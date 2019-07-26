Еда. Рецензии.

Обед в баре-ресторане «Снегири»

26 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Бар-ресторан «Снегири» открылся в Томске этой зимой.

После ужина в этом заведении я относилась к нему настороженно. Но от бизнес-

ланча остались гораздо более вдохновляющие впечатления.

Где: пр-т Ленина, 84, вход со стороны Кооперативного переулка.

Время бизнес-ланча: в будние дни, с 12:00 до 16:00.

Интерьер: не изменился, по-прежнему стильный и неординарный. Старинные кирпичные стены, большие окна, арочный переход между залами, эффектные, впечатляющие размерами, люстры, обилие зеленых растений, неизбитые оттенки синего и зеленого.

На сей раз (в отличие от ужина в «Снегирях») мне удалось пересесть за уютный столик у окна. Правда, из окна дуло, пришлось попросить плед, девушка его принесла.

В 12:30 посетителей еще мало, было занято буквально три-четыре стола. Зато в 13:30 ресторан был уже полон. Сделать предзаказ бизнес-ланча по телефону нельзя.

Меню: каждый понедельник новое, так что на однообразие жаловаться не придется. В разделах по три варианта блюд, также есть десерт дня, о котором советуют спросить у официанта.

Салаты идут от 125 рублей. Я застала кету с печеным картофелем, цыпленка с овощами и паштет из кролика со сливовым конфитюром. Из супов (также от 125 рублей) на этой неделе готовили борщ с мясными фрикадельками, крем-суп из лосося, окрошку с цыпленком. На горячее (от 170 рублей) предлагался Строганов из цыпленка с гречкой и свежими лисичками, равиоли со страчателлой и кета с овощным соте, приготовленная в печи Josper (сочетает в себе качества гриля и печи). Десертом дня, как я узнала от официантки, был шоколадный кекс с мятно-ягодным мороженым.

Напитки в бизнес-ланче постоянны (от 55 рублей). Это морс, лимонад, вино (кстати, дешевле лимонада, 90 рублей, тогда как безалкогольный напиток — 120). Также можно выпить чай и кофе.

Скидок на основное меню во время обеда нет.

Еда: едва я успела устроиться за столиком, как мне предложили воды и налили ее в красивый бокал. Когда минут через 10 появилась подруга, ей воды почему-то уже не предложили.

Я заказала паштет из кролика, крем-суп из лосося, Строганов из цыпленка с гречкой и свежими лисичками (ради последних!) и латте.

Девушка уточнила, сразу ли подавать латте (80 рублей). Узнав, что сразу, принесла его через пару минут после заказа. Оказался крепким, с горчинкой, и приятным на вкус молоком. Был не холодным. Хорошее впечатление.

Через 8 минут после заказа появился паштет с кроликом и сливовым конфитюром (165 рублей). Подается на хрустящем теплом хлебе. И кролика, и сладких слив в блюде не символически, все можно распробовать. Хлеб свежий, аппетитный, паштет сытный, жирный, сливы сладкие… Сочетание скорее интересное, чем странное. Но часто такое есть бы не стала — из-за жирности паштета.

Я отвлекалась от паштета на беседу, и девушка уточнила, все ли в порядке с блюдом.

Крем-суп (125 рублей) принесли через 8 минут, сразу, как только я доела паштет. Он на рыбном бульоне, в составе лосось, картофель и сливки, подается с сухариками. Сухарики буквально тающие в супе — очень нежные, с легкими специями. Вкусы лосося и картофеля показались в супе основными, сливки чувствовались меньше. Блюдо очень сытное. И на вкус хорош.

Сразу после супа принесли горячее — Строганов из цыпленка с гречкой и свежими лисичками (170 рублей). Вот от этого блюда я ждала большего. Лисички совсем крохотные… В итоге вкус гречки решительно доминирует, грибы удается распробовать с трудом. Но цыпленок, как и идущий к нему соус, нежные, мясо не сухое — это, конечно, плюс.

Счет: 540 рублей. Никаких бонусов для постоянных посетителей не предусмотрено.

Обслуживание: заметно лучше, чем было весной, когда я побывала в «Снегирях» впервые. Приветливая, предупредительная девушка. Не приносила все горячие блюда одновременно, была оперативна. Правда, неясно, почему воду дают не всем.

Итого: Второй визит в «Снегири» оказался более удачным. К бюджетным такой обед, конечно, не отнесешь, зато вкусно, быстро и можно попробовать неординарные блюда. Ради хорошей еды иногда сюда стоит заглянуть, тем более, что для сытости хватает и двух блюд.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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