Еда. Рецензии.

Ужин в гастро-кафе Soft Loft

20 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Студию вкуса «Лофт» знаю давно, наконец добралась и до их гастро-кафе.

Правда, это было непросто — Гугл пугал, что заведение работает до 19:00, телефон был занят. Но оказалось, что побывать в гастро-кафе все же можно до 23:00. Забегая вперед — было по-осеннему уютно, сытно, вкусно, хотя не обошлось без сюрпризов.

Где: ул. Никитина, 8б.

Интерьер: светло и уютно. У входа — «теплая» осенняя композиция из тыкв. Много больших окон, кирпичные (не обшарпанные в духе ретро) стены. Кресла греющих взгляд оттенков желтого и зеленого. Оптимистичные успокаивающие надписи «Все уже хорошо» на плейсматах.

Меню: негигантское, позволяет быстро сделать выбор. Блюда представлены разные, найдется и европейская кухня, и азиатская.

Начинаются предложения с овощных закусок (от 280 рублей). Они могут быть в азиатском стиле, либо приготовленными на гриле с соусом сациви. Овощи во всех вариантах сочетаются с шампиньонами.

Дальше идут рыбные плато (от 190 рублей). Можно взять скумбрию, либо семгу, найдутся и слабосоленые, и копченые варианты. Больше всего блюд представлено в разделе «Мясные плато» (от 180 рублей). Из необычного — домашняя буженина горячего копчения, ростбиф из телятины, приготовленный на углях, томленый язык мраморного бычка.

Сырная закуска одна (480 рублей) — фермерская моцарелла с тремя видами сезонных томатов. Есть еще «Закуски к напиткам» (от 140 рублей) — это авторские вариации популярных закусок к пиву. Речь идет о чесночных гренках, томленых свиных ребрышках, королевских креветках с различными соусами.

Салатов (от 225 рублей) немного, но они любопытны. Можно попробовать знаменитый французский «Нисуаз» с терпугом, копченые овощи с соусом сациви.

Первые блюда (от 250 рублей) разнообразны — суп Фо соседствует с фирменной солянкой и овощным крем-супом капучино из тыквы.

В разделе под красивым и необычным названием «Лепка» (от 280 рублей) несколько паст (мясо для них — из коптильни заведения).

Горячих блюд из рыбы два (от 260 рублей), можно заказать судака, либо щуку. Мясных вариантов (от 270 рублей) побольше: здесь и стейк, и колбаски, и свиная шея, и чипсы из цыпленка.

Гарниры идут отдельно (от 120 рублей). Есть картофель и овощи, приготовленные разными способами, в том числе стир-фрай (мне их представили как быстро обжаренные в азиатском стиле). Соусы (от 50 рублей) тоже отдельно, их много: есть и аджика, пряное масло, и комбинация из печеного картофеля и трав. Хлеб в заведении домашний, от 80 рублей.

На десерт (от 100 рублей) — фрукты, домашнее мороженое, панакота, грушевый пирог. На витрине у входа есть пирожные (от 45 рублей).

Из напитков в кафе большой выбор лимонадов (по 120 рублей), каждый предполагает сочетание ягод или фруктов с разными сиропами. Везде присутствует мята. Молочных коктейлей (по 140 рублей) тоже много, найдется и классика, и амаретто. Кофе традиционный (от 65 рублей), из самого неординарного — «Раф-пломбир». За доплату можно добавить корицу, сироп, маршмэллоу. Чайные предложения (120 рублей за 500 мл) довольно разнообразны, найдется даже вишневый пуэр. Соки и газировки стоят от 60 рублей за стакан.

Алкоголя в меню нет, но посетители его заказывали. Как оказалось, подробности надо узнавать у официантов.

На столиках есть информация и о спецпредложениях гастро-кафе. Интересно, что получить скидку можно не только в поздний час на готовые блюда или за размещение поста в Инстаграме. В кафе солидарны с болельщиками «Томи», и предлагают владельцам абонементов на сезон платить за заказ на 5% меньше.

Еда: мне очень подробно рассказывали про все блюда и напитки, о которых я спрашивала, а затем уточняли, можно ли подавать еду нам с другом не одновременно, сразу ли вынести напитки. Я выбрала суп Фо, хотела попробовать шашлык из судака-гриль, но мне рекомендовали выбрать люля-кебаб из щуки — сказали, он более необычен. Из напитков я предпочла лимонад вишня-шоколад.

Лимонад (120 рублей) появился быстро. Вместо обещанной замороженной вишни в нем обнаружилась… замороженная клюква! Причем об этом никак не предупреждали, что выглядело странно, поскольку до этого многократно уточняли нюансы подачи блюд. В основе лимонада — содовая. Сироп был вишневым, клюква не чувствовалась. Шоколадный сироп тоже был, перекрывал вишневый. Мяты не ощутила. Вообще напиток скорее напоминал коктейль, чем лимонад. Довольно сладкий.

Суп Фо (250 рублей) удивил отсутствием лайма. В первый момент показался не очень острым, хотя перец чили в нем был заметен визуально. Потом стало поострее, но острота оказалась не жгучей. Так что вполне универсальное блюдо. Говядины и лапши немало, соуса тоже. Сытно и вкусно, и вкус нестандартный, общее впечатление хорошее.

Люля-кебаб из щуки (260 рублей) подали с соусом тартар и микс-салатом, а также парой ломтиков редиски, еще и приукрашенный соусом песто. Оказался очень сытным (я порадовалась, что не взяла гарнир), ощутимо соленым. Обещанный репчатый лук не чувствовался, а сливки явно были добавлены. Если бы не соль, блюдо можно было бы назвать очень нежным на вкус. Запомнился люля-кебаб меньше, чем суп.

Счет: 630 рублей.

Итого: ужин в гастро-кафе Soft Loft вышел сытным и экономичным, вполне можно было бы ограничиться и одним блюдом. Есть нестандартные предложения. Но хотелось бы более соответствующих действительности описаний блюд, без сюрпризов вроде клюквы вместо вишни.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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