панна-котта, синнабоны и груша в белом вине с корицей и творожным сыром. А все торты и пирожные представлены на витрине.

В кофейне есть и завтраки: в будни — с 10:00 до 12:00, а в выходные с 10:00 до 13:00 на них действует скидка 30%. Утренние предложения (от 110 рублей) — это такие блюда, как каши, картофельные драники, омлеты, яичницы, сэндвичи.

Раздел с салатами (от 185 рублей) велик, найдется немало любопытного — и теплый салат с жареным сыром, и французский для двоих, где карамелизированную говядину сочетают с овощами. Отдельно отмечены блюда, подходящие для вегетарианцев, например, любопытный винегрет с яблоками и черносливом.

Раздел «Закуски» (от 140 рублей) объединил питерскую шаверму, гренки, жюльены, фалафель, хумус.

Супы в кофейне подаются с крутонами. Стоят от 140 рублей. Варианты разные — грибной, норвежский рыбный, с брокколи и шпинатом, овощной, гуляш.

Горячие блюда (от 145 рублей) тоже интересные. Некоторые из предложений появились недавно, они отмечены значком new. Можно попробовать оссобуко с ризотто по-милански (говядина с рисом дополняется не только специями и сыром, но и цедрой лимона) или палоцкий «суп» с бараниной.

Также в кофейне готовят пасты (от 225 рублей) — классику вроде карбанары и болоньезе, пасты с морепродуктами, курицей и грибами, овощами.

Завершают меню во многом фруктовые предложения. Свежевыжатые соки (от 145 рублей, можно смешать по желанию), смузи (185 рублей), есть любопытные вариации, к примеру, клубника с авакадо. Также найдутся безалкогольные коктейли (по 150 рублей), коктейли с мороженым (от 115 рублей), напитки (соки-воды-моры) (от 55 рублей).

Еда: я выбрала кофе с морковным фрешем из осеннего меню, суп-пюре из брокколи и шпината с куриной грудкой — из основного. Из горячего мое внимание привлекла такая новинка, как свинина с грушей и розмарином. Наш столик обслуживал стажер. Он не смог сразу ответить на уточняющие вопросы, но сходил и выяснил необходимые подробности. Так я узнала, что в кофе кроме морковного фреша добавляется и молоко и что свинину с грушей рекомендуется заказывать без гарнира. Также официант предупредил, сколько времени придется ждать того или иного блюда.

Первым появился кофе с морковным фрешем (210 рублей). Выглядел красиво — слоеный, приятных осенних тонов. На вкус — мягкий, сладковатый за счет моркови. Напиток был не очень горячий. Сочетание неординарное, но неестественным не кажется.

Затем настало время супа-пюре из брокколи и шпината с куриной грудкой (175 рублей). С ним действительно отдельно принесли крутоны. Они были без особых специй, приятной консистенции — не слишком твердые, но хрустящие. На вкус суп показался несколько пресным, захотелось добавить хотя бы перца. Его на столе в перечнице не оказалось совсем. Приправа нашлась на соседнем, в тот момент пустовавшем, столике. Курица в супе мелко порезана, мясо нежное. Блюдо сытное.

Вскоре приготовили и свинину с грушей и розмарином (350 рублей). Отчетливо запахло розмарином. Нестандартное блюдо. Свинина мягкая, нежная, не очень жирная. Груши добавлены щедро. Любителям необычных сочетаний стоит попробовать! Розмарин придает блюду пикантности, груша — сладости. В целом получается очень сытно, гарнира точно брать не стоит.

Счет: 735 рублей за кофе, суп и свинину.

Итого: радует, что пространство в центре города обрело действительно новую жизнь. В ProCofe уютно. На втором этаже можно неспешно пить кофе. В новой кофейне просторнее, а плюсы первого заведения сохранились. Радует, что появляются новые блюда и сезонные предложения.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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