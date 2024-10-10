Начальника миграционного отдела одного из подразделений томского УМВД подозревают в превышении полномочий

10 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Начальник отдела по вопросам миграции одного из подразделений УМВД по Томской области подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, обвиняемая знала, что ее дочь подала в администрацию Советского района заявление о признании ее нанимателем объекта недвижимости без предоставления требуемого пакета документов и при отсутствии у нее законных оснований для получения данной жилплощади.

В мае 2023 года злоумышленница зарегистрировала свою дочь в указанном жилом помещении и внесла недостоверные сведения в ее паспорт о постановке на регистрационный учет.

Преступления обвиняемой выявили во время расследования уголовного дела в отношении главы администрации Советского района Томска. Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника полиции явились результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные региональным УФСБ.

Сейчас сотрудник полиции задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении её дочери также возбуждено уголовное дело по факту совершения мошенничества (ст. 159 УК РФ).

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