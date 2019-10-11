Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане «Кастелло»

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Узнав, что в Томске появился ресторан-замок, решила поскорее побывать в этом новом роскошном месте.

Путь до нового заведения на берегу Томи для людей без машины непрост. Пришлось брести по тропинке среди ремонтных раскопок. По пути во тьме встретилась компания, распивающая самогон, звали присоединиться. Но у меня были другие планы на вечер:).

Где: ул. Мельничная, 11.

Интерьер: ресторан занимает два этажа, второй — с залом для банкетов, там в вечер моего визита что-то праздновала небольшая компания. У входа в основной просторный зал для гостей — золотые скульптуры женщин. Золото (и женщины, и лепнина, и обои с позолотой, и люстры, и даже репродукции работ Климта на стенах!) вообще в оформлении занимает главное место. С ним сочетаются красные мягкие диваны. Видно, что хозяева хотели добиться эффекта максимальной роскоши.

Еще зал очень просторный (хоть бал проводи!), а днем из окон наверняка открывается красивый вид на реку. Главная проблема зала в момент моего визита — очень холодно. Отопление еще не дали, пледов и обогревателей тоже не было.

Меню: Отдельное для еды и для напитков. Оба не маленькие. Начинается с холодных закусок (от 120 рублей). Представлены и семга, и нельма, и сельдь. Из нестандартного — ростбиф с ягодным соусом, авторский капрезе (нежный сыр моцарелла и томаты с базиликовым бисквитом).

Дальше следуют салаты (от 130 рублей). Классика вроде «Цезаря» и «Греческого», теплые варианты с языком и с морепродуктами, предложения с креветками и семгой, с ростбифом, просто микс салатов… Порции по размеру обычные.

Горячие закуски (от 130 рублей) разноплановые. Это и жульены (в том числе фруктовый), и сыры халуми и сулугуни на гриле, и мидии в винном соусе.

Среди супов (от 260 рублей) «Говяжий потаж по-восточному» соседствует с «Итальянским супом с морепродуктами». Горячие блюда (от 320 рублей) разнообразны. Есть и стейки (в том числе из нельмы и из индейки), и куриные сердечки с кускусом, и предложения для компании, когда можно заказать больше килограмма разнообразного мяса под красивым названием «Гранд-гриль». Шашлыки собраны отдельно (от 220 рублей): классическая свиная шея соседствует с хан-кебабом из бараньей печени и шашлыком из молодого картофеля с грудинкой.

Нашлось в меню место и пастам (от 280 рублей), немного вариантов, но на максимально разные вкусы. Есть с овощами, карбонара, с индейкой и грибами, с морепродуктами. Гарниры отдельно (от 120 рублей), в основном приготовленные на гриле. Готовят фрикасе из стручковой фасоли и пюре из брокколи.

Достаточно большой выбор соусов (50 рублей), среди классических — фирменный «Кастелло» из бурбона на основе ананасового пюре.

В сладком разделе (от 70 рублей) — авторское мороженое (можно попробовать с базиликом), пана котта с рукколой, муссы, чизкейк.

В карте напитков немало вин. Можно брать только бутылками. Цены радуют — от 700 рублей. Предложения сгруппированы по странам, есть Италия, Франция, Испания, Грузия, Аргентина и Чили, а также внезапно Азербайджан. Дальше — барное меню. Аперитивы (по 130 рублей), известные настойки (по 250 рублей), бренди (от 170 рублей), коньяк (от 350 рублей), знатный выбор виски (от 220 рублей). Есть и крепкие варианты вроде текилы, джина, ликеров (от 220 рублей). Водку (от 160 рублей) и пиво (от 230 рублей) тоже не обделили вниманием, хотя выбор не так уж велик.

Из безалкогольного — лимонады (150 рублей), любопытные по описаниям («Виноградная роза», «Огуречно-клубничный»), милкшейки (от 160 рублей), в том числе «Сырный» и «Сникерс», соки-воды-морсы (от 60 рублей).

Горячих напитков немного (что очень некстати в холодном зале). Кофе (от 100 рублей) классический, также готовят раф «Соленая карамель». Чайники чая (180 рублей) — традиционных черных и зеленых вариантов.

Завершают меню алкогольные коктейли. Есть авторские (от 280 рублей), где немало любопытного. К примеру, виноградный мохито с добавлением варенья из розы, «Монте мора», объединившая «Бехеровку», «Лилле блан», абсент и пюре из ежевики. В классике (от 220 рублей) — «Маргарита», «Пина колада», «Космополитен», «Мохито» и прочее подобное. Жаль, что совсем нет горячих напитков, даже глинтвейна.

Еда: я выбрала скворчащую сковородку. Думала про шашлык, советовалась с официантом, он отметил, что блюда совсем разные и намекнул, что сковородка интереснее. В ресторан я пришла в четверг, именно в этот день недели в «Кастелло» по счастливому стечению обстоятельств всех женщин угощают бокалом вина. Красное полусладкое — грузинское, остальное подают итальянское, я предпочла белое сухое. Затем был десерт. «Милфея», названного в меню, в наличии не оказалось, зато был не упомянутый нигде штрудель — яблочный и вишнево-яблочный. К штруделю за неимением глинтвейна взяла капучино. Но если было бы теплее, непременно попробовала бы лимонад.

Вино подали быстро. Для красного и белого разные бокалы. Порции большие. На вкус белое, сухое, лаконичное, без лишних привкусов было хорошо.

Скворчащая сковородка (320 рублей) была восхитительно горячей. Готовилась не быстро, зато понятно, что с пылу с жару. Жарили говядину, лук, овощи (в основном баклажаны, но также перец и картошку), шампиньоны (их не очень много). Блюдо порадовало вкусом. Говядины в порции много, и она отлично приготовлена! Сочная, не пересушенная, не жесткая, не пересыпанная приправами. Такое мясо в томских заведениях встретишь нечасто. Грибы были тоже сочными, картофель гармоничный — не переваренный, не сухой, не сыроватый. Баклажаны порадовали немного меньше — они показались слишком солеными. Но в целом в меру сытное и очень вкусное блюдо.

Штрудель (100 рублей за порцию) оказался очень холодным, почти замороженным. Это помешало оценить его вкус. Но начинки было заметно больше, чем теста, что порадовало. При расчете выяснилось, что этот десерт остался с бизнес-ланча.

Капучино (130 рублей) достойный. Какими-то особенностями вкуса не поражает, но ароматный, мягкий, без лишних привкусов. И горячий, что в холодный вечер было очень важно!

Счет: 550 рублей за горячее, вино, десерт и кофе.

Итого: в «Кастелло» для начала неплохо. Цены для ресторана-замка с роскошными интерьерами удивительно бюджетные, мясо отличное, вино — очень приятный комплимент. В меню много любопытных предложений. В общем, проблема была одна и ситуативная — холод. На золотые статуи и красные диваны ради вкусной еды можно не обращать внимания. И странно, что в зале в этот вечер при таких ценах и еде гостей кроме нас с подругой не было.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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