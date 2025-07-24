Более 350 человек ожидали вылета в томском аэропорту

Сегодня утром, 24 июля, в аэропорту Томска задержались несколько авиарейсов в Сочи, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, сегодня в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова были задержаны рейсы авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер» в Сочи. Ранее самолетов ожидали больше 350 пассажиров, в том числе 70 детей. На момент создания материала, по данным томского аэровокзала, задерживался один рейс.

— [Сейчас задержан] только рейс в Сочи. Задержка произошла в связи с ограничениями в аэропорту отправки, — объясняет сотрудник пресс-службы аэропорта Томска.

Также сообщается, что сегодня, отсрочки авиарейсов до Сочи произошли в Новосибирске и Омске. По последним данным, в Новосибирске вылета ожидали свыше 350 пассажиров, а в Омске — более 280.

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