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Томич выращивал коноплю в частном доме

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В Томске в частном доме на ул. Кольцевой полицейские нашли наркоплантацию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Хозяин помещения, 29-летний ранее не судимый мужчина, признался, что выращивал запрещенные растения для личного употребления. Оперативники изъяли пять кустов конопли, а также пакеты и ёмкости с марихуаной, общей массой около 250 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по (ч.2 ст.228 УК РФ) «Незаконное производство, сбыт или пересылка психотропных веществ».

Теперь мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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