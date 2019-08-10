Еда. Рецензии.

Обед в стейк-хаусе «Ранчо»

10 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Небольшое, но уютное кафе со вкусными бургерами по бюджетным ценам. Именно таким мне запомнился стейк-хаус «Ранчо», когда я впервые заглянула сюда на ужин.

На сей раз отправилась пробовать обед. Выяснилось, что бизнес-ланч в стейк-хаусе еще нужно застать.

Где: ул. Усова, 9б, стр. 2.

Интерьер: за пару лет существования в «Ранчо» мало что изменилось. Огромные окна, простая деревянная мебель, полосатые салфетки на столах, схема разделки коровы на стене. Разве что высокий барный стол возле входа сменился обычным.

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00 в будние дни.

Меню: в день, когда я решила пообедать в «Ранчо», я позвонила уточнить насчет бизнес-ланча. Мне подтвердили, что он есть. Но на месте оказалось, что заказать можно только «легкий обед» — это котлета со свежими овощами. Стоит такой ланч 120 рублей. О более сытном варианте мне только рассказали, что это сосиска с яичницей, картофелем фри и бобах в томате. Но будет ли он в наличии, лучше уточнять по телефону. Кстати, заодно можно сделать заказ.

Такие варианты обедов постоянны — других вариантов в стейк-хаусе готовить не планируют.

Скидок на основное меню во время ланча нет.

Еда: я решила взять «Легкий обед», а к нему добавить еще блюдо из основного меню. Выбрала жареный картофель с грибами. Определиться с напитками (они в «Ранчо» от 30 рублей) оказалось непросто. Морса не было, вариантов кофе с молоком тоже. Чай обычный, пакетированный. Взяла черный кофе.

В 13:30 в зале было занято еще два столика, пока я обедала, остальные посетители ушли.

Черный кофе (60 рублей) принесли через пару минут. Подается в бумажном стаканчике. По вкусу — классический напиток, сваренный в кофемашине. Не слишком крепкий, с легкой горечью.

Прошло 9 минут — и мне приготовили «Легкий обед» (120 рублей).

Котлета не восхитила. Белое куриное мясо, пресное на вкус. Блюдо не назвать сочным или пикантным. Салат понравился значительно больше — сочные овощи, вкусный сорт помидоров, отличный красный болгарский перец, сметанная заправка и легкие специи.

Обед сытным не показался, я не пожалела, что заказала еще жареху.

Жареный картофель с грибами (150 рублей) принесли через 4 минуты после «Легкого обеда», поэтому он несколько остыл, пока я ела другое блюдо. Жареха без обилия масла-жира. Картошка сухая, но не пресная благодаря специям. Шампиньоны понравились больше — были заметно сочнее.

Обслуживание: на мои вопросы об обедах отвечали с некоторым недоумением. В целом вежливо, но в прошлый раз, во время ужина, я попала на гораздо более общительных и гостеприимных ребят.

Счет: 330 рублей за «Легкий обед», кофе и жареху. Бонусов для постоянно обедающих в «Ранчо» нет.

Итого: ужинать в «Ранчо» мне понравилось значительно больше, чем обедать. Да и в обед, вероятно, было бы лучше взять бургер, а не спецпредложение. От вариантов бизнес-ланча все же хотелось бы большего разнообразия.

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