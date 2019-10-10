33 фотографии Томска в октябре 2000 года

10 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Дэнсинг «Октябрь», бар «Мимино», самолет на остановке «У самолета», вещевой рынок во Дворце спорта — все это Томск в миллениум.

20 октября 2000 года 32 фотографа с утра и до утра фотографировали повседневную жизнь города на пленочные фотоаппараты. Таковы были условия первого томского фотомарафона, который организовал коллекционер и фотограф Леонид Лейкин. Среди фотографов были Валерий Касаткин, Максим Каширин, Андрей Кунгуров и другие мастера, благодаря которым мы можем увидеть Томск таким, каким он был ровно 19 лет тому назад.

Тэги/темы: