Еда. Рецензии.

Обед в ресторане Two Chefs

4 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В один из жарких летних дней я отправилась на обед в ресторан Two Chefs.

В губернаторском особняке красиво, а лето — самое время наслаждаться видом из окон и неспешно пробовать новые блюда.

Где: ул. Набережная реки Ушайки, 16.

Интерьер: в первом зале бар и стеллажи с вином, в дальнем зале спокойнее. Просторно, кирпичные ретро-стены напоминают, что ресторан расположен в историческом особняке. Мягкие тона, неизбитое сочетание сиреневого и зеленого, помогают создать уют, а эффектные люстры делают интерьер более неординарным.

Время бизнес-ланча: в будние дни, с 12:00 до 17:00. Возможно сделать предварительный заказ по телефону.

Загрузка зала: в 13:30 было занято три столика, так что аншлага и неизбежного с ним медленного обслуживания не было и близко.

Меню: меняется примерно раз в месяц. Лаконично, но есть из чего выбрать. Можно взять комплекс салат-суп-горячее и чай или кофе, все вместе обойдется в 440 рублей. Либо самому собрать обед — тогда можно попробовать не входящие в комплекс обеденные роллы, стейки, десерты, напитки.

Основные блюда по одной цене, каждое в трех вариациях. Из салатов (по 130 рублей) в день моего визита была классическая сельдь под шубой, а также овощной салат с цыпленком и подкопченой сметаной, салат с омлетной лентой и телятиной. Супы (по 125 рублей) почти на любой вкус. Здесь и уха из лосося, и щи с телятиной, и грибная похлебка. На горячее (255 рублей) предлагалась паста карбонара, бефстроганов с пюре и шашлычок из цыпленка. Роллы (от 100 рублей) собраны отдельно — это вариант с огурцом, запеченная «Лава» и «Калифорния orange с лососем». Также в меню представлены медальоны из телячьей вырезки и стейк из лосося. Эти блюда обойдутся в 350 рублей.

Надо заметить, что в ланче почти нет вариантов для вегетарианцев.

Что касается напитков, то компот и морс обойдутся в 60 рублей, бокал вина в обед — 90 рублей, фреш разных видов — 100 рублей. Также есть разнообразные смузи (от 195 рублей), среди них и такие полезные варианты, как яблоко с сельдереем, и, скорее гурманские, банан с кофе. Сам кофе в обед от 70 рублей, чаи стоят также.

Десерт дня обойдется в 90 рублей. Я застала апельсиновый кекс с мороженым.

На основное меню в часы бизнес-ланча действует скидка 20%, но к напиткам это не относится.

Обслуживание: едва мы с подругой выбрали столик, как нам подали меню, и почти сразу после него принесли по бокалу воды.

В жаркий летний день я решила брать не комплексный обед, а заменить горячее на более легкий вариант — роллы. В итоге заказала овощной салат с цыпленком и подкопченной сметаной, роллы «Калифорния orange с лососем» и апельсиновый фреш. Подумывала заказать уху, но официантка решительно рекомендовала грибную похлебку, сказав, это один из самых вкусных супов ресторана. Выбрала ее.

Сначала я заказала еду, а потом уже выбрала напиток, поэтому первым на столе появился салат, через 9 минут после заказа. Овощной салат с цыпленком и подкопченной сметаной (130 рублей) был хорош. Порция всего 140 граммов, но смотрится солидно. Огурцы и помидоры сочетаются с миксом из зелени и подкопченным цыпленком и сметаной, у которой действительно слегка подкопченный вкус. Получается неординарно и при этом вкус не резкий. Салат и сочный, и сытный.

Роллы (180 рублей) подали через 4 минуты после салата. От них я ждала большего. Нет, все было нормально — свежие, достаточно компактные. Оранжевые за счет икры, с начинкой из лосося и огурца. Но сказать, что они чем-то превосходили по вкусу роллы из бюджетных миникафе или доставок суши, нельзя.

Вот появившаяся на столе еще через 3 минуты грибная похлебка (125 рублей) запомнилась. Аромат грибов ощущался хорошо, в блюдо были добавлены сливки, но не очень много. Блюдо не «тяжелое», но сытное. Лук, грибы и морковь порезаны максимально мелко, картофель покрупнее. Суп подается горячим.

Апельсиновый фреш (100 рублей) делали 5 минут. Порадовала порция — 250 мл. Фреш классический. Ощущение, что только-только выжат, поэтому комнатной температуры. Никаких «лишних» добавок не чувствуется.

Когда я еще не расправилась с бизнес-ланчем, передо мной появилась миска с десертом — комплимент от шефа (подозреваю, что его получают все, кто заказал из меню четыре позиции). Десерт был хорош — нежный, слегка теплый апельсиновый кекс, шарик вкусного пломбира (однородный, без льдинок, сладкий без приторности) и карамельный сироп.

Обслуживание: запомнилось, что мгновенно убирали пустую посуду (такое в томских заведениях нечасто встретишь), предварительно уточняя, можно ли ее забрать. В целом — внимательные, приветливые девушки, все было оперативно.

Счет: 535 рублей за салат, суп, роллы, фреш и десерт-комплимент. Бонусов для постоянно обедающих в ресторане нет.

Итого: прекрасный вариант для неспешного обеда. Неспешного не потому, что приходится долго ждать заказ, а потому, что хочется посмаковать блюда, и обстановка располагает к общению. Бюджетным ланч в Two Chefs, но по вкусу еду и уровню и обслуживанию чувствуется, что ты обедаешь в ресторане. Из особенностей — блюда европейской кухни запомнились больше роллов.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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