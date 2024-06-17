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Скончался известный томский журналист Дмитрий Сергеев

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Накануне, 16 июня, на 50 году жизни скончался известный томский журналист, заместитель начальника пресс-службы Законодательной Думы Томской области Дмитрий Сергеев. Об этом сообщили его коллеги.

Дмитрий Сергеев родился 5 сентября 1974 года. Закончил Томский государственный университет по направлению «Философия», был преподавателем, работал журналистом в ГТРК «Томск» и «Рент ТВ». В последние годы работал в пресс-службе областного парламента.

Прощание с Дмитрием состоится в среду, 19 июня, в 14.00 в ритуальном зале «Белый ангел» на ул. Высоцкого, 24.

Коллектив «Томского Обзора» приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеева.

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