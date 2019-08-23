Еда. Рецензии.

Ужин в клубе пивных гурманов Fun Craft Bar

23 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Заведения в этом месте на Усова часто сменяют друг друга. Пару лет назад здесь можно было выпить кофе в Espresto, прошлой осенью — уже продавались бургеры и шаурма в Cheat meal.

Теперь здесь Fun Craft Bar, где можно выпить авторского пива и заодно поужинать.

Где: ул. Усова, 6, стр. 12.

Интерьер: обстановка не слишком изменилась. Та же стена-решетка, только светящееся название Cheat meal на ней сменило слово Beer. У входа по-прежнему зеркало, но обрамляет его не зелень, а лампочки.

Столы деревянные, их немного, расположение прежнее: низкие у окна, высокий — напротив барной стойки. Исчезли многочисленные зеленые растения и композиция из тыкв на балконе. Теперь в баре все очень лаконично, но при этом уютно.

Меню: не предполагает долгого изучения. Главное в нем, конечно, крафтовое пиво, которое уже несколько лет варит известный томский фотограф Максим Печерский. Пол-литра стоит от 130 рублей. Порадовало разнообразие: если начинался Fun Craft Bar только со светлых сортов, то теперь есть и темные, иногда даже с ореховым вкусом, и вишневый эль.

В холодильнике найдется неместный крафт, я заметила варианты из Бельгии, Германии, России. Для тех, кто совсем не расположен к алкогольным напиткам, в меню найдутся только кофе (100 рублей, крафтовая обжарка) и чай (150 рублей за 0,5 литра). Еще сообщается, что стакан воды можно выпить бесплатно.

Из съестного в меню — и горячие блюда, и закуски. Сытных варианта два: альтернативный стейк «Чак ай ролл» (речь идет о филе из шеи, 200 рублей за 100 граммов) и бифштекс из мраморной говядины (120 рублей за 100 граммов). За 100 рублей можно добавить гарнир — картофель фри, либо дольками и салат из свежей капусты, а за 120 рублей — овощи, приготовленные на гриле.

Горячие закуски в баре обойдутся от 60 рублей. Экзотических предложений нет, можно взять луковые кольца, картофель фри, куриные крылышки. Холодные сушеные закуски, о которых надо расспрашивать бармена, неординарнее. Здесь даже чипсы и соломка из марала, также есть варианты из свинины и курицы (даже больше, чем в меню).

Еще в меню есть уточнение: кусок чиабатты можно получить бесплатно.

Еда: из пива я, как предпочитающая темные сорта, выбрала Brown ale Nutella. Съесть решила бифштекс с гарниром из картофельных долек. Думала о закуске из марала, но она так популярна, что ее в баре не оказалось. Тогда заказала острые крылышки. Мне предложили взять крылышки и соус отдельно - на цене за блюдо это никак не сказывается, зато есть возможность регулировать количество соуса.

Пиво Brown ale Nutella (190 рублей за 0,5) налили сразу. Очень понравилось - свежее, мягкое, с ненавязчивым ореховым вкусом и легким привкусом карамели. Без кислинки. Подойдёт тем, кто любит не резкие варианты темного пива. Жаль, что это была экспериментальная партия, сейчас такого пива в баре больше нет. Но и классический Brown ale производит приятное впечатление. Тоже мягкое, насыщенное без кислинки или жженого вкуса.

Горячего пришлось ждать достаточно долго, но оно того стоило. Бифштекс с картофельными дольками, кисло-сладким соусом и салатом (220 рублей) был отменным. Гармоничное и не пресное блюдо. Картофельные дольки не жирные и с ощутимыми специями. Свежая капуста сочная. Поверх бифштекса — немного солений. Он не жирный, не жесткий, сочный. Соус слегка острый — и делает блюдо ярче, и не затмевает остротой вкус. Порция не огромная и сытная в меру — сил попробовать крылышки еще хватило.

Острые крылышки (150 рублей) тоже оказались достойными. В тонкой хрустящей панировке из сухариков, нежные. Острый соус принципиально от кисло-сладкого не отличался. Может быть, слегка острее. У меня уточнили, понравился ли он и предложили поменять, если нет.

Счет: 560 рублей.

Итого: вечер в Fun Craft Bar порадовал — уютно, душевно, бюджетно. Адекватное соотношение цены и качества, вкусная еда, авторское пиво. Можно приятно провести вечер, да еще и поддержать своим выбором местного производителя.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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