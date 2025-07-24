Неизвестные вскрыли банкомат в Томске
24 июля 2025 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня утром, 24 июля, в Томске неизвестные ограбили банкомат в магазине по ул. Транспортная, 2б, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сообщение о повреждении входной двери и АТМ поступило около 8.37. По предварительным данным, неизвестные похитили денежные средства.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых и устанавливают обстоятельства произошедшего. .
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