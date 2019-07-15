TATLIN: Книжные новинки, лекало архитектора и супрематический конструктор

15 июля 2019 / Партнерский материал

Где найти интересные книги о советском архитектурном модернизме, что такое «Гроб Малевича» и кто печатает проекты аэропортов?

Все это - книги и предметы, выпускаемые в екатеринбургском издательстве TATLIN, названном в честь великого русского художника, основоположника художественного конструктивизма Владимира Татлина. В 2005 году издательство первым стало выпускать монографии современных российских архитекторов, в 2010 году - печатать книги по архитектуре советского модернизма, а в 2015 году открыло первую в России серию архитектурных путеводителей. «TATLIN вдохновляет!» – девиз издательства, которое выпустило за 18 лет работы более 600 книг и журналов и реализовало более 400 событий.

Недавно мы поговорили о работе издательства с его главным редактором Эдуардом Кубенским, а сегодня представляем новинки, выпущенные в TATLIN.

Монография Alexey Kozyr

Алексей Козырь, Илья Бабак, Татьяна Кубенская

Монография Alexey Kozyr является самым полным собранием архитектурных проектов Алексея Козыря. Повествование ведётся в обратном порядке, начиная с последних работ таких как Ледяная пещера в парке Зарядье до самых первых – Самолётная квартира в Москве. Издание представлено в твёрдом переплете с тканевой обложкой, «без лишнего шума, все по существу» как и требовал архитектор, что читателю, по сути, и надо – решил издатель и подчинился.

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Автомонография «Евсей Перченков»



Евсей Перченков, Эдуард Кубенский, Ольга Казакова

Евсей Перченков — заслуженный архитектор России, член-корреспондент Международной академии архитектуры, лауреат Государственных премий, признанный мастер архитектуры курортных сооружений, на счету которого не один десяток реализованных проектов санаториев, домов отдыха и горнолыжных баз. На страницах автомонографии архитектор делится своими представлениями об архитектуре, рассказывает о своей биографии, учёбе в МАрхИ, первых командировках и продолжительной работе в «ЦНИИЭП курортных зданий и туристских комплексов». Основную часть книги составляет портфолио проектов мастера, богато иллюстрированное историческими фотографиями и оригинальными чертежами.

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Журнал TATLIN Plan #33 Музей железных дорог России

Настя Елизарьева, Никита Явейн, Даниил Ширяев

Музей железных дорог России у Балтийского вокзала в Петербурге, объединивший историческое здание железнодорожного депо, новый павильон, а также экспозицию под открытым небом, был спроектирован Никитой Явейном и его командой из архитектурного бюро «Студия 44». В первые же дни работы новый музей, в коллекции которого более ста объектов железнодорожной техники, побил все рекорды посещаемости и моментально завоевал славу одного из самых популярных технических музеев России. Теперь, спустя два года после открытия музея, можно с уверенностью говорить о том, что одна из основных причин столь громкого успеха напрямую связана с теми архитектурными и инженерными решениями, которые были предложены петербургскими архитекторами и конструкторами.

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Журнал TATLIN Mono #55 DNK ag

Настя Елизарьева, Александр Острогорский, Константин Ходнев, Мария Серова, Даниил Лоренц, Наталья Сидорова

Даниил Лоренц, Наталья Сидорова и Константин Ходнев — именно в такой последовательности следует располагать имена трех архитекторов, которые с 2001 года и по сегодняшний день работают вместе. Название архитектурного бюро DNK ag — это не просто аббревиатура, составленная из первых букв имен его основателей, а своеобразный посыл, который они вкладывают в каждый свой проект. Сценарный подход к проектированию, внимание к мелочам, рациональность и последовательность — лишь не многие характеристики, которые можно применить к описанию работы бюро.

TATLIN Mono #55 DNK ag — это уже вторая монография, посвященная работе бюро и выпущенная издательством TATLIN. Помимо рассказа о принципах работы от лица каждого из архитекторов-основателей бюро, в новом номере в деталях представлены знаковые проекты DNK ag: редевелопмент территории «Рассвет» «Рассвет LOFT*STUDIO», участие во второй и третьей очереди застройки территории ЗИЛ, CO_LOFT — проект реконструкции Московского завода электроизмерительных приборов и другие работы команды.

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Книга «Архитектурный композитор»

Владимир Ляпустин, Егор Орлов

Книга посвящена приёмам композиции, но в ней вы не найдёте длинных определений и развёрнутых подписей. Во многом инфантильные названия приёмов подкреплены такими же иллюстрациями известных (и не очень) примеров законченных, временных или не реализованных архитектурных и градостроительных проектов. Идея издания принадлежит архитектору и преподавателю Владимиру Ляпустину. На протяжении нескольких лет он собирал мысли, цитаты и изображения, формируя личную подборку. Результаты его продолжительных поисков и наблюдений уместились на сотнях листов. Иллюстратором книги выступил молодой российский архитектор, выпускник Казанского государственного архитектурно-строительного университета Егор Орлов.

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Журнал TATLIN Plan #32 Аэропорт «Симферополь»

Настя Елизарьева, Мария Крылова

Новый терминал аэропорта Симферополь запоминается своей сложной волнообразной формой. Архитектурная концепция была разработана южнокорейским бюро Samoo Architects & Engineers, а генеральным подрядчиком строительства выступила компания «Аконс Про». Терминал возведён в сжатые сроки — всего за 22 месяца — и в первый год после открытия принял более 5 млн пассажиров. Он был спроектирован и реализован как комфортная среда, позволяющая превратить путешествие в приятный опыт. Начиная с прохода к терминалу через ландшафтный парк на привокзальной площади и заканчивая открытой смотровой площадкой, пребывание в аэропорту становится частью отпуска. Проект можно считать одним из лучших примеров развития аэропортов, реализованных за последние годы.

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Каталог «Лекало архитектора»

Эдуард Кубенский

В этом необычном каталоге представлены авторские лекала, разработанные ведущими российскими архитекторами и архитектурными бюро — героями монографических публикаций издательства TATLIN. Каждое лекало состоит из набора двухмерных элементов, наиболее часто используемых ими при работе над своими проектами.

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Супрематический конструктор • Набор магнитов + открытка

Супрематический конструктор - уникальный сувенир, изготовленный из магнитного винила, покрытого цветной плёнкой. Его элементы - это художественный конструктор, созданный по мотивам произведений художника Казимира Малевича.

Размеры 23 магнитов набора варьируются от 1.0х1.0 до 21.0х5.0 см и спропорционированы друг относительно друга согласно законам золотого сечения. Цветовой набор в каждом конструкторе индивидуален. Магниты гнутся во всех направлениях и могут быть смонтированы почти на любых поверхностях, повторяя их форму. Количество возможных вариантов композиций бесконечно, а их характер зависит только от фантазии собирающего.

Подложкой изделия служит открытка из плотного книжного картона с изображением, повторяющим формы магнитов и объясняющим логику их составления. Конструктор может стать отличным подарком или украсить книжную полку любителя искусства, дизайна или архитектуры.

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Супрематизм. Основные фигуры • Набор магнитов + открытка

Этот классный сувенир изготовлен из магнитного винила. Магниты являются основными фигурами супрематизма. Их размеры - квадрат 8.0х8.0 см, крест 10.0х10.0 см и круг D 8.0 см. Магниты гнутся во всех направлениях и могут быть смонтированы почти на любых поверхностях, повторяя их форму. Подложкой изделия служит открытка из плотного книжного картона с изображением фрагмента экспозиции футуристической выставки картин «0,10», проходившей с 19 декабря 1915 года по 17 января 1916 года. Открытка может быть оформлена в рамку, отправлена по почте или украсить рабочий стол и книжную полку. Эта штуковина издательства упакована в вакуумный пакет и может стать отличным подарком.

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Гроб Малевича

Казимир Малевич скончался в Ленинграде 15 мая 1935 года. Организаторы похорон, его ученики и родные, изготовили гроб прямоугольной формы, оформив его в духе супрематизма. Саркофаг везли на открытой платформе грузовика с «Черным квадратом» на капоте, в одежде покойного были строго соблюдены его любимые цвета — белая рубашка, черные брюки и красные туфли. Тело перевезли в Москву, где кремировали в Донском крематории. 21 мая урна с прахом была захоронена под любимым дубом художника близ деревни Немчиновка. Над могилой установили деревянный кубический монумент с изображённым чёрным квадратом, на дубе закрепили доску со словами: «Здесь погребен прах великого художника К. С. Малевича (1879—1935)».

В издательстве TATLIN создали реплику гроба Малевича, изготовленную из выбеленного белым маслом бука. Его форма воспроизводит реальный внешний облик гроба Малевича. Деревянный брусок в виде «поваленного набок» архитектона не имеет прямого функционального назначения. Это штуковина весом 500 граммов и в габаритах 200х68х65 мм. На лицевой стороне изделия нанесены изображения квадрата и круга — важных супрематических элементов, которым Малевич придавал почти религиозное значение.

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