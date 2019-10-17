Читаем всей семьей. Истории победителей книжного конкурса

17 октября 2019 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

На этой неделе будут подведены итоги юбилейного Х конкурса «Читаем всей семьей». За 10 лет в нем приняли участие более 1800 семей со всей Томской области!

Как сложились отношения с книгами у победителей предыдущих лет и что они читают сегодня, рассказываем в нашем обзоре.

Книжное путешествие Дусеевых

Рауф Дусеев — глава семьи, победившей в самом первом конкурсе Фото: Серафима Кузина

В течение многих лет семья Дусеевых была читателями Областной детско-юношеской библиотеки. Когда Рауфу Мидхаховичу и Галине Шамильевне с сыновьями Вагизом и Ильгизом предложили поучаствовать в «книжном» конкурсе, согласились сразу. И победили — в самом первом конкурсе «Читаем всей семьей», в 2008 году.

Общее фото победителей первого конкурса «Читаем всей семьей» Фото из архива Законодательной Думы Томской области

Тогда по условиям конкурса нужно было рассказать о любимых книгах, о связанных с ними семейных событиях и презентовать домашнюю библиотеку. Дусеевы сняли о ней видеофильм, сделали презентацию, добавив фотографий из домашнего архива, которые наснимали в разные годы.

— Примерно за год до конкурса мы ездили всей семьей в путешествие по России на целый месяц, — вспоминает Рауф. — Были в Елабуге, где жила Мария Цветаева, в Казани посетили музей татарского поэта Габдуллы Тукая, могилу Лермонтова в Тарханах, Пушкинские Горы и другие места, связанные с жизнью писателей. Наверное, комиссия смотрела наши фотографии и думала: «Слушайте, у них это не случайно, они действительно читающая семья».

Материалы из путешествий по местам, связанным с жизнью писателей, также вошли в портфолио Дусеевых Фото: Серафима Кузина

Комиссия и правда оценила труд Дусеевых — они получили сразу две премии: денежную от областной Думы и путевку на троих человек в Санкт-Петербург от спонсора, туристической компании. Поехали, разумеется, вчетвером, всей семьей.

Воспоминания о путешествии Дусеевы собрали в специальный альбом. В нем все: от путевок и билетов на поезд до фотографий и театральных программок.

Альбом из того самого путешествия в Санкт-Петербург Фото: Серафима Кузина

С 2008 года прошло 11 лет. Вагиз и Ильгиз давно взрослые, после окончания школы оба с высокими баллами поступили в престижные вузы. Старший, как и мечтал, стал программистом, сейчас живет и работает в Польше. Младший делает карьеру в нефтяной сфере — на Крайнем Севере, вахтовым методом. А старшие Дусеевы продолжают вести насыщенную и интересную жизнь. Галина работает в Доме творчества юных, учит музыке дошкольников. А Рауф учится в магистратуре филологического факультета ТГУ и пишет исследовательскую работу по лингвистике.

Теперь сфера научных интересов Рауфа Мидхатовича лежит в лингвистике Фото: Серафима Кузина

— Книга меняется, и формы работы с книгой меняются, — отмечает Рауф Мидхахович. — Библиотека не стоит на месте — в нее приходят компьютерные технологии.

Он уверен — конкурс стоит продолжать, и с удовольствием желает успехов и его новым участникам, и библиотекам, и их читателям.

Пеппи Длинныйчулок из Томска

Семья Лысаковых вошла в число победителей конкурса в 2011 году Фото: Серафима Кузина

Семья Лысаковых из Томска свою победу одержала в 2011 году, выиграв в номинации «Хорошей книге — достойную рекламу».

— Мы с дочерью, которой в то время было 11 лет, и трехлетним сыном активно посещали библиотеку — дочь называла ее «книжкин дом». Был даже период, когда каждый день после детского сада мы ехали в библиотеку, — рассказывает Елена Николаевна. — Участвовали в мероприятиях, встречах с известными людьми, а некоторые концерты даже помогали проводить. Поэтому, когда нам предложили поучаствовать в конкурсе, мы решили попробовать.

В семье хранят фотографии с награждения Фото: Серафима Кузина

Лысаковы хотели рассказать о своих любимых произведениях. Мама — о книгах из детства, которые она читала уже своим детям. А ее дочь, тоже Елена, о произведениях Астрид Линдгрен, из которых самой любимой была «Пеппи Длинныйчулок». «Она в том возрасте была очень похожа на Пеппи, не внешне, а своим задором, артистизмом, любовью к приключениям», — улыбается мама. Пригодился и костюм рыжеволосой героини, который сшили к Новому Году: в нем провели фотосессию.

— Победа стала для нас неожиданностью, — говорит Елена Николаевна. — Мы видели работы других участников, многие из которых были очень серьезными. Видели семьи, которые, как и мы, регулярно ходят в библиотеку, берут стопками книги. Понимали, что у нас много достойных конкурентов, и это неправда, что читать стали меньше, просто формат стал другой. Например, моя дочь почти перестала ходить в библиотеку, но не перестала читать, потому что появилась электронная книга. У сына ее нет, поэтому мы ходим в библиотеку.

«Неправда, что читают сейчас меньше, просто формат стал другой» Фото: Серафима Кузина

В награду Лысаковы получили денежный приз и подарочные издания: огромный том «Тихого Дона» Михаила Шолохова, сказки Пушкина с красивыми иллюстрациями, стихи поэтов Серебряного века

— Поэзию я люблю сама, сказки Пушкина мы прочитали с сыном, а с «Тихим Доном» потом была интересная история, — вспоминает Елена Николаевна. — Когда дочери пришла пора изучать Шолохова по литературе, я утром положила эту эпопею ей на прикроватный столик. Она просыпается и видит эту книгу, которую ей нужно прочесть, с трудом поднимает на колени и просто поражается ее объему!

Сейчас Елена-младшая учится в Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева, пишет статьи по психологии в различные журналы. Любовь к чтению у нее сохранилась. А Елена-старшая работает учителем химии и сама привела в библиотеку много читателей из числа своих учеников.

Своим ученикам готовиться к занятиям Елена советует в библиотеке Фото: Серафима Кузина

— Здесь есть не только художественная литература, но и книги по различным наукам, в том числе по химии, — говорит учительница. — И когда нужно писать какую-то учебную работу, я советую ученикам идти в библиотеку, ведь в книгах можно получить более полную и достоверную информацию, чем на непроверенных сайтах в интернете.

Книжная реликвия семьи Невдаха

Семья Невдаха вошла в число призеров 2016 года Фото: Сергей Степин

Семья Невдаха заняла в 2016 году 2 место в номинации «Книга — семейная реликвия». Такой реликвией для них стал «Деревенский детектив» Виля Липатова, благодаря которому родители Ларисы Викторовны переехали из Удмуртии в Томскую область.

— Я родилась в Ижевске и прожила там три года, пока моему папе не попалась в руки эта книга, — рассказывает Лариса Невдаха. — Он влюбился в жителей Сибири, в природу этого края, особый сибирский дух. И на семейном совете родители решили переехать в село Новый Васюган Каргасокского района. Позже я перебралась в Томск, где образовалась моя собственная семья, а папа и младший брат по-прежнему живут в Новом Васюгане. Наверно, эта книга Липатова может стать нашей семейной реликвией, которую мы будем передавать из поколения в поколение.

Известие о победе, по словам Ларисы Викторовны, было неожиданным, но приятным. Еще приятнее призы — яркие и красивые книги. Сборник стихов Пушкина в роскошном переплете, иллюстрированная энциклопедия «7 чудес света», коллекционное издание «Алисы в стране чудес» с кармашками, в которые спрятаны всякие разности — эти и другие книги заняли свое место в домашней библиотеке. А сказки Эдуарда Успенского из серии про Простоквашино, по возрасту больше подходящие для дошкольников, перекочевали в детский сад, где работает воспитателем Лариса Викторовна.

Лариса Невдаха получает поздравления от спикера Думы Оксаны Козловской Фото: из архива ЗД ТО

— Эту книжку мы с детьми чуть не до дыр зачитали, — улыбается воспитательница. — Сейчас те ребятишки уже пошли в первый класс, ко мне пришла новая группа малышей, и я снова перед сончасом читаю им про Дядю Федора.

И в библиотеку «Эврика», давними читателями которой является семья Невдаха, водила своих воспитанников Лариса Викторовна. Ее сын Ярослав, который на момент победы в конкурсе был первоклассником, сейчас учится уже в четвертом классе. Конечно, в этом возрасте многих детей уже сложно бывает заинтересовать книгами: на первое место выходит компьютер. Но мама продолжает читать с ним книги по школьной программе: по очереди, по ролям — как угодно, лишь бы не отвыкал от чтения.

— Недавно у Ярослава была проблема с ногой, разрушение тазобедренного сустава. Полтора года он не мог ходить — только на костылях или в специальном аппарате Томаса. Тогда у нас возникла идея ходить потихоньку в библиотеку, брать книги и читать их. Раз нельзя на горке покататься, мы решили заняться саморазвитием. Так книга поддержала нас в трудный момент. Сейчас с ногой у Ярослава все в порядке, но мы по-прежнему каждый вечер перед сном читаем друг другу вслух: сначала я ему свою книгу, а потом — наоборот.

Борис Алексеевич Мальцев в 1994–2016 г.г Депутат и Председатель Государственной Думы Томской области, с 2016 г. Депутат ЗД ТО

Оксана Витальевна Козловская Председатель Законодательной Думы Томской области

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Серафима Кузина, Сергей Степин

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