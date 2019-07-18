Еда: от потребности к произведению искусства. Как фуд-дизайн улучшает нашу жизнь

18 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Никита Перевалов

Во вторник, 16 июля, в образовательном кафе «Кафедра» прошла лекция промышленного дизайнера СДЦ и исследователя фуд-дизайна Анны Лычагиной (Екатеринбург) «Фуд-дизайн и опыт питания».

Анна рассказала об исследовании, которым занималась последние два года, своих проектах и почему фуд-дизайн — это история не только про красивую подачу блюда.

Дизайн от сферы жизни

Тема фуд-дизайна достаточно новая для России. Масштабные исследования в этой сфере проводятся в Италии, Германии и Англии, а в нашей стране до этого момента были скорее эксперименты. Исследования показывают, что сам подход к дизайну меняется.

«Традиционно направления дизайна делятся по предмету проектирования. Например, если мы говорим об автомобиле — это автомобильный дизайн, о печатной машинке — предметный дизайн и так далее, — рассказала в своей лекции Анна. — Но в современном мире автомобили стали не только предметом автомобильного дизайна. Компания Renault предложила концепцию автомобиля как спутника жизни, которая делится на этапы: любовь, семья, дети и так далее. И для разных сфер жизни могут быть разные способы передвижения. Фуд-дизайн, в связи с тем, что еда — неотъемлемая часть нашей действительности, тоже становится проектированием не от предмета, а от сферы жизни. Как вам удобнее и интереснее питаться, или как питаться, чтобы меньше загрязнять окружающую среду»

Еда стала удобнее и интереснее

«Питание — важная сфера нашей жизни. Даже сейчас мы сидим в кафе, которое специально сделали круглосуточным, чтобы люди могли приходить, когда им удобно. Питание играет роль не только в бытовой жизни, но и в культурной. Когда у людей заходит разговор о еде в Сибири, то первая ассоциация — это сибирские пельмени или муксун», — считает Лычагина.

На сегодняшний день есть стало не только полезно, но и интересно. Рестораны, имея одинаковый набор продуктов, находят способы отличаться друг от друга совершенно разной подачей блюд. Это стало настоящим искусством.

До 90-х годов XX века шла адаптация продуктов для транспортировки. Так появились чипсы Pringles, специальная упаковка которых сохраняет их в целостности, вафельные стаканчики, которые были разработаны так, чтобы мороженое не протекало и чтобы их можно было перевозить без крошек. Потом упор стали делать на интересе для человека.

«Марти Гюссе переделал закуску к пиву в Испании. Он решил, что теперь будет не помидорка на хлебе, а хлеб в помидорке. Суть не изменилась, но подача другая. Сразу вспоминается кот Матроскин из мультика про Простоквашино, который посоветовал Дяде Федору съесть бутерброд по-другому, что мальчику очень понравилось».

По-другому стала проходить и презентация блюда. Так, во французском ресторане «Маленький шеф», на стол проецируется изображение с историей о блюде, которое заказал гость.

Дорожные приборы и лампа от комаров

Важная проблема на сегодня — утилизация пищевых продуктов. В 2017 году на международной выставке по электронике одно из первых мест занял бытовой утилизатор пищи.

«В деревенской среде есть компостные ямы, где перерабатываются остатки пищи. Здесь принцип такой же, только сделано так, чтобы не было запаха и итоговый результат можно было использовать в бытовой среде. Продукт предназначен для частных домов, коттеджей, но дальше тема будет развиваться и для небольших квартир».

Проект, над которым сейчас работает Анна, связан с адаптацией столовых приборов для длительных поездок. Цель Анны — позволить людям заменить пищу быстрого приготовления на полезное питание в условиях высокой мобильности, чтобы человек, при отсутствии большого количества продуктов и магазинов поблизости, смог питаться правильно.

Из-за одной особенности Сибири Анна разработала устройство для борьбы с комарами.

«Мошек и москитов привлекает теплый свет, особенно от ультрафиолетовой лампы. Устройство работает с помощью электрических опор, в которые попадает мошка, погибает и падает в специальный контейнер».

Устройство работает на достаточно большой площади и будет полезным в ресторанах на свежем воздухе, чтобы гости не чувствовали дискомфорт от укусов.

Продолжение лекции будет 19 июля в 19:00 в виде воркшопа. Регистрация обязательна. Стоимость входного билета на одного человека — 300 рублей, на двух человек — 500 рублей. По итогам воркшопа каждый участник получит «карту трендов сибирского фуд-дизайна».

Текст: Ирина Юртаева

Фото: Никита Перевалов

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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