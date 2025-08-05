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Томичи смогут арендовать электросамокаты через СМС

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Сервис кикшеринга Whoosh запустил аренду электросамокатов по СМС. Таким образом горожане, уже зарегистрированные в системе, могут воспользоваться транспортом при сбоях в работе мобильного интернета.

Как сообщает пресс-служба Whoosh, для начала поездки нужно убедиться, что сообщение отправляется с номера, привязанного к аккаунту в приложении сервиса. При этом открывать его не требуется, что делает возможным поездку без мобильного интернета.

«Все самокаты сервиса Whoosh оснащены IoT-модулем, который связывает их с системой. В числе прочего, он позволяет самокатам оставаться на связи с облачной платформой или работать автономно даже при недоступности мобильного интернета. Команда системе сервиса от пользователя о начале или завершении аренды на конкретном самокате в этом функционале приходит не через приложение, а через сообщение в СМС. У каждого самоката свой уникальный номер, поэтому есть возможность определить на каком пользователь планирует поехать», — объясняют в компании.

По словам пресс-службы, функционал пока работает в тестовом режиме и будет дополняться.

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