Еда. Рецензии.

Бизнес-ланч в Meet up

3 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Бар Meet up открылся прошлой осенью и запомнился нам оригинальной кухней и стильной обстановкой.

Ужином в заведении мы остались вполне довольны, настал черед обеда.

Где: пр-т Фрунзе, 25.

Время ланча: с 12:00 до 17:00 каждый будний день.

Обстановка: хотя Meet up и бар, обстановка здесь вполне «дневная». Он находится не в подвале, здесь много окон, в интерьере преобладают светлые тона. О баре напоминают разве что барная стойка с большим выбором напитков и бочки. А в целом — свежо и стильно. Есть высокие столы с диванчиками, низкие со стульями. Никаких перемен в обстановке не заметили.

Посадка в час пик: в самый разгар обеденного времени мы заметили в баре два свободных столика.

Несмотря на почти аншлаг, официант подошел к нам мгновенно. Предложил сделать заказ сразу же, когда мы только начали изучать обеденное меню, пообещал подойти через пару минут и слово свое сдержал. Также мы выяснили, что при желании можно звонить в бар и делать заказ заранее.

Меню ланча: меняется раз в две недели, его можно найти в социальных сетях бара. Скидок на основное меню нет, бонусной системы тоже, зато цены радуют. Гостям предлагают комплексы. Легкий обед (салат с супом и напиток) обойдется всего лишь в 150 рублей, салат или суп с горячим и напитком — в 200 рублей.

Полный обед стоит 260 рублей, но если захочется чего-то крепкого, стоит обратить внимание на обед с вином либо пивом (350 рублей, пиво немецкое, темное либо светлое).

Под «напитком» в ланче подразумевается пакетированный чай, либо морс. Кофе можно заказать отдельно (в обед американо по 50 рублей, латте — 80), как и напиток покрепче (130 рублей за бокал). Также среди дополнений к обеду есть домашние пироги (кусок — 70 рублей, есть шоколадный, яблочный и тыквенный).

Что касается самого меню, то каждое блюдо представлено как минимум в трех вариантах. Когда мы пришли, то из салатов предлагались вариант с телятиной и маринованными овощами, свежий салат с грушей, а также сочетание курицы и яблока. Из супов был немецкий куриный пихельштайнер, чаудер с копченой скумбрией и морковно-имбирный суп-пюре. Горячих вариантов больше всего: можно было выбрать рыбные шарики с картофельным пюре и луковым соусом, курицу с овощами на гриле, куриный паприкаш с картофельным пюре, либо митболы из телятины с брусничным соусом и мак-н-чиз.

Еда: мы выбрали чаудер с копченой скумбрией, салат с грушей и митболы из телятины, а также морс и латте.

Морс принесли сразу. Произвел хорошее впечатление: прохладный, насыщенно-ягодный, по вкусу скорее черная смородина, чем брусника или клюква. Правда, и ощутимо сладкий, но не до приторности.

Суп и салат подали на подносе одновременно через 10 минут после заказа. Порции небольшие и смотрятся в маленькой яркой посуде симпатично. Суп был под крышкой, но все равно мог бы быть погорячее. Чаудер был со сливками. Начинки в нем оказалось немало, хорошо чувствовалась копченая скумбрия, а также щедро добавленная консервированная кукуруза. Сочно и неординарно.

Спустя четыре минуты на столе появилось горячее, так что надо было спешить с супом, иначе бы горячее остыло. Польстились на телятину с брусничным соусом и не догадались уточнить про гарнир, а мак-н-чиз оказались банальными макаронами с небольшим количеством сыра. Они в отличие от остальных блюд в баре показались несколько «столовскими» и остались несъеденными. Зато митболы были хороши — из рубленой телятины, без каких-то лишних дополнений, только легкие специи. Отличное горячее для любителей мяса. Брусничный соус придал оригинальности — был ощутимо сладким.

Потом мы наконец добрались до салата. Груша, огурец и листья салата сочетались с приправами и заправкой на основе уксуса. Сочный и слегка пряный, легкий, пикантный на вкус салат напомнил о том, что скоро лето. Сильно сытным блюдо не назовешь. Груша была не переспелой, так что в салате не оказалось лишней сладости.

Когда подать кофе у нас уточнили, и принесли его быстро. Понравился. Мягкий, нежный вкус и для латте горячий, можно было пить неспешно.

Обслуживание: все было оперативно, внимательный официант быстро отвечал на вопросы обо всех блюдах, уточнял, когда подавать кофе, забирал посуду только с нашего разрешения. Приятное впечатление.

Счет: 260 рублей за комплексный обед и 80 рублей за кофе, 340 — за все.

Итого: бар Meet up не разочаровал. Обед вышел отличный — бюджетнее многих других предложений в центре города, оперативный, в меру сытный и с возможностью попробовать небанальные блюда. Непременно заглянем еще!

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

Тэги/темы: