Well done выходные. 15 заведений, где можно поесть мяса, не выезжая из города

3 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена. Фото Freepik.com

В длинные выходные в начале мая каждый отдыхает по своему, но одно из популярных развлечений — шашлык на природе в компании друзей.

В нашем материале собрали список мест, где можно поесть сочных стейков и ароматных шашлыков, если по каким-то причинам самостоятельно мясо приготовить не удастся.

Бар «Харди Гарди»



Адрес: пр. Ленина, 54а



Один из первых гриль-баров Томска предлагает гостям несколько разновидностей стейка. В меню найдется стейк рибай, стейк из диафрагмы и стейк фланк. К мясу можно подобрать любой гарнир.

Ресторан «Пряности & Радости»



Адрес: пл. Ленина, 10.



Здесь для любителей блюд на мангале есть отдельный раздел в меню. В ресторане подают как привычные варианты: свиная корейка или шашлык из куриного бедра, так и более интересные, такие как дорадо на углях или перепелка с пшенкой и клюквенным соусом.

Ресторан «Инжир»



Адрес: ул. Гагарина, 2



Ресторан традиционной восточной кухни славится не только своим пловом в огромном казане, но и разнообразными блюдами на гриле. Если заказываете стейки на несколько персон, то мясо приготовят прямо в зале на ваших глазах, учитывая желаемую степень прожарки.

Гриль-бар «Шашлыкофф»



Адрес: Томск Красноармейская 101а, пер. 1905 г. 14б

Известный многим по своему метровому шашлыку и большому количеству блюд на гриле гриль-бар. Здесь найдутся и рыбные стейки, и шашлыки разных видов, и рубленые стейки. Кроме того, в гриль-баре есть доставка.

Гастробар «Гренки»



Адрес: пр. Ленина, 41



В гастробаре огромный выбор блюд на гриле и гарниров к ним. Кроме того, гостям предлагают более 40 сортов пива и настойки собственного производства. В инстаграм-профиле рассказывается также про многочисленные акции: к примеру за оставленный отзыв вам подарят кружку пива.

Ресторан «Марле буа»



Адрес: пл. Ленина, 11

Здесь также отдельная страница меню с блюдами на гриле. Из особенностей ресторана — гостям предлагают стейки из мраморной говядины российского производства.

Ресторан «Кухтерин»



Адрес: пер. Нахановича, 9



Для любителей блюд с дымком ресторан подготовил акцию: неограниченное количество шашлыка из цыпленка или свинины можно съесть за 500 рублей. Акция действует с 1 по 3 мая.

Бар-ресторан «Снегири»



Адрес: пр-т Ленина, 84



Относительно новый бар-ресторан изначально заявлялся как гриль-бар. В одном из прямых эфиров в Инстаграм руководитель проекта Дмитрий Килев рассказал об особенном способе «выдержки» мяса перед его приготовлением, что обещает гостям иной вкус стейка.

Гриль-бар «Молчание ягнят»



Адрес: ул. Красноармейская 76



Гостей гриль-бара ждут разнообразные стейки и шашлыки. Здесь также можно заказать доставку.

Стейк-хаус «Антрекот»



Адрес: ул. Трифонова, 22б



Здесь удобно выбирать стейк по своим предпочтениям, есть все популярные разновидности: тибоун, филе миньон, томагавк и толстый край. К каждому стейку можно самостоятельно выбрать гарнир и соус.

Бар BurgerLab



Адрес: ул. Розы Люксембург, 16

Специализирующийся на бургерах бар своим гостям также предлагает несколько разновидностей мяса на гриле.

Бар MeetUp



Адрес: Фрунзе, 25



В баре гостям предлагается классический стейк рибай, запеченный цыпленок, и ростбиф. Здесь есть спецпредложение «стейк дня»: какой из стейков можно попробовать по сниженной цене, необходимо уточнить у официанта. Кроме того, это одно из немногих мест с ребрышками BBQ.

Гриль-бар «Родители на даче»



Адрес: ул. Пушкина, 20/2

Здесь гостям, помимо привычных стейков и шашлыков, предлагают также приготовленные на углях колбаски: куриные, свиные или говяжьи.

Бар «Вышка. Гриль холл»



Адрес: Усова 11Б



Гостей здесь порадует, прежде всего, относительно демократичная цена на позиции из гриль-меню. Сам бар открыт уже давно, а вот собственным профилем в Инстаграм обзавелся всего месяц назад, поэтому на странице, в основном, алкоголь.

Гриль-бар «ПивноFF»



Адрес: ул. Пушкина, 32а



Здесь большой выбор блюд на гриле. Из интересного — ассорти-гриль из морепродуктов, куда входят семга, тигровые креветки, судак и кальмар.

Гриль-бар «Наше место»



Адрес: пр. Кирова, 23



Гриль-меню довольно большое, но стандартное. Однако здесь можно попробовать свиную рульку и заказать разнообразные гриль-ассорти на компанию. На сайте можно оформить доставку на дом.

Текст: Алина Малютена

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