Еда. Рецензии.

Ужин в гриль-баре «Харди Гарди»

24 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Год назад давно известные в Томске гриль-бары People’s переродились в «Харди Гарди».

Правда, других перемен я тогда не обнаружила, а еда в восторг не привела. Но после не раз слышала о заведениях хорошие отзывы, так что решила обновить впечатления.

Где: пр-т Ленина, 54.

Интерьер: не изменился. Паб с намеком на Англию в снимках на стенах и общей обстановке. На многочисленных экранах идет футбол или другие спортивные трансляции, у больших диванов высокие спинки, так что компании будут чувствовать себя вполне обособлено и уютно.

Меню: теперь оно действительно другое, жареные бананы с горячим мороженым, которые не впечатлили меня в прошлом году, здесь больше не подают.

Чем сегодня кормят в «Харди Гарди»? Начинается еда со стейков (от 517 рублей). Они теперь не на вес, почти ко всем идет гарнир и соус. Все из говядины, у каждого есть краткое описание для удобства выбора.

Горячие закуски — от 105 рублей. Вполне традиционный выбор, начиная от гренок и луковых колец фри и заканчивая ассорти к пиву на компанию.

Супы (от 145 рублей) в заведении разноплановые — и суп-пюре из брокколи, и популярные варианты вроде солянки и ухи, и восточный Том Ям разной степени остроты.

Салатов (от 219 рублей) немало, в основном авторские варианты. Копченые свиные уши во фритюре с картофелем и печеным сладким перцем в имбирной заправке ехидно называются «Ван Гогом». Салат с осьминогами и другими морскими обитателями своим именем «Пауль» напоминает об осьминоге-предсказателе результатов футбольных матчей. Из других любопытных сочетаний — куриная печень на гриле с апельсином и тыквой.

Горячие блюда (от 299 рублей) разнообразны. Остался старый хит заведения «Побег из курятника» (красное мяса цыпленка в кляре с оригинальным соусом и овощным гарниром). Вообще можно заказать говяжью печень, грудинку, язык, каре ягненка-гриль и бифштекс из рубленой баранины, индейку со шпинатом и всевозможные блюда из свинины. Найдется в меню и гамбургер.

Соусы к большинству блюд надо брать отдельно (50 рублей), как и гарниры (от 105 рублей).

Десертов немного (от 119 рублей), в основном такие популярные вещи как мороженое, панна-котта, торты вроде «Наполеона» и чизкейка.

Что касается напитков, то авторский чай (157 рублей за пол-литра) в основном с сибирскими ягодами, но есть и яблочный вариант. Обычные чаи (от 105 рублей) тоже есть. Кофе (от 89 рублей) в основном предсказуемых вариантов, хотя найдется и сырный латте. Из холодных безалкогольных напитков — свежевыжатый сок (от 105 рублей), коктейли (от 95 рублей) из соков, сиропов, сливок и морсов, молочные коктейли (105 рублей), газировки (от 85 рублей), минеральная вода (от 29 рублей), морс (45 рублей).

Из напитков покрепче — пиво (от 118 рублей за 0,3), из спецпредложений — свободный кран, каждую неделю новый сорт.

Крепкие напитки (от 100 рублей за стопку) — это в основном водка, коньяк, виски и ром, но джин, абсент, текила, ликеры тоже есть. Из нестандартных для Томска предложений найдется португальский портвейн (187 рублей за стопку).

Сеты по пять шотов обойдутся от 299 рублей. Коктейли от 120 рублей. Они удобно сгруппированы в меню — есть разделы коктейли классические, а также creamy (с кремовыми ликерами), bubbles (на основе игристого), tropical (с непременным ананасовым соком), herbal (с травяным привкусом), shooter (просто шоты). Отдельно можно выбрать напитки вроде джина на малине либо даже на улуне.

Винная карта представлена отдельно (от 810 за бутылку, некоторые варианты можно заказать по бокалу), здесь вина из Испании, Чили, Австралии, Германии, Италии, Франции.

Еда: я выбрала горячее с индейкой «Пикадилли», чизкейк манговый и латте к нему на десерт. Хотела попробовать неизвестный мне сидр «Торопливая сова». Но вскоре после заказа официант вернулся с фразой «Вам сегодня не везет!» и сообщил, что сидра нет. Других видов сидра в «Харди-гарди» тоже не оказалось, пришлось заказать обычный клюквенный морс.

Морс (45 рублей) принесли очень быстро. Он был прохладный, насыщенный и ощутимо подслащенный. В общем, нормальный морс.

«Пикадилли» (415 рублей) тоже приготовили достаточно оперативно. В меню предлагалось дополнить блюдо соусом песто или сырным. Спросила у официанта, что он порекомендует и так ли уж важно добавить соус, он ответил, что подойдет любой, но «Пикадилли» и сам по себе вполне сочный вариант. Так оно и оказалось: бифштексы-гриль из рубленой индейки были щедро фаршированы шпинатом со сливками, благодаря этому блюдо получилось нежным и не сухим. Кедровые орехи тоже попадались часто, правда, после гриля они потеряли свой выразительный вкус, были очень мягкими. Картофельные дольки были тоже не сухими, порадовало, что блюдо дополнял и свежий томат. Бифштекса целых два, так что горячее очень сытное! Одного «Пикадилли» хватит для полноценного ужина, да и то не факт, что удастся осилить гарнир.

Через некоторое время подошла очередь и мангового чизкейка (152 рубля). Его по моей просьбе подали после горячего и вместе с кофе. Манго и консервированных персиков в чизкейке было немного. Основа из сливочного сыра сладкая, по консистенции ближе к крему, чем к тесту. Это не плотный творожный чизкейк как в некоторых кафе. Десерт оказался слаще, чем я могла предположить и фруктов хотелось бы побольше, но в целом нормально.

Латте (129 рублей) — с ощутимым эспрессо, для тех, кто любит более крепкий, а не нежно-молочный вариант напитка.

Счет: 745 рублей за сытный ужин с десертом, морс и кофе.

Итого: на этот раз «Харди Гарди» произвел более радужное впечатление, чем год назад. Обновленное меню, вкусное горячее, доступные цены. Огорчило, что в заведении нет ни одного сидра, все же не самый экзотический напиток.

Порадовало, что теперь «Харди Гарди» на Ленина работает круглосуточно (такие заведения для Томска — дефицит!) и кормит завтраками аж с семи утра. Наверное, в следующий раз загляну сюда утром или ночью.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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