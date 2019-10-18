«Нерешаемых задач нет». За что сотрудники «Томскнефти» получают государственные награды?

18 октября 2019 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

За что награждают званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации»?

Ответом на этот вопрос может стать история заместителя начальника региональной инженерно-технологической службы Лугинецкого месторождения Андрея Зворыгина, который представлен к награде в 2019 году. У него более 30 лет северного стажа, три высших образования и широкая сфера ответственности. Мы поговорили с Андреем Яковлевичем и узнали, как ему удается держать профессиональную форму и достигать высоких результатов.

Невыбранная профессия

— Может, и не я выбрал профессию. Может, она сама выбирает людей. Куда надо прийти, туда и придешь, — ответом на вопрос о выборе трудового пути начинает Зворыгин интервью. — Я окончил ТИСИ по специальности «Строительно-дорожные машины и оборудование». Только к той профессии, которая у меня сейчас, она официально никакого отношения не имеет. Просто эту специальность в свое время выбрали мой отец и двоюродный брат — какая-никакая, а преемственность. Когда пришло время работать, получилось так, что я устроился в «Томскнефть».

Это произошло в 1988 году, практически сразу после окончания вуза. Тогда в большой еще советской «Томскнефти» были специальные подразделения на местах — управления технологического транспорта (УТТ) и другие. В НГДУ «Лугинецкнефть» на должность мастера ремонта механических мастерских и попал на работу молодой Андрей Зворыгин.

Интересно, что с самого начала и по сей день работа его организована вахтовым методом. Две-три недели на промысле, потом столько же дома, в Томске. «Я всю жизнь на вахтах и не представляю, как это — работать по пятидневке», — говорит Андрей Яковлевич.

Через три года из Кедровского УТТ он переводом ушел в Стрежевское управление нефтеотдачи пластов производственного управления «Томскнефти». Теперь уже на вахты он летал на Лугинецкое месторождение, одно из крупнейших в Томской области. Специальность была рабочей, но потом начал расти: помощник бурильщика, мастер капитального ремонта скважин. Квалификацию повышал на курсах, ездил учиться в другие регионы, и вот наступил момент, когда потребовалось второе высшее образование.

Без отрыва от производства

За вторым образованием Андрей Зворыгин пошел в Томский политехнический университет. Специальность — «Бурение нефтяных и газовых скважин». Учился заочно, без отрыва от производства, с 1992 по 1998 год. Времена наступили сложные, и особого повышения в должности, как это было бы раньше, диплом о специальном образовании не принес. Зато, по словам Зворыгина, дал определенные перспективы.

Сейчас трудно сказать, удачным был тот период или нет, — вспоминает 90-е годы наш герой. — Мне на тот момент надо было получать образование, были перспективы роста. Кто тогда знал, что все рассыплется? А потом работодатели нефтяных компаний начали «раздергивать» кадры. Меня вновь пригласили в Кедровское НГДУ. Приехали главный инженер с начальником, сказали: «Все равно у вас предприятие рассыпается, осталось чуть-чуть. Поэтому есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Нам надо поднимать по вашему направлению свои кадры». У нас тогда был капитальный ремонт скважин, а у них — подземный ремонт. И я, недолго думая, согласился.

Материальная база у НГДУ была намного лучше, чем у той компании, из которой уходил Андрей Зворыгин. Как он сам вспоминает, «можно делать свою работу, не задумываясь о том, где взять ту или иную железку». И хотя подземный ремонт скважин имеет свои отличия от капитального ремонта, которым раньше занимался Зворыгин, он смог довольно быстро разобраться в новых обязанностях.

— Подземный ремонт скважин, скажем так, более упрощенный, — поясняет Андрей Яковлевич. — Но зато и более быстрый, остановка скважины составляет всего 72 часа. Рабочие подъехали — «вира, майна!» — насосы поменяли, скважина снова пошла работать. Наша бригада могла заниматься и плановыми ремонтами, и устранять аварийные ситуации. Мы делали любую работу на скважине, вообще любую.

Новым навыкам нужно было учиться, и нефтяник вновь пошел в томский политех. На этот раз база уже была, потребовалась годовая переподготовка, зато диплом о высшем образовании по факту получился уже третий.

В начале 2000-х годов Зворыгин вновь меняет профессию — становится супервайзером по капитальному ремонту скважин в том же НГДУ. Появление новой должности было связано с тем, что работы по подземному ремонту скважин стали отдавать подрядчикам, а курировать их, чтобы работа была выполнена качественно и в срок, должен был супервайзер. Но на этом этапе он задержался недолго.

Как временное стало постоянным



Однажды Андрея Зворыгина пригласили поработать заместителем начальника Центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) НГДУ вместо заболевшего коллеги. Однако временная работа стала самой постоянной в его трудовой биографии — на этой должности он работает с 2002 года и по сей день.

— Полгода я отказывался, — вспоминает Андрей Яковлевич. — Мне не сильно нравилось сидеть в кабинете, хотя на этой должности хватает и выездов. Но в итоге оценил ситуацию и подумал: все равно делаю эту работу, только расширилась зона ответственности. Ведь в круг обязанностей заместителя начальника ЦИТС, кроме ремонта скважин, входит и добыча, и подготовка нефти, и другие направления деятельности предприятия.

В любой нефтяной компании всегда есть диспетчерская служба, которая вроде не сильно заметна, но все эти показатели, сведение их в общую картину, подведение сотрудников разных служб к общему интересу — вот наша работа. Из разных людей собрать команду. Чтобы каждый не свой огород возделывал, а общий, — объясняет суть своего дела сам герой.

Интересно, что и эта должность подразумевает вахтовый метод работы. Как и с самого начала своей карьеры, Андрей Зворыгин 15 дней проводит на месторождении, и еще 15 — дома, в Томске, где его ждет семья: жена и двое сыновей. Старший Роман, кстати, уже девять лет работает в «Томскнефти», в лаборатории неразрушающего контроля. Младший, Артем, учится в 11 классе и планирует стать программистом.

— Это не значит, что программирование и нефть — вещи несовместимые, — говорит отец. — Я ему объясняю, что если работа совпадает с твоими интересами, то и сам будешь сытый, и кормить семью будешь, и работать в удовольствие. Смотри, где можно приложить свои силы.

Все по полочкам



В период вахты рабочий день Андрея Зворыгина официально начинается в восемь часов утра, в 8:15 уже идет первый утренний селектор с подразделениями из Стрежевого. Но фактически он начинает готовиться к предстоящему дню уже в шесть утра.

— Рабочий день начинается с информации, которая поступает круглосуточно, — рассказывает Андрей Яковлевич. — Я, к сожалению, круглосуточно работать не могу, но часов в шесть утра уже начинаю анализировать сводки и информацию, поступившие от ночной смены. В семь утра я на работе, ставлю цели и задачи для подразделений, готовлюсь к селектору.

В огромном массиве данных замначальника РИТС (региональной инженерно-технологической службы — так теперь называется подразделение) опытным глазом сразу может определить, все ли показатели в норме. Если какой-то из них выше или ниже положенного — необходимо выяснить причину и принять меры.

— Нерешаемых задач нет, — уверен Зворыгин. — Любая сложная задача складывается из более мелких. Все раскладываем по полочкам, потом каждую полочку «разруливаем», получается глобальное решение большой проблемы. Это не обязательно в нефтедобыче, это в любой сфере.

В этом году Андрей Зворыгин был представлен к государственной награде: ему присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России». Это действительно большая честь: во всей компании «Роснефть» лишь несколько сотрудников в 2019 году удостоены этого звания.

— Конечно, это стало неожиданностью: все люди работают ровно, и тут меня выделили, — говорит сам герой. — Но наш лугинецкий регион развивается, идет бурение разведочных скважин на отдаленных территориях… Надо решать нестандартные задачи, не допускать ошибок и аварий, из ничего делать что-то. Вот за это и дали награду.

Несмотря на то, что свою раннюю северную пенсию Андрей Яковлевич уже заработал, на отдых

он пока не собирается. «Рановато еще, — говорит он. — Силы есть, буду работать».

В завершении беседы заслуженный нефтяник поблагодарил коллег, которые повстречались на пути, поделились своим опытом и знаниями. Это старший мастер стрежевского управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин, а далее начальник ЦИТС НГДУ «Лугинецкнефть» Сергей Васильевич Рудометкин. Это геолог от Бога, вместе с которым работал в КРС, а позже и в НГДУ «Лугинецкнефть» Владимир Иванович Подройкин. Это прошедший бурение, отличный специалист по ликвидации аварий на скважинах Валерий Шадыевич Абдурахманов. Это главный инженер НГДУ «Лугинецкнефть» в перестроечные и постперестроечные годы Евгений Викторович Дьяченко. Это начальник РИТС «Лугинецкий» Сергей Яковлевич Коновалов.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Серафима Кузина

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