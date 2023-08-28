В сентябре из Томска начнут летать прямые рейсы в Омск, Иркутск и Нижний Новгород
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» 4 сентября начнет выполнять прямые рейсы из Томска в Омск, Иркутск и Нижний Новгород.
Как уточняет пресс-служба томского аэровокзала, полеты из Томска в Омск будут осуществляться два раза в неделю — во вторник и четверг, в Иркутск и Нижний Новгород — только по понедельника. Продажа билетов уже открыта.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах CRJ-200. В сообщении уточняется, что полеты субсидируются из регионального бюджета.
Расписание вылетов:
|
Маршрут
|
Дни вылета
|
Вылет
|
Прилет
|
Томск — Иркутск
|
понедельник
|
11:40
|
14:40
|
Томск — Омск
|
вторник четверг
|
12:50
17:40
|
13:10
18:05
|
Томск — Нижний Новгород
|
понедельник
|
17:50
|
17:45
Приобрести билеты можно на сайтах авиакомпании и Аэропорта ТОМСК, а также в авиакассах города.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».