Еда. Рецензии.

«Похмельный завтрак» в баре Meet Up

30 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Бар Meet Up открылся на Фрунзе в самом конце прошлогодней осени. В мае здесь запустили «Похмельные завтраки» — комплексные предложения для выходных, сытных и бюджетных.

В августе я наконец добралась до них, и убедилась, что такой завтрак может быть и посытнее обеда.

Где: пр-т Фрунзе, 25.

Когда: по субботам и воскресеньям, с 12:00 до 17:00.

Интерьер: не изменился со времени открытия. Но летом здесь еще светлее благодаря большим окнам — бар (редкий случай!) располагается не в подвале. Стильно, лаконично, свежие цвета в интерьере. Высокие барные столы у окон, низкие с диванчиками — возле стены и маленькой сцены.

Меню: отдельного для похмельных завтраков не существует, уточнять детали нужно у официантов. Мне рассказали, что всего есть четыре комплекса, каждый действует две недели. Обычно подробности можно узнать в соцсетях бара, но сейчас из-за некоторых обстоятельств их не обновляют. Что входит в другие комплексы, девушка наизусть не помнила, но про тот завтрак, который застала я, рассказала подробно.

Выяснилось, что «опохмелиться» можно куриным супом с яйцом и лапшой, салатом Коул Слоу, картофельными крокетами с соусом ромеско, рваной свининой, сэндвичем с копченой скумбрией и шоколадным кексом. К такому масштабному завтраку еще и полагался кофе. Выбрать можно было между американо, капучино, латте, а также двумя более экзотическими вариантами. Оба летние — «Латте айс» с миндальным сиропом и «Бамбл» — также кофе со льдом, кленовым сиропом и апельсиновым соком. Мучительно выбирала между двумя последними, девушка сказала, что латте скорее сладкий, второй вариант более освежающий. Это помогло принять решение, взяла «Бамбл».

Еда: Заказ у меня приняли в 14:52. В зале было занято четыре столика.

Через 10 минут принесли напиток. Порция не очень большая, лед добавлен щедро. Апельсиновый сок заметен, интересно сочетается с кофе. Действительно летний напиток. Сироп почувствовался позже, сначала был несладкий и вкусный вариант.

Через 7 минут передо мной появился и завтрак. Все блюда подают вместе на подносе. Я начала с супа. Он был теплым. Нежный диетический куриный бульон без специй, чуть-чуть лапши, немного зелени и половинка яйца.

Картофельные крокеты в форме шариков. Оказались приятной горячей температуры, жареные, но не чересчур жирные. Соус очень любопытный — слегка острый, с явным вкусом перца.

В салате Коул Слоу была очень ощутима цитрусовая заправка. Сочно и свежо.

Рваная свинина оказалась нежной и совсем не жирной, сверху была щедро посыпана сыром и маринованными огурцами. Оставила приятное впечатление.

Понравился и сэндвич с копченой скумбрией. Визуально она не бросалась в глаза, в начинке также руккола и помидор, но вкус рыбы все время ощущался. Хлеб подсушен на гриле.

Шоколадный кекс подали в стеклянной посудине, благодаря этому он оставался теплым даже после того, как я не спеша съела огромный завтрак. Тесто интересное по консистенции (не бисквитное, и не песочное, однородное и насыщенное шоколадом). В кексе был крем. Очень шоколадный десерт, приторным не показался.

Счет: 350 рублей за большой завтрак и напиток.

Итого: «Похмельный завтрак» очень порадовал — и разнообразными, в основном нестандартными блюдами, и тем, как подобраны пропорции. Можно неспешно завтракать часа два и вполне наесться. Но при этом комплекс не гигантский, порции лаконичные, реально распробовать все. Цена очень вдохновляет.

И надо помнить, что в Meet Up много интересных напитков, так что завтрак может плавно смениться вечером в баре…

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