На осенние каникулы в Томск приедет в полтора раза больше школьных тургрупп

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году в Томск на школьные каникулы приедет в полтора раза больше туристических групп, чем в 2022 году.

Об этом «Томскому Обзору» рассказала Светлана Козуб, и. о. директора Музея истории Томска, руководитель городского Туристского информационного центра.

Рост турпотока она связывает, в частности, с раскруткой проекта «Вагон знаний. Сибирь»:

— Из Новосибирска к нам идет туристический вагон. Все занято под завязку, на выходные дни с 4 по 6 ноября в Томске не хватает гидов. Музей истории Томска считается самым посещаемым туристическим местом города, согласно рейтингу мобильных операторов. Особенно много школьных групп из Новосибирска и Кемерово, — отмечает Светлана Козуб.

Томский экспозиционер и режиссер Алена Шафер также работает с туристами:

— Последние две недели помогала Первому экскурсионному бюро Томска рассказать о городе приезжающим гостям. На экскурсиях, посвященных ароматам города, кулинарным и личным историям, за неделю у меня побывало порядка 250 человек. Я почувствовала очень большой интерес к Томску у туристов из разных городов. Мероприятия шли просто нон-стопом: одна группа слушала, следующая уже была на подходе. Чита, Новокузнецк, Новосибирск, Кемерово, Москва, Бердск — вот примерная география тех гостей, с которыми я работала.

Экскурсовод Елена Ерофеева отмечает, что на этой неделе у нее тоже преобладает детская аудитория, в том числе, и автобусы со старшеклассниками из соседних городов.

— У меня загрузка ровная, как и в другие недели года. Категории заказчиков в основном, три:

семьи с детьми с заказом сопровождения на весь день из соседних городов, дети-томичи 9-10 лет, которых родители отправили на 3-часовую экскурсию «В поисках драконов и других сказочных существ», а сами успели за это время поработать или отдохнуть и старшеклассники из других городов. География туристов — равномерно Новосибирск, Москва и на третьем месте Кемерово. Из Москвы, главным образом, пары без детей — на выходные летят. Таксист вчера мне говорил, что одних туристов по городу возит.

Еще один томский гид, Дарья Павлова, отмечает, что гости все чаще начинают бронировать экскурсии заранее — за неделю-две.

— Это позволяет лучше простроить свое расписание и, конечно, показывает, что Томск стали чаще рассматривать как город, где есть, что смотреть, чем заняться и куда сходить. Основная масса туристов — из Новосибирска. Праздничные выходные на 2-3 дня позволяют гостям из ближайших городов соприкоснуться с Томском если не впервые, то как минимум, сменить обстановку — такой, своего рода, самоорганизованный тур выходного дня. На этот раз у меня преобладают семейные и дружеские компании.

«Вагон знаний. Сибирь» — это образовательно-экскурсионный проект, знакомящий с историей и достопримечательностями региона в формате путешествий для детей разного возраста. Туры в Томск организуют сибирские экскурсионные компании совместно с партнерами — администрацией Томска и Федеральной Пассажирской Кампанией.

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