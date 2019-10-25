Еда. Рецензии.

Ужин в стерео кафе Santa Monica

25 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Стерео кафе Santa Monica некоторое время работало в тестовом режиме, его появление стало обсуждаемым событием.

Открытия нового заведения ждали, и в октябре оно начало официально принимать гостей.

Где: ул. Кулева, 26.

Интерьер: занесенные снегом столики на площадке возле входа намекают, что здесь предполагается летнее пространство. В стерео кафе просторно, при этом пространство и освещение организованы так, что за столиками можно чувствовать себя уютно. А для тех, кто хочет расположиться максимально обособленно, есть второй этаж. Немаленькая сцена обещает концерты и другие события.

Музыкальная тема прослеживается во всем — на полках привлекают внимание книги о рок-н-ролле, на стенах висят гитары. Есть в зале и бар. Об прибрежном калифорнийском городе, давшем название заведению, напоминают зеленые растения с крупными листьями, подушки с тропическими принтами, похожие на плетеные кресла и мебель летних желтых и бирюзовых тонов. Сейчас в кафе (впрочем, как и во многих других томских местах) заметно прохладно. Гостям сразу же предлагают пледы.

Меню: лаконичные предложения по еде и более внушительная барная карта.

Выбор напитков открывают соки-воды-морсы (от 60 рублей за стакан). Дальше следует классический кофе (от 90 рублей). Кофейные коктейли тоже готовят, они стоят от 170 рублей. Это обычный и цитрусовый раф (в их составе подчеркивается, что напиток насыщен кислородом) и кофе с халвой. Какао и матча (по 140 рублей) объединены в краткий раздел под емким названием «Не кофе». Мой взгляд сразу упал на варианты горячих взваров (от 150 рублей за стакан). В холода они становятся очень привлекательными. В Santa Monica можно выбрать между «Яблочно-мятным рождественским пуншем» и «Вишней с розмарином». Чай есть пакетированный (40 рублей) и в чайниках (140 рублей), можно выбрать вариант с женьшенем, пуэр, ройбуш и другое. Отдельно перечисляются добавки (от 10 рублей) — вкус чая можно разнообразить специями, сиропами, медом, маршмэллоу и другим.

Что касается алкогольных вариантов, то в кафе немало пива (от 150 рублей), причем шире всего представлен Konix, хотя вариант из Бельгии, Германии, Англии тоже есть. Найдется и литовский яблочный сидр (550 рублей за 0,75 литра). Для тех, кто не может позволить себе пиво с градусами — пара вариантов безалкогольного немецкого. Прямо в меню с напитками есть подборка пивных закусок — начиная от балтийского бутерброда с килькой (70 рублей), до рыбных сетов и пивных ассорти. Из неожиданных предложений — жареные бобы.

Тихие вина в меню — от 150 рублей за бокал и 750 за бутылку. Игристое бутылками (от 600 рублей за российские варианты). Возле них, как и в случае с пивом, предложения по закускам (от 470 рублей), где и обычный сырный сет, и жареный камамбер.

Коктейли в основном популярные-классические (от 200 рублей) — «Негрони», «Дайкири», «Манхэттен». «Апероль Шприц» обойдется всего в 300 рублей. Сочетания алкоголя вроде «Отвертки» и «Виски-колы» названы миксами (стоят от 150 рублей).

Из крепких напитков в Santa Monica предлагают водку (от 70 рублей за 40 мл), джин и текилу (от 100 рублей), ром и виски (от 150 рублей), бренди-коньяки (от 150 рублей), вермуты-битеры-ликеры (от 120 рублей).

В меню с едой сначала напоминают про рыбные и пивные сеты (от 650 рублей). Затем переходят к салатам (от 220 рублей). Есть фирменные «Цезари»: с курицей, семгой, креветкой. Также салат может быть с ростбифом, с креветками, киноа и авокадо, с тыквой и рикоттой, с семгой и дижонской горчицей. Надо отметить, что и среди салатов, и вообще в каждом разделе блюд есть вегетарианские предложения.

В кафе можно выбрать тако на любой вкус (от 160 рублей) — овощной, с копченой курочкой, кон карне.

Супы тоже разноплановые, хотя выбор не велик. Стоят от 190 рублей. Есть тыквенный со сливочной рикоттой, фасолевый с говяжьими ребрышками, густой с семгой и креветками. Бургеры (от 270 рублей) неординарные. Для веджи-варианта готовят булочку из киноа, для поклонников макарон предложат булочку из спагетти.

Гриль-горячее (от 170 рублей) открывает цветная капуста. Куриную грудку подают с тыквенным кремом. Хот-дог в заведении не с сосиской, а со стейком мачете. Много «морских» вариантов — треска и семга гриль, креветки с кремом из авокадо. Но несколько видов стейков и копченые свиные ребра для мясоедов тоже приготовят.

Гарниры идут отдельно (от 120 рублей), из нестандартного — «Мехико гриль» (кукуруза с зеленью) и булгур с овощами. Соусы тоже представлены отдельно (от 40 рублей), есть вариант из печеной свеклы.

Выбор десертов (от 120 рублей) лаконичен — это сырники, панна-котта, гранола.

Еда: я сразу же выбрала горячий взвар «Вишня-розмарин», затем решила попробовать салат с семгой и дижонской горчицей и «Тако чили кон карне» с соусом «Рулей».

Первым принесли взвар (250 рублей за 600 мл). В его основе — вишневый сок с добавлением апельсина и сиропа, приправленный гвоздикой и корицей, розмарином. Главным для меня стал вишневый вкус, гвоздики почти не ощущалось, апельсин раскрылся ко второй порции. Сладко в меру, пряно тоже. Сильно согревающим напиток не показался. Впечатление нормальное, но без восторга и желания заказать еще раз.

Салат с семгой и дижонской горчицей (290 рублей) был красив и вкусен. Семга как с картинки, ее много, филе нежное. Картофель «в мундире» (это несколько неожиданно, но кожица нежная), овощи и соус на основе горчицы. Она пикантная и приятно слегка острая.

Последним принесли «Тако чили кон карне» (220 рублей). Есть не очень удобно, поскольку основа — хрустящая кукурузная лепешка — крошится. Попросила для начинки вилку. В основе блюда — смесь красной фасоли с говядиной, бланшированными томатами, печеным перцем, соусами, зеленью, приправами. Хотя в составе и даже в названии указан перец чили, блюдо не острое. Заметно чувствуется кинза, необычный привкус дает печеный чеснок (но он ощутим меньше кинзы). Фасоль очень мягкая. Неординарное блюдо, хотя ярким его вкус, вопреки ожиданиям, не назовешь. Но, возможно, из-за обилия соуса, получилось очень сытно.

Счет: 760 рублей.

Итого: в Santa Monica стильно, уютно, есть своя атмосфера, в меню — необычные блюда. Но обстановка во время моего ужина впечатлила больше, чем кухня. Теперь в такое стерео кафе хочется сходить на арт-событие.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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