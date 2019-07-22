Еда. Рецензии.

Ужин в баре «Космонавт»

22 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В прошлом году мы с друзьями случайно забрели в маленький бар «Пивград». Там обещали, что скоро к напиткам добавится и еда. Но появления кухни дождаться не удалось — заведение быстро закрылось.

Вскоре на его месте открылся новый бар «Космонавт». Он занял еще и пространство, где когда-то была антикварная лавка «Старый конь», и поэтому получился уже не крошечным, а заметно просторнее. И кухня здесь есть, и атмосфера располагает к простым, веселым душевным вечерам.

Где: ул. Розы Люксембург, 20, в подвале.

Интерьер: уютно, неформально и при этом полно притягательных деталей на космическую тему. В первом зале бар, здесь могут найти приют те, кому не хватило места в не очень большом зале. Во втором — столики с диванчиками. Основной цвет — черный. Еще во втором зале можно почитать перетяги с ироничными лозунгами и цитатами из песен на космическую тему. И рассмотреть арт-объекты в духе стимпанка, и необычные композиции из пивных бутылок.

Меню: их два, от бара и от кухни. Оба краткие, делать выбор удобно. Самое главное — у «Космонавта» есть своя пивоварня, здесь можно попробовать пять сортов их авторского пива. Каждый описан в меню подробно, более того, даются рекомендации, какие блюда подойдут к нему лучшим образом. В основном варианты светлые — «Пшеничное», «Ипа», «Лагер», «Австрийское», но и сорт под названием «Темное ячменно-ржаное Шотландское», тоже нашелся. Бокал 0,5 любого «Космонавта» обойдется в 150 рублей, с собой тоже наливают, тогда нужно брать минимум литр. Также есть «пивная тарелка». Это дегустация — 100 мл любого сорта обойдется в 30 рублей.

В баре найдутся и другие варианты пива и сидра, но в меню их нет, надо выспрашивать подробности у бармена.

Безалкогольные напитки в баре тоже есть. Тут особых фантазий не предполагается. Воды и газводы (по 120 рублей), кофе (от 70 рублей) в самых известных вариациях, чайники чая (от 120 рублей за 0,5). С последним интересных вариантов побольше. Найдется черный, зеленый, красный.

Что касается еды, то в меню присутствуют классические закуски под пиво (от 150 рублей) вроде гренок, луковых колец, сырных палочек. Предложения из картошки отдельно (по 110 рублей) — это и фри, и дольки, и шарики. Есть и орехи (от 150 рублей за арахис).

Из сытных вариантов — разнообразный стрит-фуд (от 250 рублей). Здесь и хот-дог с купатами, и различные бургеры. Для нелюбителей мяса приготовят фиш-бургер с филе морского окуня. Из мяса есть говядина — для самых голодных найдется мужицкий бургер, где котлета из мраморной говядины дополняется беконом и яйцом в английском стиле. Есть и баранина — в сочетании с картофельным драником. Мясной вариант безо всяких дополнений — это стейк из мраморной говядины Мачете (550 рублей).

Любопытны предложения из курицы (от 150 рублей). Это не только куриные крылья, но и куриный поп-корн (мелкие кусочки птицы в кляре), а также куриный паштет из печени с беконом.

Морепродуктам отведен целый раздел меню (цены от 220 рублей). В нем и мойва в хрустящем панцире, и различные креветки — на гриле и в пивном кляре, а также кольца кальмара, в кляре и без. Готовят в баре и купаты (от 120 рублей) из мяса и индейки. Есть даже вариант с салом.

Меню: я заказала местное «Шотландское», купаты с пряностями и королевские креветки на гриле.

Пиво «Шотландское» (150 рублей за 0,5) порадовало. Не все томские крафтовые пивоварни представляют темные сорта. Пиво мягкое, с легким карамельно-фруктовым привкусом. Никакой сильной горечи, и в то же время плотное.

Купаты (120 рублей за 100 граммов, 250 рублей за порцию) удивили ценой. В меню не указано, что речь идет о стоимости 100 граммов, а сколько вытянет порция — загадка. Хотелось бы знать об этом до того, как тебе подают блюдо, заодно сообщая цену. В порции оказалось три купаты, мне бы и двух более чем хватило, но этот момент при заказе никак не уточняли. А по вкусу блюдо понравилось. Ощущение домашней еды, заметны пряности, нет избытка жира. Сочные, нежные — в общем, прекрасный вариант сытной закуски.

Королевские креветки на гриле (390 рублей) разочаровали. По большей части оказались в панцирях. К солидной порции идет небольшой кусочек лимона, на всех креветок не хватит. Когда попробовала тот фрагмент креветки, что готовился без панциря, ощутила вкус жира с приправами, а не креветки. А части мяса, что скрывались под броней, сильно неаппетитно пахли рыбой. Возможно, морепродукты были уже не самыми свежими, то ли проблема со специями, то ли фрагменты под панцирем приготовились не до конца, но вкус был странным. Не настолько, чтобы вернуть блюдо, но и есть хотелось только очищенные перед приготовлением кусочки креветок.

Счет: 790 рублей.

Итого: кроме креветок и непредсказуемой цены на купаты в «Космонавте» все понравилось. Уютно, совсем не пафосно. В дальних уголках за столами можно душевно общаться, а за баром весело и громко поболтать. Хотя бар в центре Томска, но цены заметно демократичнее, чем в некоторых заведениях в этом районе.

Радует и то, что в «Космонавте» есть свое фирменное пиво, причем производящее очень достойное впечатление.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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