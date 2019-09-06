Еда. Рецензии.

Ужин в новой «Территории кофе»

6 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Первая «Территория кофе», что на улице Усова, запомнилась мне как уютное место, где можно выпить вкусный кофе и перекусить сэндвичем.

Теперь заведение превращается в сеть — вторая кофейня открылась возле Лагерного сада. Заглянула туда однажды вечером.

Где: пр-т Ленина, 1. Кофейня открыта с 7:30 до 23:00.

Интерьер: производит странное впечатление. Много перегородок и пустые стены, преобладают светлые тона. Перед входом — зал, где низкий столик и подоконники с барными стульями. За высокими столами показалось неудобно — нет крючков, некуда деть сумку, и слишком близко к окнам, мимо которых постоянно ходят люди. Дальше — барная стойка и пара столиков, отделенных от первого зальчика перегородкой. Они были заняты чьими-то ноутбуками.

Меню: умещается на одном листе. Представлено на барной стойке, здесь же принимают заказы. Кофейные предложения удобно поделены: «Классика», «Альтернатива», «Авторский». «Классика» — от 50 рублей, за доплату в 75 можно заменить молоко на растительное, за 30 — добавить сироп. В разделе «Альтернатива» (другие способы приготовления) представлены не только фильтр-кофе (он в формате «Безлимит»), но и кемекс, пуровер, сифон, аэропресс. Цены — от 80 рублей. Среди «Авторских» (от 150 рублей) есть «Кедровый», «Блю матча» и всевозможные рафы, где и соленая карамель, и клубника, и пломбир, и другое.

Также из напитков в «Территории кофе» готовят милкшейки (из неординарного — мятный), стоят они по 120 рублей и смузи — исключительно из клубники и банана, за 150 рублей.

Отдельно собраны холодные напитки — фреши по 120 рублей, остальное от 80. Есть морсы, простые айс кофе, пара лимонадов, любопытные варианты вроде «Айс латте ежевика» и «Айс манго-кокос».

Чай упомянут в меню только один раз и стоит 50 рублей.

Из еды в кофейне представлены каши (от 50 рублей) — рисовая и овсяная. Можно приготовить их на кокосовом молоке, добавить фруктов и ягод. Отдельно собраны предложения Cheese cakes (от 170 рублей) — это сырники с разными добавками. В разделе «Десерты» (от 60 рублей) гармонирующие с кофе круассаны, булочки, маффины, капкейки, а также йогурт с гранолой, пара панакот и чиа пуддинг на кокосовом молоке.

Из несладкой еды в кофейне представлены сэндвичи (по 120 рублей), есть вегетерианский, с цыпленком, с ветчиной и сыром, а также рыбные (с копченой кетой и с тунцом),

Еда: меня заинтересовали авторский вариант кофе с розой и малиной и сэндвич с тунцом. Десерт с чиа съели до меня, поэтому заказала сырники с ириской, сметаной, арахисом и домашней карамелью.

Заказы надо забирать на стойке. Имя уточняют при заказе и объявляют о готовности. Все подается в одноразовой посуде и упаковках. Кофе приготовили первым. Авторский вариант «Роза и малина», 150 рублей за 380 мл. Малина в сублимированным виде сверху. Первые глотки — очень вкусно, ощущается вкус розовых бутонов. Потом их уже не заметно, просто хороший латте. Напиток не очень горячий.

После мне отдали сэндвич с тунцом (120 рублей). В него было щедро добавлено салата и красного лука, также был маринованный огурец, ну и сам тунец. Интересный по вкусу, слегка сладковатый, хлеб. Был слегка подсушен. В меню есть и вариант с круассаном, но мои предпочтения не уточняли. Вкусно — сочная начинка, небанальный хлеб.

Через некоторое время подогрели сырники (200 рублей). Они порадовали меньше. Сверху заметно поджаренные, внутри — сырой творог. Ириска смешивается с домашней карамелью, получается очень сладко и липко. Но дополнений к трем сырникам достаточное количество.

Счет: 470 рублей.

Итого: пока новая кофейня уступает той, что на Усова, на мой взгляд. Помещение пока неуютное, хотя более просторное и выбор больше. Смущает, что только одноразовая посуда. Сырники специфические, но кофе хорош.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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