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В сентябре из Томска начнут летать прямые рейсы в Омск, Иркутск и Нижний Новгород

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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» 4 сентября начнет выполнять прямые рейсы из Томска в Омск, Иркутск и Нижний Новгород.

Как уточняет пресс-служба томского аэровокзала, полеты из Томска в Омск будут осуществляться два раза в неделю — во вторник и четверг, в Иркутск и Нижний Новгород — только по понедельника. Продажа билетов уже открыта.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах CRJ-200. В сообщении уточняется, что полеты субсидируются из регионального бюджета.

Расписание вылетов:

Маршрут

Дни вылета

Вылет

Прилет

Томск — Иркутск
Стоимость билетов: от 6793 рублей

понедельник

11:40

14:40

Томск — Омск
Стоимость билетов: от 5309 рублей

вторник четверг

12:50

17:40

13:10

18:05

Томск — Нижний Новгород
Стоимость билетов: от 9950 рублей

понедельник

17:50

17:45

Приобрести билеты можно на сайтах авиакомпании и Аэропорта ТОМСК, а также в авиакассах города.

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