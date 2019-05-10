Еда. Рецензии.

Завтрак в кафе Make Love Pizza

10 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В кафе Make Love Pizza завтраки подают до четырех часов дня. Очень удобно — и выспаться можно, и успеть съесть чего-нибудь вкусного.

Так что я отправилась завтракать в кафе примерно в обед.

Где: пр-т Ленина, 85а.

Время завтраков: каждый день, неважно, будни или выходные, с 10:00 до 16:00.

Меню: здесь все очень стабильно — в кафе разработали несколько вариантов завтраков, новых пока не предвидится. Есть два комплекса (от 260 рублей) — популярный «английский» и менее известный «израильский». А также овсяная каша с орехами и медом и гранола (от 130 рублей) — для поклонников здорового образа жизни, панкейки с соленой карамелью (165 рублей) — для тех, кто не отказывает себе в десертах. Скидок на основное меню во время завтрака нет, напитки ни в какие предложения не входят.

Обстановка: не изменилась за два года существования кафе на Ленина и по-прежнему очень располагает. Оптимистично-солнечный желтый и создает настроение, и напоминает о Yellow Submarine. На стенах нарисованы герои рок-ролла, названия блюд перекликаются с музыкой. Гостей встречает и провожает Ждун. В шкафах — увлекательные книги о кофе и музыкальных легендах, а также колоритные сувениры.

Есть небольшой, но уютный второй этаж, столики возле окна и места попроще для тех, кто не успел занять лучшие.

Загрузка заведения: в Make Love Pizza постоянно много гостей. Мы с другом пришли в районе двух часов дня и нашли единственный свободный столик. Все два часа, что мы провели в кафе, свободных мест не появлялось: стоило какой-то компании уйти, как на ее стол сразу появлялось несколько претендентов.

Время подачи: я выбрала израильский завтрак и лав-кофе, цитрусовый вариант. Меня сразу предупредили, что готовиться все будет 15-20 минут. То же самое сказали моему другу, заказавшему английский завтрак. В итоге через 18 минут принесли мой завтрак и напиток для друга. Еще через 5 минут — кофе для меня. А английский завтрак готовился 28 минут.

Еда: Израильский завтрак (310 рублей) состоял из скрэмбла с пармезаном, свежих овощей (черри, огурцы, болгарский перец), маслин, зелени, лосося, питы и 4-х соусов: пасты из оливок, хумуса, свекольного песто и сливочного с зеленью.

Овощи были сочные и с адекватным вкусом, не напоминали зимне-резиновые помидоры-огурцы, что для наших краев обычное дело. Особенно порадовал перец. Лосось тоже порадовал — нежное и в меру жирное свежее филе, к нему прилагался лимон. Скрэмбл ничем не поразил, пармезан в нем не очень ощущался. Соусы в этом завтраке, конечно, самое интересное. Хумус нежный, вкус нута такой деликатный, что мы сначала засомневались, правильно ли мы его распознали. Оливковая паста — с резким солено-оливковым вкусом, свекольный песто — необычный для томских кафе вариант песто — порадует любителей свеклы.

Больше всего из соусов мне приглянулся сливочный с зеленью — за счет своей гармоничности. И зелень ощутима и придает сливкам пикантности, и не приторно и не навязчиво, и в то же время не пресно. Питы две, свежая, ненавязчивая — как раз чтобы оттенять другие вкусы. Учитывая количество соусов и лосося, хотелось бы три. В целом завтрак хотя на первый взгляд легкий — никакого жаренного бекона, колбасок и порция не огромная, — и очень сытный.

Цитрусовый лав-кофе (160 рублей) порадовал. Подается в большой простой кружкой, но с веселым принтом в стиле оформления кафе. Цитрусово-пряный вкус — хороший вариант, когда хочется неординарного кофе, но не приторно-сладкого. Цитрус и молоко чувствуются сильнее, чем кофе.

Обслуживание: все очень приятные, но если бы как-то координировали подачу напитков и блюд (а не кофе за 10 минут до еды и наоборот), было бы совсем здорово.

Счет: 470 рублей за израильский завтрак и кофе. Программ лояльности в кафе нет.

Итого: в Make Love Pizza, на мой взгляд, не самые экономичные и разнообразные варианты завтрака. Но зато можно завтракать в обед, попробовать что-то новое для себя и провести время в приятной обстановке.

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