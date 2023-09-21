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В пяти селах Томской области заработала сеть LTE МТС

МТС, Томские новости, интернет мобильная связь интересные новости доступ к сети В пяти селах Томской области заработала сеть LTE МТС

Еще пять населенных пунктов Томской области подключены к сети LTE от МТС. Теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям сел Басандайка, Батурино, Октябрьское Томского района, села Вознесенка Шегарского района, а также райцентра Тегульдет.

Как уточняют в пресс-службе оператора, около порядка двенадцати тысяч жителей области смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«В сельской местности проживает более 30% жителей Томской области, при этом не все они пока имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны сервисы, которыми уже давно пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в регионе», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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