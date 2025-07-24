18+
18+
РЕКЛАМА

Более 350 человек ожидали вылета в томском аэропорту

Город, Происшествия, Путешествия, Томские новости, интересные новости томска задержки рейсов в аэропортах сибири Более 350 человек ожидали вылета в томском аэропорту

Сегодня утром, 24 июля, в аэропорту Томска задержались несколько авиарейсов в Сочи, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, сегодня в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова были задержаны рейсы авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер» в Сочи. Ранее самолетов ожидали больше 350 пассажиров, в том числе 70 детей. На момент создания материала, по данным томского аэровокзала, задерживался один рейс.

— [Сейчас задержан] только рейс в Сочи. Задержка произошла в связи с ограничениями в аэропорту отправки, — объясняет сотрудник пресс-службы аэропорта Томска.

Также сообщается, что сегодня, отсрочки авиарейсов до Сочи произошли в Новосибирске и Омске. По последним данным, в Новосибирске вылета ожидали свыше 350 пассажиров, а в Омске — более 280.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Иллюстратор представит коллекцию открыток с дверями томских домиков

18 июля 2025
Томские новости

Зеленые «памятники». Томские нефтяники приняли участие в акции «Сад памяти»

25 июня 2025
Томские новости

Островский 2.0: завершились съемки сериала «1000 нет и 1 да» для Wink.ru от продюсера Жоры Крыжовникова

17 июля 2025
Томские новости

Мурал о томском водопроводе украсит одну из насосных станций Томска

18 июля 2025
Томские новости

Движение в центре Томска ограничат на время молодежного фестиваля

27 июня 2025
Интервью

Яна Синякова, управляющая Rocket Coffee: о кофейной культуре, важности обжарки и каппинге

24 июля 2025
Еда

Дошла ли до Томска волна тирамису-безумия

1 июля 2025
Томские новости

Самый большой сап и костюмированный заплыв ждут томичей на озере Боярском

2 июля 2025
Книги

«Круги капрома»: от разобществления до оксидентализма

21 июля 2025