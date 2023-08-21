В Тегульдетском районе установили памятный крест жертвам репрессий
Вчера, 20 августа, в поселке Центрополигон Тегульдетского района установили Поклонный крест памяти сосланных сюда в период коллективизации и террора 1929–1950 годов людей, сообщает мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД».
Средства на памятник собрали инициаторы его установки. Рядом с крестом размещена табличка с фамилиями жителей поселка: их список будет уточняться.
На мероприятие пришли жители Центрополигона и Тегульдета, а также люди, которые жили здесь раньше. После установки памятника священник провел панихиду.
Центрополигон основан в 1914 году как опорный пункт строительства участка Томск-Енисейской железной дороги. Название посёлку дано по его местоположению на полпути строящейся линии между Томском и Енисейском. Посёлок расположен на востоке области, на правом берегу реки Чулым в 14 км к северо-востоку от Тегульдета и в 225 км от Томска. Окружён тайгой и старицами Чулыма, где была организована добыча глины и запущены печи для обжига кирпича. В короткий срок здесь построили больницу, школу, метеостанцию, агрономический пункт, несколько двухэтажных домов и бараков, подсобные помещения. Подготовили строительство железнодорожного моста. Однако продолжению строительства железной дороги помешала Первая мировая война. В 1925 году школу закрыли, агропункт и метеостанцию вывезли в Ачинск.
Затем поселок стал одним из мест ссылки раскулаченных крестьян в 1930-х годах. Тогда произошло резкое увеличение числа жителей произошло. В 1932 году была вновь открыта школа.
Средства для изготовления и установки креста собирали сами инициаторы.
Фото: Станислав Кармакских
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