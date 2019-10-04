Еда. Рецензии.

Ужин в кафе «Джезва»

4 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Согреться осенью кофе, приготовленным на песке, я отправилась в новое кафе «Джезва». Обстановка оказалась знакомой, все остальное — новым.

Где: ул. Красноармейская, 105, рядом с остановкой «Дворец спорта».

Интерьер: зашла и сразу появилось ощущение дежавю. Уже потом поняла, что пару лет назад я была здесь в новом Klaus Cafe. Оно недавно покинуло помещение, но в «Джезве» не стали менять интерьер и деление на залы. В итоге в заведении остались небольшие уютные пространства. Зал у входа с витриной, в зале справа — обособленный большой стол, слева — несколько столиков поменьше. В «наследство» от «Клауса» осталась разноцветная мебель и яркие «кляксы» на стенах.

Меню: есть у входа, на улице, что для томских заведений редкость. Хотя очень удобно посмотреть и понять, найдутся ли интересные для тебя блюда и подойдут ли цены, и уже потом заходить.

Меню лаконично. В будние дни предлагаются завтраки за 150 рублей, а за 70 можно взять суп дня или кашу. Но я пришла в выходной.

Начинается меню с кофе по-восточному. Он идет от 80 рублей, есть черный и со сливками. В разделе «Кофе классический» именно классика. Из самого неординарного — варианты с халвой и капучино на кокосовом молоке. Чай от 40 рублей, пакетированный, без любопытных предложений.

Из холодных напитков есть смузи (120 рублей), классический молочный коктейль (90 рублей), несколько авторских лимонадов (90 рублей).

Что касается еды, то из сытных блюд в кафе представлены пара салатов (от 120 рублей) и сэндвичи (тоже от 120 рублей) — с курицей, либо с ветчиной. Кесадилья исключительно куриная (140 рублей). На сладкое — венская вафля с мороженым (120 рублей), просто мороженое (50 рублей шарик) и авторские сласти на витрине (от 20 рублей) — несколько рахат лукумов, печенье, корзиночки с разными начинками, пара тортов.

Еда: из сытного я выбрала ролл «Цезарь», из сладкого — думала про вафли, но оказалось, что их нет — в тот день что-то случилось с вафельницей. После долгих уточнений больше всего заинтересовали два десерта — смородина с перцем и тарталетка ореховая. Больше рекомендовали последнюю, а также сразу предложили аккуратно порезать тарталетки пополам, чтобы можно было попробовать оба варианта. Тем более, что смородина осталась только одна.

Что взять из напитков, сомнений быть не могло — конечно же, кофе. Я выбрала кофе по-восточному, вариант со сливками. У меня уточнили, добавить ли специи, я ответила, что да, какие сочтут нужными. Меня заверили, что со сливками лучше всего корица и ничего больше.

Ролл «Цезарь» (120 рублей) принесли сразу же. Начинка в лаваше — куриное филе, пекинская капуста, сыр, масляный соус, который вытекал из роллов. Получилось очень сытно, немного суховато и и по вкусу пресновато. Все же куриное филе доминировало, капуста не изменила ситуации. Нормальный вариант, когда хочется быстро утолить чувство голода, но ярких впечатлений не оставляет.

Затем принесли кофе по-восточному (130 рублей). Бариста выдал целый «набор» — стакан воды, финик без косточки для закуски (неожиданное приятное дополнение), маленькая чашечка для кофе, сам кофе в джезве большего размера, чем посуда. Первую порцию напитка бариста налил немедленно, половину оставил в джезве.

Кофе любопытный — вкусная основа смешана с нежными сливками, заметно ощутима корица, и мне даже показалось, что у напитка есть легкий ореховый привкус. Финик мягкий и сладкий, не пересушенный.

Затем вынесли пирожные. Вариант «Смородина и перец» (195 рублей) долго описывали, я ждала совсем странного вкуса, но его не случилось, хотя вышло пикантно. Основа из теста с арахисом слегка солоноватая, мусс из смородины легкий, не приторный, хорошо чувствуется вкус ягод. В сердцевине — джем из смородины с перцем чили. Получилось скорее сладко, чем остро, перец едва чувствуется. Но все равно пикантно!

Тарталетка ореховая (180 рублей), как и обещали, была «похожа на сникерс, только вкуснее». Действительно, вкуснее — шоколад бельгийский, поэтому очень хорош. Мягкий, молочный, нежный. Орехи отборные, свежие, не пересушенные. Десерт сладкий и сытный.

Счет: 445 рублей за ролл, кофе и пирожное.

Итого: в «Джезве» очень порадовал кофе, доброжелательная атмосфера, общительные ребята, подробно рассказавшие про все десерты. Пирожные любопытные, от ролла меньше впечатлений, но зато сытно. Жаль, что не попробовала вафли. В целом пока в «Джезве» без большого размаха, зато по-домашнему.

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