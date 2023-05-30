В Томске законсервировали 140-летний объект деревянного зодчества

Двухэтажный деревянный дом 1880 года постройки по пер. Аптекарский, 11 в Томске законсервировали, чтобы закрыть в него доступ «неустановленных лиц».

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик закрыл деревянными и металлическими щитами оконные и дверные проемы.



Десять лет назад дом был признан аварийным и подлежащим сохранению и реконструкции, поскольку он относится к объектам деревянного зодчества. Сегодня в нем никто не живет, но юридически расселение жильцов продолжается. По региональной программе переселить всех жильцов должны до конца 2024 года. Сразу после этого дом переведут в статус «нежилое здание» и выставят на аукцион в рамках программы «Дом за рубль».



Дом на углу пер. Аптекарского и ул. Алтайской является частью ценной историко-архитектурной среды города. Объект создает объемно-пространственную композицию на выезде с Аптекарского моста, имеет срезанный угол, угловой аттик с солярным знаком, а также интересное оформление оконных и дверных проемов.

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