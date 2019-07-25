Время «гринфилда». В Томске создают Центр биомедицины и биотехнологий

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Сегодня главными конкурентами на рынке образования становятся не отдельные игроки, а целые экосистемы. В рамках этого тренда идея «большого университета», объединяющего ресурсы и компетенции томских вузов, наконец, получила свое развитие. В Томске намечается заметный прорыв в направлении коллаборационных EdTech-проектов.

Томский государственный университет инициировал запуск кооперационного образовательного проекта — Центра биомедицины и биотехнологии. Под его крышей заработают научные лаборатории, Центр коллективного пользования биотехнологическим оборудованием, школа инженерной биологии, биофабрика стартапов и биоинжиниринговый центр.

Проект координирует Алексей Сазонов, доктор медицинских наук, советник ректората ТГУ. Он рассказал «Томскому Обзору», зачем создается новая структура, какие организации будут в нее входить и куда все это в итоге должно привести.

Сибирский «гринфилд»

Образовательный ландшафт сегодня меняется во всем мире — все ищут варианты трансформации традиционных структур. На волне технологических инноваций формируется то самое «зеленое поле», существующее параллельно привычным институтам. А создаваемые на нем образовательные стартапы получили название «EdTech»-проекты.

Два важных определения для понимания современных проектов в сфере EdTech — «Brownfield» (от англ. /браунфилд/ — возделанное поле) и «Greenfield» (от англ. /гринфилд/ — зеленое поле). Первое связано с развитием уже освоенного пространства и связано с модернизацией и повышением эффективности уже действующих производств и процессов. Второе — про освоение нового пространства, где создается новая инфраструктура и возможность для реализации проектов «с нуля».

Центр биомедицины и биотехнологий, создаваемый в Томске, как раз и играет на поле «гринфилда» — здесь будут объединены ресурсы томских университетов и НИИ в виде центра коллективного пользования, лабораторий и образовательного пространства.

В разработке новой структуры, кроме ТГУ, участвуют Томский политехнический университет, ТУСУР и НИМЦ на уровне ректоратов и руководства. Отдельное юридическое лицо для Центра создавать пока не планируют. Объединить ресурсы без юридических проволочек позволяет то, что большинство участников консорциума относится к одному и тому же ведомству — Министерству образования и науки. Еще один участник, без которого в этом случае невозможно обойтись — Сибирский государственный медицинский университет. Договоренности с его руководством достигнуты, сложность в том, что он относится к другому министерству, но это все преодолимо:

— Я думаю, что медицинский университет обязательно будет участвовать во всех переговорах и прочей деятельности центра, — говорит Алексей Сазонов. По его словам, взаимодействие участников объединения будет юридически закреплено соответствующим соглашением. — Я это воспринимаю как некую конфедерацию. Есть лаборатории, понятно, что у них есть завлабы. Есть Центр коллективного пользования, у него тоже должна быть своя команда, свой условный хозяин. Есть образовательное направление... Конечно, должна быть координирующая структура, где утрясаются проблемы всех, но центр точно не будет вертикально интегрированной структурой. Децентрализация, но с жестким определением возможностей для каждой группы. С другой стороны, демократия в бизнес-процессах — не очень хорошо, поэтому какие-то вещи мы выносим «за скобки». Например, Биоинжиниринговый центр, который, по сути, представляет собой бизнес, и который будет оформлен, по-видимому, как отдельное юридическое лицо по типу ИХТЦ. Он обеспечит постоянный поток заказов для лабораторий.

Стратегическое управление проектом будет осуществлять координационный совет, где будут представлены интересы всех участников. Параллельно будет создаваться наблюдательный совет, прежде всего, из представителей реального сектора экономики, чтобы исключить волюнтаризм и обеспечить томскому EdTech-проекту успешное развитие.

У Сазонова, успевшего поработать в столице заместителем проректора по науке МГУ, в инновациях в Российском химико-технологическом университете и курировавшего проект Российского научного фонда «Ноев ковчег», хорошее ощущение от томских вузов.

— Здесь очень адекватное руководство. И это поразительная история, что взаимопонимание такого уровня между руководством университетов появилось, складывается понимание «большого университета» в городе. Это наше основное конкурентное преимущество, и по сравнению с Новосибирском, и с Москвой или Питером. Понятно, что каждый по отдельности университет или НИИ из тех городов, которые я назвал, может быть более перспективным, интересным, чем отдельное учреждение в Томске. Но в такой комбинации, как в Томске, эта история невозможна для Москвы или Питера ни при каких условиях! И в Новосибирске невозможна. Там очень много умных людей, уважаемых, сильных. У нас тоже много, но они более мобильные. Если мы создадим хорошую практику, она станет прообразом для других.

В качестве примера, Алексей упоминает опыт томского ИХТЦ — то, как он сложился, в конечном итоге, во многом повлияло на структуру и документацию других инжиниринговых центров в стране.

И это правильно. Мы создаем лучшие практики! — подчеркивает Сазонов.

Лаборатории и возможности

Все лаборатории центра — предполагается, что их будет от 10 до 15 — получат собственные помещения, отвечающие требованиям, которые законодательство предъявляет к объектам такого типа. Сейчас своеобразный шорт-лист лабораторий от каждого вуза-участника находится в стадии формирования и обсуждения.

Все базовые, они же кОровые (от core — ядро) лаборатории предполагают коллаборацию различных вузов. Например, лаборатория адресной доставки биологически активных веществ создается при совместном участии ТГУ, ТПУ, СибГМУ и НИИ фармакологии. Список лабораторий открыт.

— Это достаточно сложная комбинация, соединение разных ресурсов, — поясняет Сазонов. — С одной стороны, при вузах и НИИ есть существующие лаборатории. С другой стороны, мы сейчас участвуем в конкурсе на создание новых лабораторий. На него заявилось 9 лабораторий от ТГУ, 3 — от ТПУ и одна — от ТУСУР в рамках этого проекта. К ним есть определенные требования: до 10 человек, преимущественно молодежный состав, с определенными обязательствами, с определенным финансированием. При этом молодежные научные команды создаются на базе существующих лабораторий с хорошим бэкграундом. Комплекс лабораторий должен обеспечить создание законченного методологического контура, чтобы структура могла решать любые задачи в области биомедицины и биотехнологий. И если по некоторым направлениям у нас нет пока хороших компетенций, значит, будем рисковать, играть с тем, что есть, либо приглашать специалистов из других городов.

Каждая лаборатория сможет вести собственную экспериментальную работу, но кроме того, будет иметься общий центр коллективного пользования, в котором сосредоточено самое сложное и дорогостоящее научное оборудование.

Этот центр формируется на основе уже действующего ЦКП «Медицинская геномика» при НИИ генетики и будет дополнен оборудованием ТГУ и ТПУ — техникой для конфокальной и люминесцентной микроскопии; сложные масс-спектрометры и аналитические хроматографы и многое другое. 60% запланированного оборудования уже находится в распоряжении центра, остальное будет приобретено в ближайшее время. В частности, среди приборов, которые обсуждаются для приобретения — однофотонный эмиссионный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф для экспериментальных животных.

Стартапы в потоке

Центр биомедицины и биотехнологии — это история не только про науку, но и про бизнес. Создаваемый в его рамках биоинжиниринговый центр будет продвигать компетенции вузов, искать клиентов, сопровождать заказы с точки зрения проектной и технической документации, управлять результатами интеллектуальной собственности и так далее. Например, научные коллективы лабораторий и «биофабрики» смогут разрабатывать и тестировать новые лекарственные препараты, создавать сорта сельскохозяйственных растений для экстремального климата, заниматься биоинжинирингом.

Также в экосистеме центра будет создана «биофабрика» — место, куда могут прийти стартапы.

— Мы для себя придумали очень простую формулу. Проект приходит, приносит с собой деньги, неважно откуда: коммерческие, научные, грантовые, — говорит Алексей Сазонов. — Для кафедры или института такого типа деньги обычно становятся определенной проблемой, потому что нужны площади, ставки, много всякой бюрократии. А выгоды для конкретного подразделения, где это осуществляется, по большому счету нет, потому что работа по гранту ложится на научный коллектив, а отчисления — это дело ректората. Мы же планируем для ученых пространство, где они могут спокойно работать, не мешая другим. Причем, можно пользоваться как лабораторными площадями, так и возможностями Центра коллективного пользования, не нужно покупать тяжелых инструментов, делайте проект.

После того, как команда выполнит заказ, у нее есть три пути. Во-первых, она может расформироваться и это, по убеждению Сазонова, нормально: 90% стартапов разбегаются по окончании проекта. Во-вторых, она может уйти в бизнес и организовать отдельное юридическое лицо. В-третьих, трансформироваться в научную школу, занимаясь наукой и новыми коммерческими проектами.

— Если это новая кафедра, новое направление, институт, пожалуйте в университет, или сюда же, уже в core, это нормально. Если разбежались, ничего плохого не случилось, — резюмирует Алексей. — Понимаете, мы всегда делаем трагедию из этого — вот, мы собрали команду, ее надо удержать. Нету в этом ничего страшного. Вот 12-15 лабораторий, в которых руки нужны, пожалуйста, рассасывайтесь по ним. Идеальный вариант — постоянный workflow, совмещенный с cashflow, его и хочется сделать. Причем, не стационарный, а именно динамический. Поток, все время поток.

Новое образование

Образовательный блок, который будет реализовываться в Центре биомедицины и биотехнологии, сейчас обозначают, как «Школу инженерной биологии». Это единая магистерская программа для, как минимум, двух университетов, как максимум — четырех. Она возьмет лучшее от нескольких вузов, и студенту будет, по большому счету, неважно, в какой университет он попадет— везде он получит одно и то же образование.

— Мы предполагаем примерно следующую конструкцию, — объясняет Сазонов. — С одной стороны, ядро образовательной программы будет собрано в соответствии с универсальными компетенциями, которые есть внутри наших ведущих вузов, а основные преподаватели в программе, по моему представлению, будут сотрудниками наших лабораторий. Таким образом мы получаем много-много разных направлений. С другой стороны, у нас будет возможность индивидуализации обучения, студент может выбирать, куда он пойдет. У его есть некая база, а дальше идет специализация по тем направлениям, которые вплотную привязаны к имеющимся лабораториям.

Получается, что сотрудники лабораторий Центра биомедицины и биотехнологии будут обязаны обучать магистрантов, при этом имея возможность брать на практику, а затем и на работу, лучших из них. Также планируется «нежесткая» образовательная часть — регулярные семинары, приглашение иностранных специалистов, всевозможные круглые столы.

— Пока мне кажется, что для России это будет уникальная штука, — говорит Алексей Эдуардович. — Даже в Томске есть распределенные образовательные программы между медуниверситетом и политехом, но это в конечном итоге выглядит так: студенты немножко послушали здесь, немножко послушали там. Это уже хорошо. Что-то похожее имеется в Тюмени, Школа перспективных исследований, но там, по сути, все сделано на базе одного университета — Тюменского государственного. А мы меняем парадигму, собираем специалистов из разных университетов в одном месте. Это, мне кажется, вообще уникально.

Промышленные партнеры

Такая сложная конфедеративная структура как Центр биомедицины и биотехнологии должна иметь и сложную систему финансирования. Сейчас, когда проект находится на этапе становления, в течение двух лет в него планируется из разных источников — бюджетных и внебюджетных — инвестировать 1 млрд 200 млн рублей. В частности, по 400 миллионов на реконструкцию помещений и на оборудование, реактивы, текущие расходы; 200 миллионов на дооснащение центра коллективного пользования, 150 миллионов на создание новых лабораторий и 50 миллионов на Школу инженерной биологии.

Предполагается, что через три года бюджет Центра составит 350 млн рублей в год, из которых 50% будет получено за счет контрактов с реальным сектором экономики, 40% за счет грантов и госзаказа и 10% за счет образовательной деятельности.

— Очень хочется также иметь стратегического промышленного партнера, — говорит Алексей Сазонов. — Мы сейчас ведем переговоры с крупными игроками рынка биотехнологий и медицины, надеемся, что они завершатся успехом. А дальше мы будем заниматься биоинжинирингом в широком смысле этого слова. Недаром создаем методологический и технологический контур, чтобы решать разные задачи, «продавать» выпускников, готовить специалистов под конкретные направления, давать технические решения — наше научно-образовательное пространство и должно генерировать все это. По моим расчетам, хотя мне никто не верит, мы должны будем выйти на финансирование от бизнеса минимум наполовину. Примерно эти цифры нам диктует и государство.

По планам создания Центра биомедицины и биотехнологии 2019 год является подготовительным, предназначенным для прохождения необходимых юридических и финансовых процедур и запуска процессов. В 2020 году он уже должен запуститься — по крайней мере, в «альфа-версии», как говорит Сазонов. В 2021 году, предполагается, он уже будет работать в полную силу.

Текст: Елена Фаткулина, Егор Хворенков, Катерина Кайгородова

Фото: Сергей Стёпин

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