Еда. Рецензии.

Пекарня-кондитерская La Булка

20 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Кафе La Булка на Ленина открылось давно, но добралась я до него только этой осенью.

Обнаружилось, что кондитерская крошечная, но чая с пирогами и десертами здесь выпить можно.

Где: пр-т Ленина, 22.

Интерьер: это все-таки пекарня, где продукцию берут с собой. Но два небольших столика в La Булка найдется. Особых интерьерных изысков не предполагается. На стене за витриной — фирменный знак заведения. На стенах — простые рисунки сладостей. На прилавках — много всего аппетитного.

Меню: его нет, надо выбирать из того, что приготовлено. Я застала из несладкого (от 30 рублей) пирожки с луком и яйцом, пирог с капустой, пиццу, самсу, сосиски в тесте. Из неординарных булок на витрине с выпечкой был вариант с апельсином и творогом.

Десерты тоже радовали и ценами, и симпатичным видом. Были тарталетки и рожки с белковым кремом (40 рублей), шоколадный торт (75 рублей за 100 граммов), царская ватрушка (35 рублей за 100 гр) и чизкейк (90 рублей за 100 граммов). Десерты панна-кота и тирамису в одноразовых упаковках от 65 рублей.

Привлекали внимание и внушительного размера синнабоны (за 35 рублей).

Из напитков в La Булка был только пакетированый чай, черный и зеленый, по 20 рублей. Уже потом я заметила, что можно за 65 рублей заказать чайничек травяного, но нам о нем почему-то не сказали. Кофе не было, хотя очень хотелось. На витрине — соки, вода и газировка (от 18 рублей).

Еда: очень приветливая и доброжелательная продавщица заверила, что все свежее, пирожки с луком и яйцом и корзиночки только-только испекли, десерты тоже местные, сделанные в La Булка. В итоге я решила попробовать пирожок с луком и яйцом тарталетку с белковым кремом и панна-коту. Из напитков выбрала обычный черный чай. Еще захватила с собой синнабон.

Пирожок с яйцом и луком (30 рублей) был нормальным, хотя особенно ничем не запомнился. Свежий, приготовленный в духовке, начинки добавлено не мало, но и не сказать, что очень щедро.

Тарталетка (40 рублей) была украшена марцинаповым цветком. Белковый крем свежий и очень жидкий, легкий. Основа из песочного теста — рассыпчатая и с пикантным вкусом, вероятно, благодаря специям. Также в корзиночке есть шоколадная прослойка, но она почти не ощущается.

Панна кота (65 рублей) со слегка сладким вишневым слоем, с ягодками консервированной вишни сверху и большой сливочной основой. В ней сахар почти не ощутим, желе получается сытно-молочное.

Чай был самым обычным, пакетированным. При желании можно попросить долить кипятка.

Вот синнабон (35 рублей), пожалуй, вдохновил больше всего. Булка большая и очень свежая. Щедро добавленный крем из сметаны с корицей сочетается с нежным, воздушным тестом. Сладко, но совсем не приторно. Дома распробовала его с кофе, отличное вышло сочетание.

Счет: 190 рублей за пирожок, пирожное, десерт, синнабон и чай.

Итого: кондитерская La Булка совсем не большая, но свой уют в ней есть. Выпечка простая, свежая и вкусная, продавщица, скорее похожая на гостеприимную хозяйку, очень приятная. Хотелось бы кофе, но тогда гости наверняка захотят задержаться в пекарне, а места здесь маловато. Цены радуют, брать синнабоны домой при случае буду непременно.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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