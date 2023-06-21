Сквер вместо свалки на Бердской в Томске планируют обустроить до конца июля
Благоустройство сквера на Бердской, 11, подрядная организация планирует закончить до 31 июля 2023 года. Об этом сообщил и. о. заммэра по благоустройству Николай Глебович на выездном совещании с участием и. о. мэра Михаила Ратнера.
Ранее на этом участке располагался аварийный дом и находилась несанкционированная свалка. В 2023 году территория вошла в число проектов нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды», благодаря чему началось ее благоустройство. Как отмечает Николай Глебович, сейчас работы там выполнены на 90%.
«Полностью была выровнена площадка, обустроен газон, пешеходные тротуары, идет подготовка к установке малых архитектурных форм. Окончание работ по контракту — 31 июля. На стадии начала обустройства были незапланированные работы в связи с тем, что свалка, которая была здесь была, оказалась глубокой. Благодаря своевременным сигналам, проблему мы устранили», — сообщил Николай Глебович.
Благоустройством сквера на Бердской занимается компания «Армстрой». В рамках контракта с подрядчиком положена новая тротуарная плитка, предусмотрены съезды для колясок и маломобильных граждан, а также планируется установка лавочек, парковых качелей с навесом и озеленение территории — в будущем здесь высадят яблони и кустарники. Стоимость работ на объекте составляет 5,97 млн рублей.
И. о. мэра Михаил Ратнер отметил, что к обустройству сквера можно привлечь активных и неравнодушных жителей:
«Жителей привлекать можно и нужно. У нас очень много таких активных томичей-садоводов, которые этим увлекаются. На предмет дальнейшего ухода — ситуация сложнее, но мы и эту культуру будем прививать. Задача у районной администрации — взаимодействовать с жильцами и сообществами активных людей. Уверен, что когда это вместе делается, человек переживает за эту территорию, старается ухаживать, чтобы никто ничего не повредил и не поломал. Естественно, и бюджет будет определённым образом оказывать поддержку», — сообщил Михаил Ратнер.
Также он обратил внимание, что в сквере сейчас нет освещения и не установлено видеонаблюдение. Эти проблемные зоны он поручил отработать и устранить и.о. заммэра по благоустройству.
В свою очередь Глебович поделился планами по развитию этой территории:
«У нас дом на Бердской, 13 — под снос. Пять квартир уже муниципальные, одна, последняя, в собственности. Осталось только дооформить документы, и этот дом мы будем расселять и сносить. Эту территорию я предлагаю планировать как продолжение сквера и в дальнейшем сделать», — отмечает он.
Как сообщил Михаил Ратнер, в этом году в Томске благоустраивается 16 общественных пространств. Общая их готовность оцениваем в порядка 50%.
«Реализация в Томске национального проекта „Формирование комфортной городской среды“ для горожан и для администрации является приоритетной. Мы видим, как преображаются пространства, в частности на этой территории — где был заброшенный пустырь, ранее находился расселённый дом, была свалка, сейчас мы видим, как территория коренным образом изменилась», — отметил он.
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