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Сквер вместо свалки на Бердской в Томске планируют обустроить до конца июля

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Благоустройство сквера на Бердской, 11, подрядная организация планирует закончить до 31 июля 2023 года. Об этом сообщил и. о. заммэра по благоустройству Николай Глебович на выездном совещании с участием и. о. мэра Михаила Ратнера.

Ранее на этом участке располагался аварийный дом и находилась несанкционированная свалка. В 2023 году территория вошла в число проектов нацпрограммы «Формирование комфортной городской среды», благодаря чему началось ее благоустройство. Как отмечает Николай Глебович, сейчас работы там выполнены на 90%.

Николай Глебович и Михаил Ратнер
Фото: Серафима Кузина

«Полностью была выровнена площадка, обустроен газон, пешеходные тротуары, идет подготовка к установке малых архитектурных форм. Окончание работ по контракту — 31 июля. На стадии начала обустройства были незапланированные работы в связи с тем, что свалка, которая была здесь была, оказалась глубокой. Благодаря своевременным сигналам, проблему мы устранили», — сообщил Николай Глебович.

Сквер на Бердской
Фото: Серафима Кузина

Благоустройством сквера на Бердской занимается компания «Армстрой». В рамках контракта с подрядчиком положена новая тротуарная плитка, предусмотрены съезды для колясок и маломобильных граждан, а также планируется установка лавочек, парковых качелей с навесом и озеленение территории — в будущем здесь высадят яблони и кустарники. Стоимость работ на объекте составляет 5,97 млн рублей.

Фото: Серафима Кузина

И. о. мэра Михаил Ратнер отметил, что к обустройству сквера можно привлечь активных и неравнодушных жителей:

«Жителей привлекать можно и нужно. У нас очень много таких активных томичей-садоводов, которые этим увлекаются. На предмет дальнейшего ухода — ситуация сложнее, но мы и эту культуру будем прививать. Задача у районной администрации — взаимодействовать с жильцами и сообществами активных людей. Уверен, что когда это вместе делается, человек переживает за эту территорию, старается ухаживать, чтобы никто ничего не повредил и не поломал. Естественно, и бюджет будет определённым образом оказывать поддержку», — сообщил Михаил Ратнер.

Фото: Серафима Кузина

Также он обратил внимание, что в сквере сейчас нет освещения и не установлено видеонаблюдение. Эти проблемные зоны он поручил отработать и устранить и.о. заммэра по благоустройству.

В свою очередь Глебович поделился планами по развитию этой территории:

«У нас дом на Бердской, 13 — под снос. Пять квартир уже муниципальные, одна, последняя, в собственности. Осталось только дооформить документы, и этот дом мы будем расселять и сносить. Эту территорию я предлагаю планировать как продолжение сквера и в дальнейшем сделать», — отмечает он.

Николай Глебович
Фото: Серафима Кузина

Как сообщил Михаил Ратнер, в этом году в Томске благоустраивается 16 общественных пространств. Общая их готовность оцениваем в порядка 50%.

«Реализация в Томске национального проекта „Формирование комфортной городской среды“ для горожан и для администрации является приоритетной. Мы видим, как преображаются пространства, в частности на этой территории — где был заброшенный пустырь, ранее находился расселённый дом, была свалка, сейчас мы видим, как территория коренным образом изменилась», — отметил он.

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