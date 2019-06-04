Восстановление старых домов, три Игуменки и фотофиксация: в Томске прошел первый семинар Мурашов центра

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Артем Изофатов

В Томске прошел первый семинар «Мурашов центра», посвященный защите деревянной архитектуры.

Участниками встречи в #Ушайкалофте стали эксперты, активные защитники исторического наследия города, а также архитекторы, преподаватели, журналисты и другие горожане.

Приглашенным экспертом семинара «Наши люди» выступил Андрей Кочетков из Самары, главный инициатор и идеолог фестиваля «Том Сойер Фест». Сегодня фестиваль развивает волонтерское движение с целью сохранения исторических зданий во многих городах России и ближнего зарубежья.

Андрей Кочетков: «Город, где люди собираются в 10 утра в субботу в гараже и разговаривают на такие темы, он живой, ничего у него не потеряно. Если бы мы сидели посреди рабочей недели в правительстве области, было бы все совсем по-другому» Фото: Артем Изофатов

Андрей поделился своим опытом организации волонтерской работы и проведения нескольких сезонов «Том Сойер Фест». В каждом городе фестиваль проходит по своему отличительному сценарию, например, на его площадках организуются музыкальные выступления, концерты, лектории. В этом году фестиваль пройдет в 40 городах России и одном из городов Киргизии.

«Волонтер должен понимать, что он делает. Для того, чтобы он понимал, что происходит, зачем он это делает, тогда он сможет делать качественно. Важно, чтобы на фестивале была зона для чаепития — еда и общение — это то, что позволяет делать фестиваль, а не просто работать» Фото: Артем Изофатов

Всего за несколько лет силами волонтерского движения отремонтировано 54 фасада по всей стране на общую сумму 15 млн рублей внебюджетных средств. Андрей подчеркнул «эффект домино» от этой активности: «Зачастую ремонт фасада стимулирует жителей провести ремонтные работы внутри дома или квартиры, и качество жизни людей улучшается. Приведенный в порядок дом позволяет его жителям расстаться с „чемоданным настроением“. Так, в одном из домов после фестиваля жительница организовала в пустующем подвале Музей городских легенд».

Известный томский профессор Альфред Дульзон рассказал о защите деревянных жилых домов, опираясь на успешный опыт сохранения старейших исторических зданий коллегами из Германии.

Альфред Дульзон: «Здесь надо попытаться трезво взглянуть на участников всего этого процесса. Многие готовы и дальше жить в этих домах и хотят только чтоб им помогли привести в порядок. В целом нужен закон, который бы запретил снос любых домов, построенных до революции. Эти дома построены на века, и они могут жить. Кварталы этих домов очень уютны, своеобразны, это как чувство родины. Чувство патриотизма генетически у нас не заложено, а это как раз его воспитывает. Если не будет чувства патриотизма, то и родины не будет». Фото: Артем Изофатов

Писатель и краевед Виктор Нилов рассказал о небольших реках центральной части Томска, объединенных одним названием — Игуменка. Они были важным фактором развития и застройки города, и до сих пор влияют на строения, несмотря на то, что часть из этих рек оказалась под землей. Одна из Игуменок, например, жива и берет свое начало от Игуменского озера и впадает в Ушайку в районе улицы Алтайская, 18.

В. Нилов на семинаре Фото: Артем Изофатов

Председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов представил участникам мероприятия предпринимателя Алексея Будникова, одного из участников программы «Дом за рубль». Сейчас Алексей восстанавливает памятник архитектуры на улице Савиных, 10а. Алексей поделился с собравшимся своим опытом реставрации деревянного дома и теми подводными камнями, с которыми он столкнулся.

Алексей Будников участвует в программе по восстановлению старинных зданий Томска «Дом за рубль» Фото: Артем Изофатов

Председатель томского ВООПИК Мария Бокова рассказала, как развивается ситуация с принятием границ федерального исторического поселения г. Томск и предмета охраны.

М. Бокова: «В Минкульте сказали, что предложения томского отделения ВООПиК поступили в министерство в мае раньше, чем проект границ и предмет охраны от областных властей. Проект от регвласти Минкульт отправят на доработку, предложения ВООПиК должны быть учтены» Фото: Артем Изофатов

В завершении встречи фотограф Сергей Медведчиков рассказал о важности фиксации исторической среды и своем опыте документальной фотографии, а также провел небольшую прогулку до улицы Крылова, 5, где в этом году Мурашов центр организует ремонт фасада здания.

Создание Мурашов центра стало возможным благодаря томской Академии Фотографии в лице ее директора Натальи Почтаревой и поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Компания «Газпромнефть-Восток» поддержала проект «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе» и назвала его «лучшим социальным проектом на территории Томской области».

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