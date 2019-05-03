Well done выходные. 15 заведений, где можно поесть мяса, не выезжая из города
В длинные выходные в начале мая каждый отдыхает по своему, но одно из популярных развлечений — шашлык на природе в компании друзей.
В нашем материале собрали список мест, где можно поесть сочных стейков и ароматных шашлыков, если по каким-то причинам самостоятельно мясо приготовить не удастся.
Бар «Харди Гарди»
Адрес: пр. Ленина, 54а
Один из первых гриль-баров Томска предлагает гостям несколько разновидностей стейка. В меню найдется стейк рибай, стейк из диафрагмы и стейк фланк. К мясу можно подобрать любой гарнир.
Ресторан «Пряности & Радости»
Адрес: пл. Ленина, 10.
Здесь для любителей блюд на мангале есть отдельный раздел в меню. В ресторане подают как привычные варианты: свиная корейка или шашлык из куриного бедра, так и более интересные, такие как дорадо на углях или перепелка с пшенкой и клюквенным соусом.
Ресторан «Инжир»
Адрес: ул. Гагарина, 2
Ресторан традиционной восточной кухни славится не только своим пловом в огромном казане, но и разнообразными блюдами на гриле. Если заказываете стейки на несколько персон, то мясо приготовят прямо в зале на ваших глазах, учитывая желаемую степень прожарки.
Гриль-бар «Шашлыкофф»
Адрес: Томск Красноармейская 101а, пер. 1905 г. 14б
Известный многим по своему метровому шашлыку и большому количеству блюд на гриле гриль-бар. Здесь найдутся и рыбные стейки, и шашлыки разных видов, и рубленые стейки. Кроме того, в гриль-баре есть доставка.
Гастробар «Гренки»
Адрес: пр. Ленина, 41
В гастробаре огромный выбор блюд на гриле и гарниров к ним. Кроме того, гостям предлагают более 40 сортов пива и настойки собственного производства. В инстаграм-профиле рассказывается также про многочисленные акции: к примеру за оставленный отзыв вам подарят кружку пива.
Ресторан «Марле буа»
Адрес: пл. Ленина, 11
Здесь также отдельная страница меню с блюдами на гриле. Из особенностей ресторана — гостям предлагают стейки из мраморной говядины российского производства.
Ресторан «Кухтерин»
Адрес: пер. Нахановича, 9
Для любителей блюд с дымком ресторан подготовил акцию: неограниченное количество шашлыка из цыпленка или свинины можно съесть за 500 рублей. Акция действует с 1 по 3 мая.
Бар-ресторан «Снегири»
Адрес: пр-т Ленина, 84
Относительно новый бар-ресторан изначально заявлялся как гриль-бар. В одном из прямых эфиров в Инстаграм руководитель проекта Дмитрий Килев рассказал об особенном способе «выдержки» мяса перед его приготовлением, что обещает гостям иной вкус стейка.
Гриль-бар «Молчание ягнят»
Адрес: ул. Красноармейская 76
Гостей гриль-бара ждут разнообразные стейки и шашлыки. Здесь также можно заказать доставку.
Стейк-хаус «Антрекот»
Адрес: ул. Трифонова, 22б
Здесь удобно выбирать стейк по своим предпочтениям, есть все популярные разновидности: тибоун, филе миньон, томагавк и толстый край. К каждому стейку можно самостоятельно выбрать гарнир и соус.
Бар BurgerLab
Адрес: ул. Розы Люксембург, 16
Специализирующийся на бургерах бар своим гостям также предлагает несколько разновидностей мяса на гриле.
Бар MeetUp
Адрес: Фрунзе, 25
В баре гостям предлагается классический стейк рибай, запеченный цыпленок, и ростбиф. Здесь есть спецпредложение «стейк дня»: какой из стейков можно попробовать по сниженной цене, необходимо уточнить у официанта. Кроме того, это одно из немногих мест с ребрышками BBQ.
Гриль-бар «Родители на даче»
Адрес: ул. Пушкина, 20/2
Здесь гостям, помимо привычных стейков и шашлыков, предлагают также приготовленные на углях колбаски: куриные, свиные или говяжьи.
Бар «Вышка. Гриль холл»
Адрес: Усова 11Б
Гостей здесь порадует, прежде всего, относительно демократичная цена на позиции из гриль-меню. Сам бар открыт уже давно, а вот собственным профилем в Инстаграм обзавелся всего месяц назад, поэтому на странице, в основном, алкоголь.
Гриль-бар «ПивноFF»
Адрес: ул. Пушкина, 32а
Здесь большой выбор блюд на гриле. Из интересного — ассорти-гриль из морепродуктов, куда входят семга, тигровые креветки, судак и кальмар.
Гриль-бар «Наше место»
Адрес: пр. Кирова, 23
Гриль-меню довольно большое, но стандартное. Однако здесь можно попробовать свиную рульку и заказать разнообразные гриль-ассорти на компанию. На сайте можно оформить доставку на дом.
Текст: Алина Малютена