Еда. Рецензии.

Ужин в Double Сoffee

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Ресторан-кофейня Double Сoffee открылся в Томске больше пяти лет назад.

От первого нашего визита в этот сетевой ресторан с рижским корнями остались самые приятные впечатления. Настало время узнать, как обстоят дела в Double Coffee сегодня.

Где: ул. Нахимова, 2, в подвале.

Интерьер: теплые сдержанные коричневые тона, подходящие для традиционных кофеен и вносящий оживление приглушенный красный. Удобные кресла и диваны. Просторный зал поделен на несколько зон с помощью перегородок, поэтому найти уютный столик не составит труда.

Атмосферности добавляют лампы с мягким светом, свисающие почти до самых столиков.

Меню: толстое, с красочными фото блюд и напитков. Из него становится ясно, что Double Сoffee скорее ресторан, чем кофейня — горячих блюд много, и среди них немало неординарных предложений. Также можно заказать не только разнообразный кофе, но и коктейли, и алкогольные напитки.

Начинается меню с завтраков, цены — от 99 рублей. Предложение действует весь день, просто до 12 часов цены ниже на 30%.

Дальше идут блюда в духе кофеен. Крепы (от 229 рублей) — с мясом, ветчиной, беконом, куриным филе. Рядом с ними соседствуют картофельные блинчики (от 137 рублей). Можно попробовать это не самое распространенное в томских кафе блюдо и в сочетании с грибами лисичками, и дополненные сыром Дор Блю.

Закуски в Double Coffee традиционные (от 65 рублей): найдутся и гренки, и тар-тар из лосося, и баклажановые рулетики, и карпаччо.

Подают в заведении и сэндвичи (299 рублей) — с тунцом, лососем и беконом. Все варианты дополняет картофель фри. Клаб-сэндвичи идут отдельно (они по 379 рублей), в основе начинок — куриное филе и яйца.

Нашлось в меню место и традиционным английским фиш-энд-чипс (360 рублей) — это филе белой рыбы в кляре с картофелем фри, пюре из гороха и горчичным соусом. Любители бургеров (320 рублей) смогут выбрать из нескольких вариантов: есть с беконом, ветчиной, жареным яйцом; есть с куриным филе, есть с мясной котлетой.

Салатов много и почти все неординарные (от 275 рублей). Хотите пробовать, как курица сочетается с виноградом, или с авокадо, или с апельсином — это вам в Double Сoffee. Также найдутся в меню теплый салат с морепродуктами, тунец в сочетании с овощами, либо с яйцами, салат с говяжьим языком… В общем, скучно не будет.

То же самое можно сказать и о супах (от 147 рублей, можно взять полпорции). Крем-суп с основой из шампиньонов со шпинатом, цукини и сливками, томатный суп-пюре с грудинкой, суп из лосося с белым вином, суп-пюре из зеленого горошка с мятой… Пробовать и пробовать!

Из горячих блюд в ресторане представлены пасты (от 267 рублей) основных «традиционных» видов. Интересно, что грибные есть и с шампиньонами, и с лисичками.

Рыбные предложения (от 397 рублей) тоже радуют. Здесь обещают не только треску, но и тилапию и даже акулу.

Курица (от 310 рублей) готовится в разных любопытных соусах — луково-винном и в соусе из эстрагона.

Свинина (от 359) готовится либо «в стиле Петра I» (с картофельным пюре, шампиньонами и томатным соусом), либо «по-ирландски» (с говядиной и картофельными дольками со специями, с соусом из шампиньонов). Выбор говядины побольше (от 478 рублей), она идет и с соусом из лисичек, и с овощами, и в кисло-сладком соусе.

Пиццы от 119 рублей, и на этом сытные предложения в Double coffee заканчиваются.

Десертов в ресторане не так уж много. В основном это муссовые пирожные (170 рублей) и вафли (от 189 рублей). Как и прежде, здесь подают и жареное мороженое (219 рублей), и клубничный суп с мороженым (179 рублей).

Кофе в Double Сoffee от 149 рублей. Есть классика и специальные предложения. Также найдется холодный вариант напитка (от 157 рублей), какао (от 99 рублей). Чай чайниками (по 149 рублей), есть черный, зеленый, белый, ройбуш. Горячие коктейли на основе сока (229 рублей) базируются на клюкве, яблоке, цитрусовых и манго. Чайные коктейли (169 рублей) предполагают сочетание примерно тех же вкусов с черным либо зеленым чаем. Можно попробовать даже горячие смузи (169 рублей). Имбирь в них сочетается либо с апельсином и морковью, либо с клубникой и манго. Холодные смузи тоже готовят.

Также в меню всевозможные коктейли (от169 рублей) — варианты для детокса и десертные, из мороженого и мороженого с фруктами.

Соки и газировки — от 62 рублей за стакан, свежевыжатые — по 205 рублей.

Завершают меню алкогольные варианты. Популярные коктейли (от 111 рублей), большой выбор горячих коктейлей (от 247 рублей) — здесь не только глинтвейн, но и пунши, тодди, гроги.

Бутылка европейского вина в ресторане от 534 рублей. Можно брать по бокалам (129 рублей).

Порция крепкого алкоголя обойдется от 65 рублей (в меню водка, виски, ром, текила, джин, коньяк, ликеры, бальзамы). Выбор пива невелик (от 170 рублей за 500 мл), но светлое и темное найдутся.

Еда: мы очень долго изучали огромное меню. Наконец выбрали суп-пюре из зеленого горошка с мятой и рискнули попробовать стейк из акулы. Из напитков предпочли Double coffee special, версию cream white (162 рубля за 180 мл). Через пару минут выяснилось, что акула закончилась. Пришлось заказать куда более банальный теплый салат с морепродуктами.

Суп-пюре из зеленого горошка с мятой (113 рублей за полпорции) принесли первым. Этот холодный суп показался нам прекрасным вариантом для лета. Ну, или для того, чтобы напомнить себе об этом времени года в зимний день. Белое вино и мята совсем ненавязчивы, основной вкус — свежий зеленый горошек. Кстати, полпорции — это в Double Сoffee немало.

Теплый салат с морепродуктами (329 рублей) был внушительным по размеру. Морепродукты в нем дополнили яйцом бенедикт. В салате много паприки, а коктейль из морепродуктов смешивается с помидорами в собственном соку, получается томатный соус. Из морепродуктов нам в основном попались мидии и кальмары. Любопытно, но мы морской коктейль предпочитаем без томатного соуса, поэтому суп порадовал нас больше.

Double coffee special cream white (162 рубля за 180 мл) оказался «два в одном» — и кофе, и десертом. Капучино скрывался под шапкой из панна-коты, ее украшал рисунок из шоколадной глазури. Шапка сладкая и нежная, кофе хорош. И получилось сытно.

Счет: 604 рубля за салат, полпорции супа и кофе.

Итого: за прошедшее время в Double Coffe ничего принципиально не поменялось — та же обстановка и по-прежнему хорошо. Странно, почему в зале было совсем немного публики. Располагающая задержаться в кафе атмосфера, большое и разнообразное меню, вкусная еда, хорошее обслуживание. Цены не самые низкие, но можно найти разные варианты. И всем гостям можно сделать бонусную карту, чем мы немедленно воспользовались, поскольку собираемся вернуться.

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