Еда. Рецензии.

Ужин в кафе-кондитерской «Сибирский кедр»

13 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Кафе «Фабрика вкуса», где пару лет назад я пробовала полезный обед, превратилось в кондитерскую «Сибирский кедр».

Она также расположена в глубине фирменного магазина. Сходила в кондитерскую на ужин, разузнала, что здесь изменилось.

Где: ул. Беленца 9/1, первый подъезд делового центра «Горизонт».

Интерьер: за прошедшее время обстановка несколько изменилась. Вместо визуально состаренного дерева — лаконичные материалы в светлых тонах. Можно расположиться на диванчиках, но есть и стол с табуретками. На белых стенах — информация о кондитерской и ее миссии. На витрине — аппетитные десерты.

Меню: быстро принесли мне за столик. В нем подробно рассказывается о напитках, нашлось немного места смузи и пудингам. Все начинается с кофе. Классика от 100 рублей, можно заказать вариант без кофеина во френч-прессе. Авторский кофе (от 185 рублей) — это в основном рафы. Найдутся и ягодные, и ореховые, и лавандовый. Есть среди авторских предложений и латте. Альтернативных способов заваривания два — сифон и кемекс. Оба обойдутся по 240 рублей.

Дальше кофейные предложения становятся еще интереснее! Цветной латте (по 215 рублей) включают золотой (благодаря куркуме) и даже угольный варианты. Для жарких дней найдутся холодные виды (по 165 рублей).

Продолжает меню какао, в основе три известных типа шоколада — молочный, горький, белый, стоит порция 200 рублей. Знаменитый кедро-кофе тоже можно попробовать — есть варианты со специями, и с сосновой шишкой, и даже с кокосовым молоком. Цены от 165 рублей.

Кофе сменяется чаем, чайник — от 95 рублей. Есть любопытные версии вроде «Красоты Сибири» (в основе гибискус, клубника и яблоко), антистресс с мелиссой и боярышником. Найдется «Иван-чай» с ягодами.

Любопытны и авторские горячие напитки (от 165 рублей за чайничек). В их основе — чай, к нему добавляются цитрусовые, имбирь, сибирские ягоды, мед.

Отдельно в меню представлены безалкогольные пунши (от 195 рублей за стакан). Их готовят либо из цитрусовых, либо из ягод.

Из холодных предложений в кондитерской найдутся морсы (за 45 рублей), молочные коктейли (195 рублей), лимонады (165 рублей за порцию). Последние неординарные — можно попробовать «Мохито маракуйю», где маракуйя сочетается с мятой, лаймом и классическим сиром или «Фруктовый», где банан, яблоко, апельсин и лимон приправлены корицей.

Фреши предлагают шотами (от 85 рублей за 50 мл), можно взять «Цитрон» либо «Имбирное яблоко». Также при желании можно собрать свой фреш из разных фруктов — все варианты его компонентов и цены перечислены в меню.

После напитков идут смузи, они стоят от 165 рублей. Найдутся и десертные варианты вроде «Миндальной вишни», и «Детокс с сельдереем», и «Антиоксидант с чиа».

Насыщенные полезными вещества семена чиа — в основе различных пудингов, которые собраны в меню под заголовком «ОЧИАровательный пудинг». От 165 рублей за порцию, есть версии с манго, черникой, клубникой и шоколадом-кокосом. А на витрине нашелся еще и «Чиа сникерс».

Завершает меню кондитерской гранола, она представлена исключительно с кокосовым йогуртом (175 рублей за порцию).

На витрине представлены пирожные (от 95 рублей). Из несладкого я застала только один вариант — тарт с цыпленком (325 рублей).

Еда: думала про кедро-кофе, но когда мне сказали, что это будет тот же сладкий напиток, который продается в магазине «Сибирский кедр», решила попробовать холодный «Лавандовый зефир». Взяла единственный несладкий тарт. Спросила, что мне посоветуют из десертов. Девушка рекомендовала чиа-пудинг с клубникой.

«Лавандовый зефир» (185 рублей) подали в красивом стакане, трубочка к нему идет железная. Меньше пластикового мусора — это хорошо. Кофе был действительно холодным, льда было добавлено немало. Сладкий, но то, что в его составе именно лавандовая эссенция, а не абстрактный сироп, не слишком ощущалось. Общее впечатление — сладкий холодный раф.

Тарт с цыпленком и пудинг вынесли одновременно, через несколько минут после кофе.

Тарт (325 рублей) был небольшим и очень вкусным. Это хороший вариант для тех, кто неравнодушен к сыру. Он ощущался в песочном тексте, также ломтики пармезана были добавлены в начинку. В качестве крема в тарте — паста из цыпленка. К ней добавлены черри, руккола, оливки, сыр, бальзамический соус. Получилось очень по-европейски, да и стоил тарт не меньше, чем подобные в самом центре итальянской или французской столицы.

Пудинг «Клубника и чиа» (165 рублей) был двуслойным: снизу семена чиа в молочном креме, сверху — клубничный соус. Клубничная часть очень сладкая, чиа — напротив, но очень сытная. Смешивание как-то не слишком гармонизировало десерт. Но в целом вкус любопытный.

Счет: 675 рублей за кофе, тарт и пудинг.

Итого: в кондитерской «Сибирский кедр» большой выбор напитков, это радует. Есть интересные вкусы, но, цены, к сожалению, вдохновляют меньше. Тарт с цыпленком стал самой вкусной частью моего заказа, но смущает, что он стоит как горячее блюдо во многих других заведениях.

В заведении светло и было бы уютно, если сидеть лицом не к магазину. Он не отделен перегородкой, и поэтому постоянно видно посетителей. Но зато я узнала, что в кондитерской иногда случаются культурные события — к примеру, читки современных пьес от организации творческого процесса «ОткрытО».

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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