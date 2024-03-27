В Томске продается кирпичный особняк XIX–XX веков

27 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Кирпичный особняк по ул. Войкова, 15 в Томске выставлен на продажу за 25 000 000 рублей. Здание является памятником архитектуры и с 2013 года входит в список выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Томской области.

Объявление о продаже трехэтажного здания с мансардой и земельным участком 5,5 соток размещено на Avito. В сообщении уточняется, что в помещениях выполнена качественная предчистовая отделка, также заменены кровля, окна, система отопления, радиаторы и конструкции перекрытий.

«Отлично подойдет под медицину, офис IT-компании, спортивный зал, обучающий центр», — отмечает продавец.

Кирпичный особняк по ул. Войкова, 15 построен в конце XIX — начале XX вв. Вероятно, здания являлось частью купеческой усадьбы, состоящую жилого дома, конторы, лавки и склада. Рядом с особняком находится церковь Знамения Божьей Матери.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

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