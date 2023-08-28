В сентябре из Томска начнут летать прямые рейсы в Омск, Иркутск и Нижний Новгород

28 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» 4 сентября начнет выполнять прямые рейсы из Томска в Омск, Иркутск и Нижний Новгород.

Как уточняет пресс-служба томского аэровокзала, полеты из Томска в Омск будут осуществляться два раза в неделю — во вторник и четверг, в Иркутск и Нижний Новгород — только по понедельника. Продажа билетов уже открыта.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах CRJ-200. В сообщении уточняется, что полеты субсидируются из регионального бюджета.

Расписание вылетов:

Маршрут Дни вылета Вылет Прилет Томск — Иркутск

Стоимость билетов: от 6793 рублей понедельник 11:40 14:40 Томск — Омск

Стоимость билетов: от 5309 рублей вторник четверг 12:50 17:40 13:10 18:05 Томск — Нижний Новгород

Стоимость билетов: от 9950 рублей понедельник 17:50 17:45

Приобрести билеты можно на сайтах авиакомпании и Аэропорта ТОМСК, а также в авиакассах города.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».