Тайная жизнь города. Из истории томских кабаков

2 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Обозреватель Александр Мазуров

Аршаулов Глава 1

Сибирский тракт под градусом

Сквозь Томск в XIX–начале XX века проходила крупнейшая торговая артерия — Сибирский тракт.

Трактиры, кабаки и рестораны в городе были необходимостью, в связи с постоянным потоком купцов, ямщиков и чиновников.

По данным переписи населения Российской Империи за 1897 год Иллюстрация: Алина Малютена

По данным переписи населения Российской Империи за 1897 год, в Томской губернии 725 людей были заняты в «трактирах, гостиницах, меблированных комнатах и клубах», 1083 — в «питейной торговле», 600 — «в винокурении, пиво- и медоварении».

В 1894 году в Томске числились 25 трактиров и 91 постоялый двор. По словам Г. Н. Потанина, весь город можно было назвать «огромным постоялым двором». До открытия университета в городе насчитывалось 70 кабаков, 36 пивных лавок и лишь 29 школ. Иллюстрация: Алина Малютена

Необходимость в местах отдыха в городе вызывала и сопутствующие факторы — ежедневно поступали известия о грабежах, разбое, воровстве и драках. Часто в новостях фигурировали и питейные заведения.

В обязанности полицейских входило «наблюдать, чтоб в питейных и трактирных заведениях торговля была производима только до положенного времени, то есть до 11 часов вечера, и чтобы как в этих заведениях, так и в других увеселительных и частных домах не было драки и шуму».

В Томской губернии, по данным Управления акцизными сборами о деятельности казенных винных лавок, в 1907 году жителями было выпито 2 192 271 ведро водки — на 240 210 ведер больше, чем в 1906 году. Иллюстрация: Алина Малютена

Полицмейстеры были обязаны «пьяных и производящих шум» представлять в полицию. Это не особо помогало — часто полицмейстеры сами находились на постах нетрезвыми, что видно из рапортов.

Белый фрак

Ресторан — гостиница «Европа» Фото: https://vk.com/vseotomske

Самыми тихими и спокойным заведениями в губернском Томске были рестораны. В городе они располагались при гостиницах и часто перенимали их название — «Сибирское подворье», «Европа», «Россия».

Были и исключения — например, ресторан Хаймовича на берегу Ушайки. Отличался он не только расположением. Там любили сидеть семинаристы, «пить по ночам и безобразничать».

Рестораны от других питейных заведений отличались, в основном, ценой. А еще посетителей здесь обслуживал официант, одетый во фрак, и подавали «изысканные блюда». Одно такое стоило приблизительно 40 копеек, три — рубль. Подавали при ресторанах карасей в сметане, малосольную стерлядь, голубцы, пельмени, различные виды мяса. Из питья — виноградные вина и ликеры. Славился город и пивом — на выбор было множество сортов: «Баварское», «Венское», «Царское», «Козел», «Портер», «Белое», «Зимнее».

В начале XX века 26 пивными и 5 трактирами в городе владел Карл Крюгер. Из газеты «Сибирская жизнь» Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

Богатые томичи не брезговали и увеселительными садами. Один из таких садов, сад Дистлера, находился рядом с Заистоком, чуть ниже нынешней центральной аптеки. В саду посетителей ждал театр, уютные лавочки… и девушки древней профессии.

Пожалуй, самым богатым садом был «Алтай», который находился за городом, по соседству с пивзаводом Крюгера на Московском тракте. Посетителей сюда ежедневно возили экипажи. В ресторане при саде всегда играл оркестр. Не всегда порядочно вели себя, правда, и богачи — добираясь до дома, они регулярно стреляли в воздух, пугая заисточных жителей. Регулярно в саду для посетителей пускали фейерверки.

Правда, и до этих эдемовых рощ добирались иногда отголоски общей ситуации в Томске: в 1891 году распорядителя сада топором зарубили два солдата, пока он наливал им водку.

Пожалуй, самый популярный ресторан Томска конца XIX века — «Славянский базар». Открыт он был в 1889 году. Именно туда решили отвести Чехова местные чиновники.

Базарная площадь. кон. XIX — нач. XX вв. Фото: из фондов ТОКМ

Ресторан находился на набережной Томи — место в то время чрезвычайно бойкое, рядом находились рынок и пристань. Особенно ресторан облюбовало томское купечество — здесь заключаются практически все сделки и проходили самые важные деловые встречи.

Несмотря на такой статус, близость к рынку давала о себе знать: в ресторане и вблизи часто случались любопытные происшествия. Драки на входе можно было наблюдать чуть ли не каждый день.

Усугубляло ситуацию и то, что на толкучем базаре в лавках часто играли в азартные игры. В газете «Сибирская жизнь» писали по этому поводу следующее: «На толкучем базаре некоторые торговцы допускают в своих лавках денежные игры в лото и карты, что вызывает скопление народа с неизбежными скандалами драками и прочими безобразиями».

Не только купцы любили «Славянский базар» — рестораном не брезговали и воры, пытаясь сбыть краденое. В газете «Сибирская жизнь» за 1907 год описан любопытный случай: «Иван Прохор Мингалев… доставил в 4 участок 24 декабря пальто на меху с барашковым воротником, заявив, что пальто дали ему 22 декабря неизвестные ему мужчины, прося продать его на толкучем базаре и после этого за пальтом не приходили. Передача пальто совершена была в „Славянском базаре“, что на толкучем рынке».

«Привыкшие к водке, махорке и кражам»

Улица Почтамтская

Аршаулов Глава 2

В трактирах посетителей обслуживали половые в белых рубахах и штанах. Чашку мяса, щи и стакан водки здесь можно было приобрести за 10 копеек. Посетителям предлагали недорогую выпивку — самогон, брагу, дешевые настойки. Подавали к ним отварной картофель, квашенную капусту, соленые огурцы.

Водку до введения метрической системы отпускали бочками, ведрами, четвертями и штофами. Были и более мелкие объемы: полштоф, бутылка, косушка и чарка.

Как отпускали водку? Иллюстрация: Алина Малютена

Отпускали в Томске алкоголь и на розлив. Бедным наливали в ведерных лавках, людям богаче — в «ренсковых погребах» — специальных магазинах для продажи алкогольных напитков. Первоначально погреба создавались для отпуска зарубежных вин — само название происходит от рейнских вин. Со временем в них была разрешена продажа портера, пива и меда. Ключевым отличием от ведерных лавок была возможность купить здесь напитки иностранного производства.

Мелкие пивнушки и кабаки располагались, в большинстве своем, на окраине города — в Заисточье (Московский тракт), Болоте (юго-восточный склон Воскресенской горы), Кирпичах (восточный склон Воскресенской горы). Чаще всего названий у забегаловок не было — их обозначали номерами домов. Хотя были и исключения: «Пивная у дяди Саши», «Монополка», «Еврейчик».

Демократичные цены и расположение обуславливали смену контингента. Особенно томские «жиганы» любили трактир «Орел», «Москву» и пивную Бриллиантщикова.

«Сибирская газета», 1886 г. №48 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

Век «Орла», правда, оказался коротким. Его сиделец — так назывался продавец или приказчик в трактире — был замешан, пожалуй, в самом громком деле Томска конца XIX века. В центре города на Большой улице рядом с «Орлом» были убиты 6 человек. Там находилась маленькая лавочка еврея Кана. Кан, его жена, двое детей и 14-летняя служанка были убиты — дом ограблен. Убийца оторвал левый карман брюк Кана, в котором он всегда носил деньги, сорвал с его пальца кольцо с бриллиантом, вскрыл те ящики комода, где хранились драгоценности.

У подозреваемого ссыльного в коровнике, под кучей навоза, нашли бумажник с векселями на 500 руб. на имя Кана, под кучей сена — узел с 88 золотыми и серебряными вещами.

Причастными к убийству признали неких «Хохла», Майорова и содержателя трактира, который дал наводку. Трактир «Орел» после этого закрыли.

«Сибирская жизнь», 1907 г. №63 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

Часто томские полицмейстеры находили в трактирах краденые вещи. Больше всех отличились завсегдатаи кабака на Белозерской — два грузчика украли пудовый колокол, пожертвованный на строительство церкви на станции «Тайга», и успели спрятать его в пивной. В газете «Сибирская жизнь» за 1898 год писали об этом следующее: «Томские кражи всегда отличались, если не своей грандиозностью, то во всяком случае оригинальностью… 13 августа, в 9 часов утра, на станции „Томск“ двумя грузчиками похищен колокол… По горячими следам воры были накрыты в пивной железнодорожным жандармом Колосовым и отправлены под стражу и в той же пивной отыскан и похищенный колокол».

Газеты настоятельно не рекомендовали посещать питейные заведения с кошельком, полным денег, и ассигнациями. Вот, что писали об этом в «Сибирской газете» за 1886 год: «Один из посетителей, при расчете, вынул бумажник, набитый ассигнациями, и потребовал сдачи со сторублевой бумажки. Как только он вышел из сени, его сзади ударил один из развозчиков пива бутылкой, а другой схватил его за руки. Однако посетитель не растерялся вырвался и с криком „караул!“ пустился бежать…».

«Сибирская газета», 1886 г. №17 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

Посетителей томских кабаков могли оставить не только без денег, но и без одежды. Отличилось в этом плане заведение Завьялова в Слободке. В «Сибирской газете»в 1886 году писали: «Во время попойки началась у них драка, в которой приняли участите постоянные посетители грека, какие-то жиганы, при чем пьяному Осницкому сломали ногу. Тогда сиделец выбросил Осницкого на крыльцо и, сняв с него жилет, картуз и сапоги (взамен которых надел старые) послал сидевшего тут столяра А. Иванова отвезти Осницкого в Юрточную часть. Дорогою, на углу дома Гундобина, Осницкий упал с биржеваго и сильно разбился».

«Сибирская жизнь», 1897 г. №251 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

Часто возле кабаков ошивались беспризорники, уже давно привыкшие «к водке, махорке и кражам». Рядом с трактирами и публичными домами дети быстро находили себе более опытных в «ремеслах» наставников.

В газетах писали, что за ситуацией в кабаках не особо следили стражи правопорядка и «на все закрывали глаза». Справедливости ради отметим, что доставалось и им. В «Сибирской газете» описали интересный случай: «30 октября 1883 г. в 10 часов вечера помощник пристава 1, собираясь в объезд по городу, заехал на паре лошадей к себе на квартиру, чтобы переодеться. На улице он оставил с лошадьми кучера, который по приглашению незнакомца зашел в кабак выпить водки. Пока кучер находился в кабаке, другой неизвестный человек сел на лошадей и ускакал. Производя розыск сговорившихся незнакомцев, пристав Николаев в погоню за лошадьми отправил старшего городового».

«Сибирская жизнь», 1907 г. №190 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

В 1883 году в «Сибирскую газету» жаловался читатель на посетителей кабака в доме напротив: «Как-то зимой, часов в 12 ночи, я услышал на улице крик и шум… Какой-то господин ругался и с кулаками наступал на обходного. Последний его уговаривал не буянить и идти домой. Скромное замечание вызвало целый поток брани со стороны обывателя, который бросился на обходного и начал его бить кулаками по чему попало… Обходной замахнулся дубиной, но обыватель ее вырвал, и, на моих глазах, всю обломал в щепки об спину обходного».

Несладка была жизнь и самих хозяев кабаков: муж и жена Заиграевы, владельцы мелкого кабака на углу Ничаевской и Солдатской были убиты за то, что перестали поить клиентов в долг в 1880 году. Свято место пусто не бывает — новый хозяин открыл в заведении дом терпимости.

В «Сибирской газете» в 1882 году описали драку между хозяевами трактира и клиентом в Благовещенском переулке: «…поселенец Крифт зашел в питейное заведение, по Благовещенскому переулку, в дом Ромицына, где в то время происходила передача заведения от одного сидельца другому, выпив которую он начал ссору с сидельцом, при чем разбил тарелку и когда оба сидельца стали требовать от него за тарелку деньги или обеспечение, он отозвался неимением денег. Тогда сиделец стал отбирать у него в залог кушак, а он выхватил из-за голенища нож и нанес обоим сидельцам раны, оказавшиеся не опасными, но и Крифт не отделался от них дешево, потому что оба пострадавшие начали его бить и, как говорят, сломали ему руку».

«Сибирская газета», 1882 г. №20 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

В 1886 году известные за кражи и разбой мещане братья Тюменцевы завели лошадей в трактир на Спасском выезде и стали поить их водкой. На требования сидельца вывести лошадей из трактира, Тюменцевы грозились сжечь заведение.

Пожалуй, вторым по популярности делом после Кана в томских газетах стало убийство семьи Черемных, хозяев харчевни. Убила «еврейка, служившая в доме, вместе с мужем. Всего убийцы нанесли «до 50 ран на обоих», неспешно ограбили дом и сели пить чай.

Доходные места

Размер сборов с заведений, торгующих алкоголем Иллюстрация: Алина Малютена

Торговля крепкими напитками при этом значительно наполняла городскую казну — с 1908 года было постановлено собирать с заведений, торгующих крепкими напитками 26200 руб., а не отпускающих — 6 800. С гостиниц собирали от 1000 до 6000 рублей, с буфетов и трактиров — от 300 до 1000, а с пивных — от 30 до 100 рублей.

Акцизная система в сфере производства и продажи крепких спиртных напитков к концу XIX сменилась полной монополией государства. Заводы оставались по-прежнему в руках частных предпринимателей — спирт, произведенный ими, приобретался государством по «лояльной» цене. Продукция реализовывалась, в основном, через сеть казенных винных лавок.

Винная монополия распространялась в регионах «по мере их подготовленности». «Положение о казенной продаже питей» стало действовать в Томской губернии с 1 июля 1904 года.

«Сибирская газета», 1882 г. №24 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

В рамках изменений в Тобольске, Тюмени, Ишиме, Кургане, Таре, Омске, Кокчетаве, Томске, Барнауле, Бийске, Каинске, Змеиногорске, Мариинске, Кузнецке и Новониколаевске были построены монопольные склады для спиртосодержащей продукции. Самые большие склады с годовым оборотом в 400 тыс. ведер вина были размещены в Омске и Томске. В остальных складах оборот спиртных напитков составлял от 100 до 300 тыс. ведер.

Склады спиртосодержащей продукции в Томской губернии Иллюстрация: Алина Малютена

С Первой мировой войной и мобилизационной «пьяной» кампанией в стране проходили погромы магазинов, присутственных мест и тюрем. В первом акцизном округе Томско-Семипалатинского управления с 22 по 31 июля 1914 г. были разграблены 20 винных лавок, в зоне Томского склада — 17. Убытки составили более 38 000 руб.

Чуть раньше губернию ждали другие изменения. В 1881 году городская дума запретила открывать питейные заведения на набережной Ушайки из-за участившихся падений пьяных в реку. В 1885 году были пересмотрены правила о питейной торговле — уменьшилось число выдаваемых лицензий, и усилился надзор за питейными заведениями.

В «Сибирской газете» по этому поводу писали: «Кабатчики зашевелились и стали изобретать разные фокусы… торговля усиленно производится из складов, из разных кабачков, торгующих без патентов складским вином, что было без сомнения и прежде, но, что теперь представляет, вероятно, больше выгоды. Нам кажется, что успешная борьба с этими злоупотреблениями при настоящих условиях едва ли возможна — за подобные злоупотребления накладываются незначительные штрафы»

«Сибирская газета», 1885 г. №27 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

У полицмейстеров сидельцам приходилось брать разрешения на любые перестановки в питейных заведениях. Так, в 1899 году П.В. Вытнов, хозяин торгового дома «В. Вытнов с сыном Петром» просил разрешения установить в трактире рояль и бильярдный стол, «отпускать» напитки до 2 часов ночи. Томские полицмейстеры на прошение купца ответили следующее: «просьба… томского купца… не заслуживает уважения ввиду того, что означенный трактир, как удаленный от центра города, посещается преимущественно низшим классом народа и помещается в квартире небольших размеров».

Контролировать питейную торговлю стали и в домах терпимости. В рапорте полицмейстеры писали: «по анонимным доносам проводятся осмотры и выемки пива и разных вин в домах терпимости по Бочановской улице». По замечаниям полиции, это озлобило содержателей домов, «не встречавших ранее препятствий в своих стремлениях под опьянением обирать посетителей».

«Сибирская газета», 1886 г. №32 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

На попытки регулирования питейных заведений со стороны государство общественность реагировала по-разному. Так, журнал «Вестник Европы» не видел необходимости в регламентации: «В Сибири невозможно отличить деревню с кабаком от деревни без кабака».

«Сибирская газета», 1886 г. №32 Из архива Томской областной библиотеки им. Пушкина

Из газет видно, что закрытие кабаков негативно сказывалось и на отдельных уездах: «У нас в Мензурке дохода от питейного было 1600 р. Из них до 500 руб. ушло в уплату податей за неимущих, по 80 к. с души — на волостное содержание, до 200 руб. на училище и больницу».

Большинство граждан, все-таки, реагировало положительно на государственную инициативу, но критиковали исполнения «контроля».

Несмотря на попытки урегулирования питейных заведений, ситуация так и не улучшилась — в 1886 году при осмотре пивных по правую сторону Ушайки в 4 заведениях, осмотренных в этот день, было составлено 5 протоколов: «…везде были нарушения. У одного еврея нашли массу закладных вещей и между прочим орудие (батик, на утонченном конце которого прикреплена на ремне гирька)». Такое орудие использовали в основном грабители на повозках-кошевках, которых называли «кошевниками», чтобы глушить людей.

Особое внимание полицейские обратили на уже известного нам «грека» в Слободке и еврея Янкеля: «производится торговля водкой, собираются разные жиганы, принимаются закладные и краденые вещи и т.п.; местом склада вещей служит, как уверяют, амбар, а водка и еще кое-что держится, будто-бы, в потайниках, сделанных в стене».

Набережная Ушайки. На заднем плане здание гостиничного комплекса

Временно после проверок заведения приводили в порядок, но, как показала практика, ненадолго. В «Сибирской газете» за 1887 год описывали это явление: «Переполох, поднятый в ноябре и в декабре во время разъезда г.г. Некрасова и Ильина по питейным заведениям и притоном, мало-помалу улегся и все опять вошло в обычную колею. Убытки, произведенные во время этого смятения, теперь наверстываются и потому, как нам передают, в питейных заведениях производится усиленная картежная игра, принимаются заклады и совершаются всяческие злоупотребления. Патенты и приказчичьи свидетельства снова выправлены на подставных лиц. Мы уже сообщали о нескольких случаях возобновившихся злоупотреблений; теперь нам передают еще об одном случае. В кабаке Вытнова, в Слободке, у сидельца еврея Уздина найдены акцизными чиновниками вещи, принятые в заклад; между вещами находятся краденные».

В начале XX века в Российской империи стали появляться первые общества по борьбе с пьянством. Томичи, что неудивительно, также активно в нее включались. В «Трудах Первого Всероссийского съезда по борьбе с пьянством» в 1910 году отметили: «Из Томской губ.сообщают о 2-х Обществах. Одно из них, — гор. Томске, — имеет 2 чайных и ведет религиозно-нравственные чтения. Другое, в Бийском уезде, организовало помощь нуждающимся трезвенникам». От Томска на съезде присутствовали доктора Протасов и Карелин.

Почтовая открытка «Борьба с водкой» Фото: Телеграм-канал «Дурацкие открытки»

В «Отчете о деятельности Общества Трезвости при градо-Томской Сретенской церкви» за 1911 годписали следующее: «Всего народных чтений в течение отчетного года было 18 и на них прочитано 65 статей религиознонравственного исторического бытового и научного содержания, в том числе 18 специальных повопросами народной трезвости. Слушателей на 18 чтениях было свыше 8 650 человек».

Антиалкогольные плакаты общества трезвости в Российской империи 1902 г.

Аршаулов Глава 3

Подкасты на ТО

Тайная жизнь города

Выпуск 1. История проституции в дореволюционном Томске

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Список источников:

А. Н. Жеравина «Томск второй половины XIX — начала XX в. (по материалам дореволюционной печати) «Отчет о деятельности Общества трезвости при градо-Томской Сертенской церкви за 1911 год» «Сибирская газета» (XIX — начало XX в.) «Сибирская жизнь» (XIX — начало XX в.) «Труды первого Всероссийского общества по борьбе с пьянством» (1910 год) «Вестник Европы» «Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.» Лясоцкий И. Е. «Прошлое Томска» Андреева Е. А. «Ментальность городского населения Западной Сибири в конце XIX–начале XX в.» Матющенко О. И. «Пьянство как социальная проблема прошлого, настоящего и будущего» Бурматов Г. И. «Что бывало в Томске?» «Сквозь века на страже порядка (Из истории органов внутренних дел Томской области (конец XVIII в. — начало XX в.)» А. П. Чехов «Из Сибири» А. Г. Быкова «Образ жизни и потребление алкогольных напитков населением Российской империи во второй половине XIX–начале XX в.в.» «Сибирская старина» № 23, 2005 год

Над спецпроектом работали

Текст: Александр Мазуров

Редакторы: Катерина Кайгородова, Елена Фаткулина

Иллюстрации: Алина Малютена, Александр Мазуров

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