Еда. Рецензии.

Обед в гриль-баре «Шашлыкоff»

12 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

После не вдохновивших обедов в «Малине» и столовой «Винегрет» я решила попробовать бизнес-ланч у их соседей — в новом гриль-баре «Шашлыкoff» на Фрунзе.

Получилось явно экономично и оперативно, и в целом вполне достойно. Да еще и выбор очень большой.

Где: Фрунзе, 103 д.

Время обеда: каждый будний день до 16:00.

Интерьер: уютный бар, достаточно яркие теплые цвета (главный — оранжевый), каких-то ярко выраженных самобытных интерьерных решений нет. Три зала, стильная барная стойка, на окнах зеленые растения.

Меню бизнес-ланча: меняется примерно раз в месяц, недавно обновилось. Для обеденного очень разнообразное. Все блюда с фотографиями. Предложения поделены на три зоны (зеленая, оранжевая и красная), из них предлагается собирать свой бизнес-ланч от двух и более блюд. Самый бюджетный выбор будет из зеленой зоны — за два блюда (салат или суп, плюс горячее) и напиток 159 рублей. Дороже всего выйдет ланч из красной зоны — три блюда с напитком за 289 рублей. Также можно взять что-то одно — у каждого предложения есть своя цена.

В зеленой части меню — классические салаты (по 49 рублей) вроде «Оливье» и «Сельди под шубы», хотя есть и более нестандартный «Легкий с фасолью». Супы (59 рублей) тоже легкие — это бульон и сливочный овощной суп с куриным филе. Горячее (от 109 рублей) разнообразно — пара видов каш, драники, картофельная запеканка, паста с курицей и грибами, фахитос с курицей. Из напитков к «зеленому» обеду (от 15 рублей) предлагаются чай разных видов и морс — исключительно из черной смородины.

Оранжевый раздел меню (здесь комплекс от 199 рублей) представляет более любопытные салаты (59 рублей). Здесь пара видов «Цезаря с ветчиной» (с разными заправками), «Президентский» салат из сыра, пекинской капусты, ветчины, огурцов и куриного филе, «Фишка», где в составе и курица, и рыба, «Гнездо дятла», где жареное куриное филе сочетается с ветчиной и картошкой. Супы в этой части ланча (59 рублей) летние — есть и окрошка, и гаспачо, хотя найдется и классический борo, и фирменный суп от гриль-бара с домашней лапшой и курицей. Горячее (от 119 рублей) подошло бы и на завтрак — есть омлет и яичница по-английски. Также найдутся непохожие друг на друга блюда из курицы — кесадия, цыпленок гриль, стейк с глазуньей. Впрочем, запеченная рыба и паста болоньез в меню тоже есть.

Из напитков (15 рублей) меняется выбор морсов — можно выпить и клюквенный, облепиховый или вишневый.

Самая дорогая, красная часть меню (249 рублей за минимальный обед) включает салаты (69 рублей) вроде «Цезаря с курицей», «Московский» с филе курицей и жареными грибами, «Фиша» с рыбой. Из супов (от 69 рублей) — такие «хиты» как солянка, сырный крем-суп, но найдется и карбонара. В нем… грудинка и глазунья. Горячее (от 169 рублей) наиболее неординарное — здесь курица под соусом терияки, белая рыба под винным соусом, мясной рубленный стейк, охотничьи колбаски, свиные шашлыки и фирменный гриль-микс. Напитки ничем не отличаются от оранжевой зоны.

Завершает меню «бонус-лист». Здесь десерты (от 59 рублей, в основном выпечка — блины, кексы, вафли, но есть и домашний творог с джемом, чайники чаю (40 рублей), кофе (от 59 рублей), кола (30 рублей). Но самые необычные предложения — винные. Это не только домашнее вино (50 рублей бокал), но и безалкогольное (119 рублей за не пьянящий напиток).

На обычное меню скидок в обед нет. При желании, можно сделать заказ на обед заранее по телефону гриль-бара.

Еда: в баре было много народу — в нашем зале нашлось только 2 свободных столика из более чем 10. Но у меня сразу приняли заказ и предупредили, что салаты готовят 5 минут, супы 9, горячее 20. А вообще в «Шашлыкоff» на столиках песочные часы, рассчитанные на 20 минут. В это время гриль-бар обязуется непременно покормить гостей, либо подарить десерт.

Я выбрала блюда из оранжевой зоны — салат цезарь с ветчиной и заправкой с маслом базилик, окрошку, запеченную с овощами рыбу с жареной картошкой на гарнир (на выбор предлагались еще пюре и рис), морс «Дикая вишня» и бокал белого домашнего вина.

Через 9 минут после заказа внезапно принесли горячее. Но я сразу заметила, это не мой заказ. Извинились и унесли. Через две минуты подали напитки, а заодно забрали запеканку у подруги — там был непропеченный картофель. Опять извинились и сказали, что пропекут.

Напитки оказались так себе. Белое домашнее вино (50 рублей) — охлажденное, но очень сладкое и с привкусами дешевого ненатурального вина. Но при такой цене неудивительно.

Морс «Дикая вишня» был не охлажденным, не насыщенным ягодным вкусом, но ощутимо сладким.

Хорошо, что с едой дело обстояло лучше.

Через 13 минут после заказа подали окрошку. Классическая, на квасе со сметаной. Насыщенная начинкой, кроме колбасы, картошки, огурцов ощутим лук, горчица и хрен. Щедро добавлена зелень.

Еще через 2 минуты появился цезарь. Порция немаленькая, как часто бывает на ланчах. Понравилась заправка — приятная и легкая, а не жирный соус. Сухарики не жесткие, с ощутимыми специями. Ветчина явно обжаренная, масленая, ее немало.

Запеченная рыба с овощами и жареной картошкой тоже пришлась по вкусу. Картошка аппетитная, по-хорошему домашняя, в меру поджаренная, нежная, не пресная. Рыба красная, запеченная. Чуть суховатая по краям, в целом нормальная, да и морковь с луком и небольшим количеством нежирного соуса хорошо с нею сочетается. Фирменный соус «Шашлыкоff» особого впечатления не произвел, напоминает соусы, созданные сочетанием майонеза и кетчупа.

Обслуживание: приветливая девушка появлялась после нажатия кнопки вызова официанта быстро, стремилась обслужить оперативно, несколько раз извинялась за накладки, запомнила просьбу подруги подавать горячее только после супа.

Счет: 309 рублей за полный комбо-обед из оранжевой части меню и бокал вина. Бонусов за ланчи в заведении нет.

Итого: в целом очень приятное впечатления — пообедать за 40 минут реально, выбор большой, цены бюджетные. Ярких открытий не было, но по вкусам явно не столовая, для сытного разнообразного обеда очень даже достойно.

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