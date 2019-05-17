Еда. Рецензии.

Обед в бургерной The Bullz

17 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Возвращаться туда, где тебе когда-то было хорошо, всегда рискованно. К томским кафе это тоже относится.

Я отправились на бизнес-ланч в бургерную, где когда-то провела чудесный вечер — The Bullz.

Где: пр-т Ленина, 80/1, в подвале.

Время: в будние дни, с 11:00 до 16:00.

Меню: обычно на каждый день свое, но я заглянула на короткой майской неделе. В бургерной сообщили, что ради трех дней ничего печатать не стали и просто быстро назвали, что сегодня входит в обед.

Разнообразных вариантов ланч в The Bullz пока не предполагает. Можно было взять бульон, острый салат, драники с мясом и морс. Цена комплекса 250 рублей, от одного из блюд можно отказаться, тогда обед подешевеет на 50 рублей. Со мной была подруга-вегетарианка, ей смогли предложить только бургер с фалафелем из обычного меню (за 280 рублей). В остром салате, как выяснилось, была ветчина.

На столе обнаружилось меню с обедами прошедшей недели — вариантов для тех, кто не ест мясо, искать в бургерной не стоит.

Обстановка: почти не изменилась с открытия. Подвал, бар, сумрак, много колоритных ламп, старый кирпич сочетается с фиолетовым кракелюром, мебель лаконична. Из нового заметила разве что стол со звуковой аппаратурой в углу. В зале ощутимо пахнет бургерами.

Время подачи: сообщили, что при желании сделать заказ можно заранее, но нужды в этом нет, поскольку обеды в бургерной очень оперативны. Мы с подругой пришли в самый разгар обеденного времени, в 13:43, в зале было занято два стола. Еду принесли через 10 минут после заказа, всю разом на подносе, в том числе и пару кусков магазинного хлеба, о котором меня не спросили (а я его не ем). Морс появился на столе спустя минуту.

Еда: Ягодный морс — прохладный, сладкий, насыщенный. В целом приятный.

В бульоне нашлась половинка вареного яйца и немного ошметков куриного мяса. Зелени добавили сдержанно. На вкус бульон — домашний, вполне наваристый. К нему полагались еще и сухарики. Они меня не впечатлили — совсем без специй, из белого и черного хлеба, жесткие, без бульона пробовать бесполезно.

Затем я взялась за драники. Они заметно остыли, пока я ела бульон, а такому жирному блюду это пошло не на пользу. Порция внушительная, мясо вкусное, но картошки, естественно, значительно больше. Никаких приправ не ощущается, масла много. Тяжелый вариант горячего, и осилить его целиком сложно. К драникам щедро добавили сметаны.

Острый салат представлял собой соединение морковчи с ветчиной, огурцами и помидорами. Все это с масляной заправкой. Сочетание острой моркови и пресных овощей выглядело случайным. Порция небольшая. Если взять только бульон и такой салат, рискуешь остаться голодным.

Обслуживание: все подробности про состав салата и цены приходилось выспрашивать. Общая интонация обслуживающего нас человека была скорее снисходительной. За баром уже была своя веселая тусовка, от чего возникало ощущение, что остальные гости здесь лишние.

Счет: 250 рублей. Когда я спросила про бонусы, то мне весело сообщили, что в бургерной существует карта постоянного клиента, предполагающая 5% скидку. Получить ее можно, если обедать здесь каждый день. Сколько дней будет достаточно, не уточнили.

Итого: странный вышел обед — хотелось бы возможности выбора и более комфортной обстановки. Интересны были бы и специальные барные предложения (как в том же Meet up). Но ланч в The Bullz действительно вышел быстрым и недорогим.

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